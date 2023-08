Zrinjski saznao suparnika u drugom pretkolu Lige prvaka. Slovan izbacio Luksemburžane

Ipak, nije bilo baš lagano. Donedavni vratar Crvene zvezde Milan Borjan u 10. je minuti obranio penal domaćima i sve skupa je upisao osam obrana na večerašnjoj utakmici, a Slovan je do oba svoja pogotka došao na isti način. S bijele točke je dvaput precizan bio prekaljeni Vladimir Weiss, dugogodišnji slovački reprezentativac, te tako zapečatio prolazak slovačkog predstavnika.

Milan Borjan is quickly settling with Slovan Bratislava, as he helped them through the 1st round of #UCL qualifying today, making 1 penalty save, and 8 saves total (on 2.01 xGOT) as they beat Swift Hesperange

Good to see Borjan quickly finding his feet at his new club#CanMNT https://t.co/PU9u50UzOZ

