Dok su pred Tottenham Hotspur Stadiumom navijači prosvjedovali zbog povećanja cijena ulaznica nakon poprilično razočaravajuće prošle sezone, njihov je novi trener sjeo pred novinare kako bi prokomentirao otvaranje sezone i također donekle antiklimaktični remi s Brentfordom. Ange Postecoglou već je kod otočkih medija razvio svoj imidž kao dobroćudni mrki medvjed od čovjeka, onaj koji ne govori previše, ali kad govori — na njihovu radost — voli pričati ciljano i anegdotalno.

“Oni (navijači, op.a.) ne dolaze na karneval, već na nogometnu utakmicu, i sigurno da žele otići kući nakon što smo ubilježili tri boda”, u svom je stilu započeo Ange. “Ali u danom kontekstu želim igrati i nogomet koji ih uzbuđuje. Želim im dati sreću, ali sreća dolazi iz patnje. Pričam ovo jer sam ovog tjedna slušao podcast u kojem je Nick Cave gostovao kod Louisa Therouxa i u kojem je podijelio tu misao, a ja sam pomislio kako je to sjajan opis onoga što nogomet jest i što ja pokušavam. Želim navijačima donijeti radost, ali trebaju shvatiti da će na putu do nje biti i ponešto patnje.”

Postecoglou je za slikoviti opis svoje životne filozofije, dakle, posudio misao svog sunarodnjaka Cavea. Da, on priča direktno i anegdotalno, ima vic za posuditi misao ako mu nedostaje slikovitosti, ali za ovu temu mogao je komotno u prvi plan gurnuti i vlastitu životnu priču. Put do nogometne elite je za ovog 58-godišnjaka bio je baš takav: put do radosti preko patnje.

Za pretpostaviti je da je o naselju Nea Filadelfeia hrvatska javnost čula većim dijelom kroz ovoljetno kontroverzno gostovanje Bad Blue Boysa i tragičnog sukoba koji se u prigradskom naselju na sjeveru Atene odvio s domaćim huliganima. Naselje je i AEK-ov dom, još otkako su ondje klub osnovali grčki izbjeglice iz Istanbula, a koje su prebjegle na područje Atene i Soluna nakon Grčko-turskog rata. Nije slučajno da se klub smjestio u Filadelfeiji, koja je vrlo brzo postala epicentar za imigrante raznih profila, a taj je etos preuzeo i sam klub, koji ondje ima svoje čvrsto navijačko uporište.

Postecoglou je svoju ličnost gradio praktički isključivo kroz nogomet, i sve ono što je nogomet značio za njega i njegovu obitelj

U jednoj od tih ulica radnju je imao i Dimitris Postecoglou; u pitanju je bio maleni stolarski obrt, ali posao koji je bio dovoljan da s njim prehrani obitelj koja je, osim supruge Voule, uključivala i dvoje djece. Angelos se u Filadelfeiji i rodio, samo dvije godine prije nego što će u travnju 1967., tek par tjedana prije izbora, brigadir Stylianos Pattakos s ostatkom vojnog vrha presjeći dvogodišnji period političke napetosti i pokrenuti vojni udar. Desničarska vojna diktatura, blisko povezana s SAD-om, mnoge je nepoćudne stanovnike prisilila na egzil. Jedan od njih je bio i Dimitris, koji je izgubio posao i ostao bez prihoda. Jedini mu je bio taj da se s obitelji ukrca na brod i mjesec dana plovi na njemu do novog doma na drugom kraju svijeta, u Melbourneu.

“Moji su roditelji jako propatili zbog toga”, prisjetio se Ange u svojoj knjizi Changing The Game. “Treba se snaći u takvoj situaciji, gdje čovjek dođe s obitelji u restoran u kojem ne može razumijeti što piše na meniju. Nije bilo lakog ulaska u društvo, ništa nije bilo poznato. Zapravo, bilo je dosta dehumanizirajuće prilagođavati se tako na novu sredinu; bili smo ranjiva obitelj u tuđoj zemlji.”

Puskásova produžena ruka

Mala sreća u toj njihovoj patnji i rijetki osjećaj poznatog dobili su baš kroz nogomet.

Australija jest imgirantska zemlja od samih svojih početaka, ali to ne znači da su pridošlice poput Postecogloua imali otvoren put. Zajednice koje su gradili temeljili su na uspomenama i tradicijama iz krajeva koje su napustili, a za većinu doseljenih Europljana nogomet je bio taj faktor prepoznatljivosti. Za grčku koloniju, smještenu oko melburnške četvrti Prahran, centar te nogometne tradicije bio je South Melbourne FC, osnovan 1959. pod imenom South Melbourne Hellas.

Utakmice te momčadi bile su rijetki trenuci odmora i druženja za Dimitrisa — kojeg su u novoj zemlji preimenovali u Jima — i njegove Grke, uglavnom tvorničke radnike. Nogomet je postao sredstvo identiteta i bijeg od teške svakodnevnice, a za Angea, kojeg je otac kao devetogodišnjaka upisao u klub, jedini most sa rodnim gradom i zemljom.

Iako je nogomet, pogotovo tada, u Australiji za ‘domicilno’ stanovništvo bio tek ćudljivi poligon za te lude došljake, za Angea je on bio paralelna stvarnost. O Postecoglou možda jest odrastao kao Australac, ali je, s prezimenom koje su mu školske kolege jedva mogle izgovoriti i s roditeljima koji se nikad nisu do kraja asimilirali, nosio svoju stigmu. Ange je bio dijete tog nogometnog eskapizma, i taj je eskapizam postao temeljni dio njega kao osobe. U South Melbourneu će postati i kapetan prije nego što će ga teška ozljeda koljena odvojiti od aktivnog igranja sa samo 27 godina, ali naravno da tu priči nije ni mogao biti kraj.

Štoviše, još će jedan planetarno popularni izgnanik tu odigrati važnu ulogu.

Postecoglou je već imao jednu titulu osvajača australske NASL kao kapetan kad je na početku sezone 1989. u svlačionicu senzacionalno ušao jedan od očevih mu nogometnih idola, Ferenc Puskás. Ona već poznata priča kaže da je u svojoj zemlji prošao put od idola vlasti do omražene figure, pogotovo kad je nakon poraza u finalu Svjetskog prvenstva 1954. protiv Zapadne Njemačke stao na stranu naroda u bujajućoj pobuni protiv sovjetske invazije. U moru mitova i legendi bilo je ipak jasno kako je iskoristio revolucionarni trenutak da ode po novac i veću slavu u Madrid, ali isto tako je činjenica da se u rodnu Mađarsku i Budimpeštu nije vratio do 1981.

I on je, pod nekim drugačijim, lukrativnijim okolnostima postao nogometna izbjeglica, ali ga je stari Dimitris obožavao, pogotovo kad je 1978. kao trener nakratko preuzeo ‘njegov’ AEK, bez obzira na to što je tijekom četiri trenerske godine provedene u rivalskom Panathinaikosu, tamo između 1970. i 1974., Puskás ostvario rijetki opipljivi uspjeh u trenerskoj karijeri.

Nakon te nemušte epizode u AEK-u Puskás je lutao svijetom, trenirajući klubove od Egipta i Paragvaja pa do, eto, Australije. Kada je stigao u južni Melbourne, gdje mu i danas stoji spomenik, dočekala ga je talentirana generacija igrača s Angeom u kapetanskoj ulozi ulozi kapetana. Ange je bio njegova produžena ruka u svlačionici, pošto Mađar nije znao ni beknuti engleski, a solidno je pričao grčki, pa je Ange bio svojevrsni most prema ekipi, ali i rijetkim tamošnjim medijima koje je tada u kontinuitetu interesirao nogomet u Australiji.

Otac, najveći kritičar

U Melbourneu je Puskás osvojio svoj četvrti naslov prvaka u gotovo 30-godišnjoj trenerskoj karijeri i to je napravio sa stilom. Ange mu je, u ulozi lijevog beka, bio izrazito bitna figura i na terenu bez obzira na ulogu najmlađeg kapetana u klupskoj povijesti. Pogotovo zato jer je Puskás, a i o tome je Postecoglou pričao u svojoj biografiji, imao zapravo jako progresivnu ideju nogometa.

Egzekucija je možda štekala, ponajviše zato jer je mađarska ikona cijeli život bio nedovoljan autoritet u konvencionalnom smislu, već je uvijek održavao imidž veseljaka i boema. No, u Melbourneu je te 1991. neopterećen uspješno implementirao napadačku varijantu formacije 4-3-3, insistirajući na posjedu i na aktivnom širenju igre na bok. S tim stilom su Ange i ostatak talentirane svlačionice osvojili titulu slavnom pobjedom nad gradskim rivalima iz Melbourne Knightsa, kluba hrvatskih iseljenika.

Ta je titula bila i Angeov igrački labuđi pjev, pa je brzo prigrlio Puskásovu viziju i krenuo je i sam razvijati u ulozi trenera. Njegov stil ga, međutim, nije doveo do slave na preskok; nakon što je razmjerno uspješno vodio South Melbourne kao trener, Postecoglou je doživio veliki krah kada ga je Australski nogometni savez uposlio kao trenera mladih reprezentativnih selekcija. Izoliran od europskih korijena i s Australijom kao nogometnom nedođijom tih ranih 2000-ih, Postecoglou je morao tražiti svoj put kroz patnju.

Taj ga je put vodio i do rodnog kraja, ali u dubine grčke treće lige, gdje je bez razmišljanja otišao raditi ne znajući što mu budućnost nosi. Išao je tako na neki način obrnutim putem od svog oca, u potrazi za svojom pokorom. Ali nije odustajao od svoje ideje nogometa baš zato što je to bio svojevrsna posveta ocu.

“Moj otac je bio moj najveć kritičar”, ispričao je Postecoglou. “Nikad nije govorio da me voli, niti mi je iskazivao neke standardne znakove privrženosti. Takvo je bilo moje djetinjstvo; on bi otišao na posao prije nego što bih se probudio i stigao kući navečer tek toliko da večera i zaspe na kauču. Jedina prava poveznica koju sam imao s njim je nogomet, trenuci u kojima bismo se u tri sata ujutro našli na tom istom kauču da gledamo europski nogomet s ove strane svijeta. Tada bi uvijek isticao uzbudljive, napadačke ekipe i pojedince koji ih nose, to je ostalo u mojoj podsvijesti kada sam prešao u trenerske vode. Takve ekipe želim isporučiti”.

I isporučio ih je. Tottenham je od ekipe koju su ljudi prošle sezone sažalijevali pod Postecoglouom ubrzano stigao do uzbudljive i strukturirane momčadi, kod koje je najbolja stavka ta što, logično, još nije ni približno dosegnula neki svoj plafon.

Australac po odrastanju, Postecoglou nije imao luksuz europske pozadine i pedigrea, već je svoj put krčio kao trenerski nadničar iz Down Under, gažama po Japanu i grčkim niželigašima sve dok nije pronašao svoje mjesto i priznanje.

Ima u njemu i tog duha stare škole, tog pomalo i jezivog imidža hladne i šutljive glave obitelji, ali koji kao dijete dvaju svjetova može u trenutku ponuditi i svoju toplu, vedru i strastvenu stranu koja se smije i priča o omiljenim podcastima, svojoj tradiciji slagaja fantasy football ekipe i vlastitoj djeci. Postecoglou je svoju ličnost gradio praktički isključivo kroz nogomet, i sve ono što je nogomet značio za njega i njegovu obitelj. Štoviše, postao je hodajuća vizija tog suodnosa i kao takav najbolje pokazuje da do radosti, zaista, često stižemo kroz patnju i odricanje.

Na terenu i izvan njega.