A sada… spektakl?

Naravno da je lako biti general poslije bitke, ali jučer se u polufinalnim ogledima Wimbledona nije dogodilo ništa iznenađujuće.

Doduše, pričamo li o meču Jannika Sinnera i Novaka Đokovića, stvarno niste trebali biti posebice upućeni da biste zaključili kako će taj meč završiti; moglo se možda dogoditi da mu Sinner otrgne jedan set, ali teško i nešto više od toga. Đoković je na Grand Slamovima nerješiva enigma za valjda 99 posto igrača — po novome je sada to i takozvani ‘tie-break Novak Đoković’ — a najteži suparnici u posljednjih nekoliko godina na ovim su mu turnirima najčešće bili on sam ili Rafael Nadal.

Problem je onda i u samom Sinneru ili, da skratimo priču, u tome što ovaj momak još uvijek ne zna igrati velike poene, ne kad su u pitanju veliki mečevi.

Sinner je definitivno bolji igrač nego što je to bio u ovo doba lani, kad je u četvrtfinalu Wimbledona uzeo dva seta upravo Đokoviću, ali uglavnom zato što je ovaj u ta dva prva seta bio izvan fokusa; nedavno je došao na osmo mjesto ATP ljestvice, što mu je career-high, igra i najbolju sezonu u svojoj mladoj karijeri, a sad se već može reći i da je jedan od najkonzistentnijih igrača na Touru. Primjerice, samo petorica aktivnih igrača ima bolji postotak kad je u pitanju omjer pobjeda i poraza, a prije ovogodišnjeg Roland Garrosa na šest je Grand Slamova zaredom stizao najmanje do četvrtog kola; od toga na njih tri i do četvrtfinala.

Ne bih se priklonio prevladavajućem raspoloženju u javnosti, onom da nas u nedjelju, po svemu sudeći, očekuje “spektakl”

Drugim riječima, uglavnom dobiva one mečeve u kojima je favorit, ali uglavnom i gubi one u kojima to nije. Sinner je sada protiv top 10 igrača na omjeru od 13 pobjeda i 26 poraza, što će reći da iz tog top 10 društva lošiji omjer imaju samo Casper Ruud i Frances Tiafoe. Na Grand Slamovima, pak, taj je omjer 2-9 i, da opet skratimo priču, te je mečeve gubio dobrim dijelom baš zato što je loše igrao velike poene; posljedica toga je, između ostalog, da danas još uvijek nema nijedan naslov ni iz Masters serije.

Upravo se zato malo vjerojatnim činilo da će se to baš jučer promijeniti. Na kraju krajeva, Sinner je do svojeg prvog polufinala Grand Slama došao kroz poprilično lagan ždrijeb. Jest, da, jučer je opet imao neke svoje prilike, ali pomalo divlje neforsirane pogreške u tim kritičnim trenucima već su na neki način postali njegov trademark. Ne treba sumnjati u to da će biti samo još bolji igrač, ali ostaje za vidjeti je li to tek dio procesa njegova odrastanja ili sad već svojevrsna navika i mentalna prepreka koja bi ga u budućnosti mogla sputavati.

Nije ovo neka random livada

Mnogi su onda očekivali barem veću neizvjesnost u meču Daniila Medvjedeva i Carlosa Alcaraza, ali i tu je postojalo nekoliko problema.

Za početak, i Medvjedev je imao poprilično lagan ždrijeb do polufinala, a nije se loše podsjetiti i to da je prije jučerašnjeg polufinala u karijeri na travi odigrao tek dva meča protiv top 10 igrača, i to zadnji prije točno šest godina. Jest, osvojio je jedan turnir na ovoj podlozi, ali nije loše promisliti i pokušati zaključiti zašto je to tako. Najveći problem, međutim, leži u činjenici da je Alcaraz najgori mogući matchup za Medvjedeva.

Da opet skratimo priču, Alcaraz ima sve ono što je potrebno da bi prošao kroz zid zvan Medvjedev; dakle, masu varijacije u igri — u tom je kontekstu, primjerice, jučer odigrao 20 servis-voleja i uzeo njih 17 — ali i sasvim dovoljnu dozu agresivnosti. Medo onda u ovom matchupu ne može kampirati dva metra iza osnovne linije i on je taj koji mora preuzimati inicijativu; problem je što u tom slučaju previše ovisi o svojem servisu — dobrim dijelom i zato jer nema elitni forhend — ali i u tome što je Alcaraz već sad jedan od najboljih reternera na Touru, a da ne pričamo i o njegovoj defenzivi općenito.

Medo je jučer pokušavao na razne načine — probao se približiti osnovnoj liniji, pa i miksao je poziciju na reternu, to jest stajao je povremeno bliže, što je ispalo katastrofalno — ali najveća prilika zapravo mu je mogla biti eventualna Alcarazova nervoza. Da stvar bude gora, to se i dogodilo u zadnjih nekoliko gemova; Alcaraz je počeo donositi neke uistinu suludo glupe i loše odluke, dva puta je olako prosipao brejk prednosti, ali problem je bio u tome što je Medo u tim trenucima uspio biti još gori.

Taj kraj tog meča ujedno je i razlog zašto se ne bih priklonio prevladavajućem raspoloženju u javnosti, odnosno barem stječem dojam da je ono takvo; onom da nas u nedjelju, po svemu sudeći, očekuje “spektakl”.

Da se Alcaraz i Đoković sada nađu na nekoj livadi i idu igrati tenis, da jedan o drugome nemaju pojma, ili da Alcaraz ne zna tko je taj Đoković, ne vidim nijedan razlog zašto se to ne bi pretvorilo u taj toliko iščekivani triler koji bi zasigurno privukao masu prolaznika. Ne vidim onda nijedan razlog zašto ga Carlitos ne bi pobijedio. Samo jebiga, kontekst — ili, ako hoćete, psihologija ovog meča — nije neka random livada, već je to finale Wimbledona. Ono što želim reći je to da će jako puno toga ovisiti o tome — ne hoće li, nego koliko će Alcaraz biti nervozan. I to u suštini zapravo i nije toliko negativno; nije negativno kad znaš ili bi trebao znati da će u meču protiv Đokovića dosta toga ovisiti o tebi samom.

Dajte nam dramu

Pritom jednu stvar treba rasčistiti; kako god završi ovaj meč, taman i da Alcaraz bude pometen ili da ga opet pojedu grčevi uzrokovani nervozom kao na Roland Garrosu — a ovo potonje se vjerojatno neće dogoditi — ništa od toga ne smije umanjiti njegovu veličinu.

Dečko je ove sezone sada na omjeru od 46 pobjeda i četiri poraza (92 posto), a svega mjesec dana nakon te de facto traume na Roland Garrosu došao je do finala Wimbledona, i to uz poprilično težak ždrijeb; ili u svojem tek trećem nastupu na Wimbledonu stigao je do finala, isto kao i izvjesni Rafa Nadal. Međutim, čak i taj danas prokleto veliki Nadal u tom je finalu iz 2006. poprilično glatko izgubio od već tada teniskog božanstva zvanog Roger Federer, i to dobrim dijelom zato što u tom trenutku nije vjerovao da ga može pobijediti na Wimbledonu.

Ne kažem da će se nešto slično ponoviti u nedjelju, nego samo to da ne bi bilo toliko čudno da ostanemo uskraćeni za taj toliko željeni spektakl, pa i da Alcarazova trema ponovno postane nešto što će ga sputavati. Jer nije ovo neka nasumična livada i neki nasumični lik, nije ovo sad ni polufinale Roland Garrosa; ovo je još veće i to je sada tenisko božanstvo zvano Novak Đoković, i to još u Wimbledonu. Na kraju krajeva, čak i da Alcaraz u meč uđe koliko-toliko opušten, pa onda i da se dovede u situaciju da je sasvim blizu cilja — a neke svoje prilike za barem zakuhati meč trebao bi imati — hoće li moći zadržati nadljudsku mirnoću? Ili hoće li moći ne bojati se pobijediti tog Đokovića, čovjeka kojeg na ovom turniru može pobijediti… tko ono?

I možete pretpostaviti što potiho ili manje potiho u sebi priželjkujem, ali ajde, bit ću skroman pa ću reći da ne bi bilo loše kad bi taj meč bio barem dramatičan. Jer, na kraju krajeva, nije lagano, pa više ni zabavno stalno pisati jedan te isti tekst kad taj Novak Đoković igra finale Grand Slama.