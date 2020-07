Zvijer izvire iz dubina: danas je predstavljen Seattle Kraken, nova franšiza u NHL-u

Mora da je trenutno u toku tjedan brendiranja u američkom sportu. Jučer je predstavljen vizualni identitet i ime nove MLS-ove franšize, Charlotte FC-a, koji bi valjao u spomenuto natjecanje ući za dvije godine. Danas je također najavljeno kako će nekadašnji Washington Redskinsi uslijed promjene imena sljedeću sezonu igrati pod privremenim nazivom Washington Football Team, a prezentirana je i nova, ukupno 32. ekipa u NHL-u, najjačoj svjetskoj ligi hokeja na ledu, koji će se ondje početi nadmetati u sezoni 2021./22..

Ime joj je, pak, Seattle Kraken.

Meet the Seattle Kraken → https://t.co/to5BtVVPh1 pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ

A legend from the deep awakens.

Naravno, ime je momčad dobila po mitološkom biću iz morskih dubina, a nautičke boje prevladavaju u njenom identitetu. Tamnoplava će dominirati domaćom Climate Pledge Arenom koja trenutno prolazi kroz renovacije (čime ponovno stvara jako dobre uvjete i za, primjerice, povratak vrhunske košarke u grad), a logo u obliku slova ‘S’ (koji se referira na morsku zmiju) uspješno odaje počast gradu i Seattle Metropolitansima, prvom američkom timu koji je osvojio Stanley Cup. Sekundarni logotip izveden je u obliku sidra čiji vrh podsjeća na poznati gradski toranj Space Needle.

The NHL's newest team is the Seattle Kraken.

Grade the logo and look. pic.twitter.com/weMqI0owvV

— CBS Sports (@CBSSports) July 23, 2020