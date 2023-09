Žuta podmornica traži novog kapetana: Quique Setién dobio je otkaz u Villarrealu

Tek jednu pobjedu broji Villarreal, i to onu minimalnu nad Mallorcom u drugom kolu, a sve je prevršilo mjeru porazom od Cadiza u gostima s 3-1. Setién je u karijeri vodio i Las Palmas i Betis, a daleko najveću slavu stekao je sa sedam mjeseci mandata u Barceloni između Ernesta Valverdea i Ronalda Koemana.

Official: Quique Setién leaves Villarreal and he’s no longer the manager after one win and three losses in four games this season 🟡❌ #Villarreal

The clubs director of football, Miguel Ángel Tena, will take over on an interim basis and take training tomorrow. pic.twitter.com/vxcWnw2H93

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2023