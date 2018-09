U NBA ligi ništa tako dobro ne ukazuje da kliziš u igračku irelevantnost kao učestala promjena ekipa. Postoje, dakako, i oni nesretnici kao što je Ersan İlyasova, koji je zadnjih godina bezbroj puta razmijenjen, jer eto, tako mu grah pao. Takvi su ipak u manjini. U većini su rubni NBA igrači koje je liga nekoliko puta prožvakala i ispljunula, te eventualno veterani koji se šeću od ekipe do ekipe, glume mentore, a ustvari nastoje zaraditi još koji dolar prije nego padnu u zaborav i prokockaju stečeno.

Dwight Howard ne pripada nijednoj od ovih kategorija, iako je dvaput razmijenjen u godinu dana, u četiri godine je nastupao za isto toliko ekipa, uskoro će navršiti 33., a košarkaškim vještinama i sposobnostima više nije ni blizu elitnim centrima.

“To je suludo. Stvarno jest”, rekao je Howardov bivši trener iz Orlanda Stan Van Gundy kada su ga pitali za igračev regres i lošu reputaciju koja ga prati među NBA momčadima. “Uopće ga nije zabavno gledati na parketu jer je to momak koji je godinama bio najdominantniji centar lige. I dalje je vrlo dobar, ali čini se da nije na cijeni.”

SVG zna o čemu priča jer je pod njegovim vodstvom Dwight briljirao u Magicu, toliko da usporedbe sa Shaqom uopće nisu bile sulude kakvima se danas možda čine. U tom je periodu D12 šest puta nastupio na All-Staru, pet puta je biran u All-NBA First Team, tri godine uzastopno najbolji defenzivni igrač lige, četiri puta uzastopno član All-NBA Defensive First Teama, četiri puta najbolji skakač lige, dvaput najbolji bloker lige. Sve to? Da!

Razmjenom u Lakerse 2012. počeo je njegov igrački pad. Simptomatično, baš su u tom periodu u NBA ligi zapuhali neki novi vjetrovi. Centarska igra u postu na koju se Dwight uvelike oslanjao počela je gubiti na važnosti, a primat su preuzele trice i small-ball postave. U LA-u se samoprozvani Superman zadržao samo godinu dana. Uslijedile su tri u Houstonu, gdje je jednom izborio All-Star nastup, da bi se u ljeto 2016. vratio u rodnu Atlantu da oživi karijeru. Nakon blamaže i loših igara u playoffu te ga sezone Hawksi razmjenjuju u Charlotte, gdje prošle sezone nije ni izborio playoff.

Ovog je ljeta jedan od prvih poteza na NBA tržnici bio manevar Hornetsa kojim su Dwighta tradeali u Netse, koji ga odmah otpuštaju. Konačno se skrasio u Wizardsima, još jednoj Southeast ekipi gdje je u srpnju potpisao dvogodišnji ugovor.

Zarazni osmijeh i iritantni karakter

Nakon svih ovih putešestvija, uspona i padova, čovjek bi pomislio da će se opametiti, prihvatiti svoje limite i opeglati imidž dok još nije kasno. Ali teško je starog psa naučiti novim trikovima. Zato, ako želimo detektirati gdje su to točno njegovi problemi zadnjih godina ne treba ići daleko u prošlost, dovoljno je samo pročitati njegove izjave nakon što je potpisao za Washington.

Na prvoj press konferenciji u svom infantilnom stilu je izjavio:

Asked about his recent travels the past few years, Howard has a ready-made answer: “I learned Magic for eight years. Went to La-La Land. Worked for a while with Rockets. Learned to fly with some Hawks. Got stung by the Hornets. And it all taught me how to be a Wizard.”

