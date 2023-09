Zov katarskih dolara riješio je PSG još jednog viška, na Bliski istok odlazi i Julian Draxler

Njemački ofenzivni veznjak Julian Draxler napustio je Paris Saint-Germain i karijeru će nastaviti u Al Ahliju iz Dohe, objavili su francuski i katarski klub. 29-godišnjak tako je još jedan igrač koji je bio višak u PSG-u, a da je sreću našao na Istoku nakon nekih poput Neymara ili Marca Verrattija.

29-godišnji Draxler, koji je za PSG igrao od 2017., s novim je klubom potpisao ugovor na dvije godine. Nijemac se u Kataru pridružio baš Marcu Verrattiju koji je otišao iz PSG-a u Al-Arabi SC.

Sigurno vas buni, ovo je klub istog imena kao i saudijski Al-Ahli u koji su ovog ljeta stigli Riyad Mahrez i Roberto Firmino, ali ne radi se o istim zemljama pa će Draxler ipak biti najveća zvijezda u svojoj novoj sredini.

Official, confirmed. Julian Draxler has joined Qatari side Al Ahli SC from PSG on permanent deal 🟢🇶🇦

Contract valid until June 2025. pic.twitter.com/pyQy3Pc1ZN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2023