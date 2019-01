Borussia je spremna

Iako pregovori s PSG-om nisu nikakva tajna, Borussijin sportski direktor Michael Zorc je poslao važnu poruku — Julian Weigl ostaje u Dortmundu do ljeta.

Svima je jasno kako će ga Zorc na kraju prodati. PSG traži zamjenu za Adriena Rabiota, a Weigl naprosto nije toliko važan kotačić u igri kao što je bio prije dvije godine, izgubio je mjesto u prvoj postavi i trenerovoj viziji igre i Borussija si ne može dopustiti da ima tako skupog igrača na klupi. PSG bi vjerojatno bez ikakvih problema i podebljao ponudu da Weigl dođe odmah s obzirom na to da se Marco Veratti ozlijedio u pobjedi protiv Guingampa, ali Zorc je bio jasan. Borussija će prodati Wiegla, ali ne sada. Sada je nužno potreban je kako bi sačuvala šest bodova prednosti ispred Bayerna i osvojila naslov.

Razlog je bio očit već na samom otvaranju proljetne polusezone u Leipzigu.

Manuel Akanji, Ömer Toprak i Dan-Axel Zagadou su ozlijeđeni i Abdou Diallo je bio jedini stoper koji je ostao na raspolaganju treneru Lucienu Favreu. Baš kao i u zadnjem jesenskom kolu protiv Borussije Mönchengladbach, zadatak da pokrpa stvari i spasi što se spasiti da dopao je Weigla, koji je uskočio s klupe i jako dobro odradio ulogu stopera. I upravo zbog takvih stvari Zorc ne želi prodati Weigla odmah, jer upravo su Weigl i gostovanje u Leipzigu ono što se može iskoristiti kako bi se ilustrirala ključna stvar za ambicije Borussije Dortmund.

Kao simbol ružne pobjede, Witselov gol u Leipzigu je znak da je Borussija stvarno spremna napasti naslov

Na otvaranju sezone i Favreovu debiju Borussija je isto tako igrala protiv RB Leipziga. Obrana je kiksala i Jean-Kévin Augustin je zabio gol u 38. sekundi utakmice. Međutim, Borussija je nastavila igrati kao da se ništa nije dogodilo. Prvo je Mahmoud Dahoud zabio krasan gol nakon akcije cijele momčadi, a onda je Axel Witsel zakucao škarice, da bi posao dovršio Marco Reus i domaći navijači nisu imali slaviti samo pobjedu 4:1, nego i fantastičnu igru u kojoj su potpuno izdominirali suparnika.

Nešto takvo se i očekivalo. Borussiji je bio potreban trener koji će vratiti radost igranja nogometa, a Favre je idealan čovjek za to. On je razvojni trener koji zna raditi s talentima i ima jasnu ideju atraktivnog i napadačkog nogometa. Gdje god je radio, razvio je mehanizme igre, našao je načine kako uključiti momčad u proces stvaranja igre i maksimizirao je talent koji je imao na raspolaganju. Zbog toga je od samog početka je bilo jasno kako je on adut koji je nedostajao, a utakmica protiv Leipziga doma bila je samo konačna potvrda toga.

Ružne pobjede su ključ

Međutim, postoji i druga strana medalje. Jer ako imamo utakmicu u kojoj BVB razbija suparnika s četiri gola i u kojoj Witsel zabija iz škarica, znamo da će se prije ili kasnije dogoditi utakmica u kojoj Favre odlazi na gostovanje s jednim stoperom. Za svaku utakmicu u kojoj BVB razbije Leipzig doma morat će se dogoditi i utakmica u kojoj ide u goste tom Leipzigu i ima ukupno tek četiri udarca u okvir.

Dosad nismo znali da Borussija može dobivati takve utakmice.

Da bi Borussija postala prvak, neće biti dovoljno igrati lijep nogomet i pobjeđivati kad krene igrati dobro. To znamo da mogu. Favre je fantastičan trener koji na raspolaganju ima mladu i talentiranu ekipu i skroz je očekivano da njegovi igrači pokažu koliko su dobri. Međutim, za trofej je potrebno više od toga. Ako želi završiti ispred svih, Borussija mora pobjeđivati ružno. Mora osvajati bodove u utakmicama u kojima se muči, protiv suparnika kao što je Leipzig, u okolnostima u kojima Favre na raspolaganju ima samo jednog stopera i nema Reusa.

Ponekad Borussija igra toliko dobro da se čini kao da traži savršen gol, akciju poput one koju je zabio Dahoud u prvom kolu ili škarica koje je spremio Witsel. I to je sjajno gledati. Međutim, najčešće su ružni golovi i teške utakmice ključ osvajanja prvenstva i zbog toga Witselov gol iz odbijanca poslije kornera i uz nevjerojatnu dozu sreće ima posebnu težinu. Veću nego škarice u prvom kolu jer to smo svi znali da Borussija može. Ovo baš i nismo.

U zadnjih osam pobjeda koje je Borussija upisala u prvenstvu samo jednom je dobila s dva razlike. Sve ostale su bile pobjede na jedan gol. To svjedoči o karakteru momčadi, spremnosti da se igrači nametnu kao pobjednici i da zadrže onaj osjećaj iz prvog kola. Lako je biti pozitivan, napadati i igrati lijep nogomet kad vodiš 3:1 ispred 80.000 svojih napadača. Kad si u gostima i Schalke izjednači u 61. minuti, onda je sasvim drugačija priča. Onda treba pokazati da si mentalno spreman i da znaš što treba kako bi uzeo bodove i ostavio priču iza sebe.

Ostavljanje Weigla je samo još jedan indikator visokih ambicija. To je igrač koji nije u prvom planu, ali kojeg klub ne može pustiti jer će doći utakmica u kojoj će morati u goste Leipzigu i u kojoj će Favre trebati nekoga gurnuti na stopera jer mu je ostao samo Diallo. Prvenstva se osvajaju pobjedama u takvim utakmicama.

Znali smo da Favre i Borussija mogu igrati lijepo i pobjeđivati, ali sad nam pokazuju da mogu pobjeđivati i ružno. To dosad nismo znali i zbog toga Witselov gol Leipzigu ima veću težinu od bodova koje nosi. Kao simbol ružne pobjede, on je znak da je Borussija stvarno spremna napasti naslov.