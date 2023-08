Žulj s lutanja po Europi: Zrinjski je poražen nakon LASK-ovog blitzkriega, ali ima se čemu nadati

Prošlog je tjedna Zrinjski postao prva momčad iz bosansko-hercegovačkog nogometa koja je izborila europsku jesen, s ukupnih 6-3 je tada slavila protiv islandskog prvaka Breiðablika. Mostarskom prvoligašu ostao je još samo jedan suparnik u ovoljetnim kvalifikacijama, u dvomeču s LASK-om iz Linza odlučit će tko će u Europa ligu, a tko ‘pasti’ u Konferencijsku ligu.

Nakon 90 minuta odigranih pokraj Dunava, nije još posve jasno tko će svoj put nastaviti u kojem natjecanju. Naime, LASK je večeras slavio s 2-1, a sastav pod vodstvom trenera Krunoslava Rendulića pružio je vrlo dobru partiju u gostima. Tijekom dobrog dijela utakmice je njegova ekipa bila i bolji suparnik, pa će s puno nade i motiva krenuti u uzvrat za tjedan dana u Mostaru.

Junak domaćih navijača postala je LASK-ova desetka, Robert Žulj, austrijski nogometaš u čijim se korijenima spominju i gradišćanski Hrvati. Postigao je Žulj oba pogotka svoje momčadi, i to već na samom početku utakmice.

Prvi je put matirao golmana Marka Marića već u četvrtoj minuti, najprije je pokušao podvaliti loptu za suigrača, no ona mu se nakon gostujućeg bloka odmah vratila, pa je iz voleja opalio po golu. Kod drugog je gola pogodio još i iz veće udaljenosti, sigurno je to bilo s 20-ak metara, trebao je Marić bolje reagirati u toj 12. minuti.

No, otad se LASK praktički posve ugasio, Zrinjski se pomalo dizao te nametnuo svoju igru. U 25. minuti je Matija Malekinušić zatresao suparničku mrežu, no njegov je gol odmah poništen zbog zaleđa. Veliku je prigodu sedam minuta prije poluvremena imao i Mario Ćuže, izašao je sam pred golmana, ali na kraju se ipak ispriječila vratnica te domaću mrežu sačuvala netaknutom.

Spasa joj nije bilo u nastavku, točnije u 71. minuti. Slobodan udarac je s lijeve strane izveo Tomislav Kiš, samo četiri minute nakon svojeg ulaska u igru, a tada je posve nečuvan bio Nemanja Bilbija. LASK-ovi braniči kao da su zaboravili na napadača Zrinjskog, što je on odmah iskoristio te lijepo pogodio za smanjenje vodstva.

Gotovo 1.500 je gostujućih navijača bodrilo Zrinjski u Linzu, pokušali su ga oni pogurati još i do izjednačenja, ali više nije bilo ni snage ni vremena. No, igra koju su pružile Rendulićeve trupe nakon tog LASK-ovog blitzkriega definitivno budi nadu za uzvrat, gdje će zasigurno do kraja rasprodani Stadion pod Bijelim Brijegom dati i još veću podršku s tribina…