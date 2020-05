Zvijezde ženskog nogometa: “Zaslužujemo mogućnost da igramo, kao i muškarci”

Kakve će biti dugoročne posljedice krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na nogomet još nije u potpunosti jasno.

Kakve god one bile, muški nogomet, a pogotovo onaj na najvišoj razini, bit će u puno boljem položaju da se s njima bori od ženskog, s obzirom na količinu novaca.

FIFPro je nogometni sindikat koji okuplja 65.000 nogometaša i nogometašica diljem svijeta, a početkom godine njegovo je vodstvo osnovalo posebni komitet zadužen za promicanje sigurnosti i radnih uvjeta igrača i igračica.

Neke od članica i članova Globalnog vijeća igrača, osnovanog 20. siječnja, su Arsenalova kapetanica Kim Little, Jennifer Beattie i Vincent Kompany.

FIFPro-ovo nedavno istraživanje je zaključilo da čak 3,6 ispitanih nogometašica koje su reprezentativke, dakle igraju na najvišoj razini, ne prima plaću i da trenira na infrastrukturi koja je ispod svake razine.

“Svaki napredak koji se napravi za ženski nogomet praćen je elementom poput ovog: ‘Mi smo uspješne i sretne, moramo biti zahvalne!'”

