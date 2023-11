Zvuči pomalo nevjerojatno, no Borussijin golman je nakon čak 10 godina obranio penal u Bundesligi

Zbilo se to već u 11. minuti, tad je loptu na bijelu točku namjestio Stuttgartov veznjak Chris Führich te namjeravao iskoristiti kazneni udarac. Borussijin golman Gregor Kobel pročitao je njegovu namjeru i obranio taj pokušaj s 11 metara, čime je prekinuta serija koja traje već više od 10 godina.

10 – Gregor Kobel is the first BVB goalkeeper to save a Bundesliga penalty in 10 years, with Roman Weidenfeller the last to do in October 2013 against Schalke. They'd conceded 36 of 37 spot kicks (1 missed) in between. Backing. pic.twitter.com/HcFeCg6GLJ

— OptaFranz (@OptaFranz) November 11, 2023