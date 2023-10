ZZ Top show na Poljudu: Osijek je svladao Hajduk u Zekićevom drugom debiju

Željno se iščekivao dvoboj na Poljudu između Hajduka i Osijeka. Ne samo jer je riječ o velikom susretu jakih suparnika, već i zbog drugog dolaska Zorana Zekića na klupu Slavonaca, ali i kikseva Rijeke i Dinama, Hajdukovih glavnih konkurenata za naslov. No, uz načetog Marka Livaju koji je uišao kasnije, Hajduk je bio jako slab i Osijek je slavio 2-0.

Nije se dosta toga moglo vidjeti u prvom poluvremenu. Zapravo je najbolja šansa bila i ona prva, u devetoj minuti kada je Hajduk izgubio loptu nakon kornera, a na drugoj strani krenula je kontra. Na kraju je Mijo Caktaš dobio loptu na lijevom krilu, ali iskosa je tukao točno u Ivan Lučića.

Hajduk je najbolju situaciju stvorio u 17. kada se napravio višak, a nakon kruženja je lopta stigla na desnu stranu do Nike Sigura. Ovaj je poslao povratnu na Aleksandra Trajkovskog, ali Makedonac puca visoko preko gola.

Osim toga, ništa konkretno. Hajduk je imao posjed i kontrolu, ali bez Marka Livaje bio je jako tup u posljednjoj trećini, dok se Osijek odlučio na nisko blok i duge lopte na Ramóna Miéreza. Jedna takva skoro je rezultirala s crvenim kartonom za Hajduk jer Zvonimir Šarlija u duelu s Argentincem je položio ruku na njega, a ovaj je odmah pao. No, Fran Jović nije mu dao drugi žuti karton.

Otišlo se tako na poluvrijeme bez golova i bez uzbuđenja, a onda je Osijek odmah početkom nastavka šokirao poljudske tribine. Prošlo je valjda 10-ak sekundi igre do osvojene lopte gostiju u suparničkoj polovici i odmah se tražio Miérez koji pronalazi utrčalog Petra Brleka, a ovaj ulazi u 16 metara i pogađa bliži kut iskosa s desne strane.

S obzirom na to da Hajduk nije ništa stvorio ni nakon gola, Ivan Leko reagirao je u 56. minuti i umjesto nervoznog i opomenutog Šarlije ipak odlučio uvesti Livaju i riskirati s tom ozljedom prvog igrača Hajduka. I napokon su domaći dočekali opasnost u 70. minuti, i to preko Livaje koji je s igračem na leđima primio centaršut i opalio iz voleja, ali otišlo je to visoko preko gola.

U 73. se po prvi put nakon gola javio i Osijek, kombinirali su Kristijan Lovrić i Nail Omerović, a Lovrić je na kraju te akcije zaprijetio prizemnim udarcem s 18 metara, no to je ipak otišlo pokraj gola. No, samo minutu kasnije Osijek je udvostručio.

Omerović je prošao lijevom stranom, dobio je duel s Filipom Krovinovićem pa je ušao u kazneni prostor. Zapucao je u prvi kut, a onda je imao i malo sreće. Naime, pogodio je udarcem prvu stativu pa se lopta odbila od vratnice u leđa Ivana Lučića pa u mrežu i to je 2-0 za Osijek, a prvijenac za Omerovića u ovom dresu.

Napao je Hajduk i nakon toga, ali jalovo je to i kaotično i osim nekakvih poteza Livaje tu nema ništa konkretno. S druge strane, Osijek je još jednom zatresao vratnicu u 85. minuti, ovaj put preko Lovrića koji je opalio iz slobodnjaka u okvir gola.

Ušlo se u pet minuta nadoknade na tihom Poljudu, a Osijek ne samo da je čekao kraj i trošio vrijeme, već je napadao. Na kraju je ipak završilo 2-0 za Osijek koji je tako vezao dvije pobjede i s 18 bodova je na petom mjestu.

Hajduk je ostao drugi s dva boda iza Rijeke, ali broji četiri poraza u zadnjih šest susreta i nije iskoristio kikseve glavnih konkurenata ovaj vikend.