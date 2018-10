De Ligt: Prototip

Ajaxova kapetanska vrpca koju je Matthijs de Ligt dobio oko ruke nije došla sama od sebe.

“Kada pričamo o Matthijsu, sjajna stvar kod njega je njegova prirodna superiornost“, izjavio je prošle godine Ronald de Boer. “Usprkos tome što mu je tek 18, već je zauzet ljudima oko sebe. Ima prirodne osobine vođe, ima nesalomljiv karakter i empatiju. Većina tako mladih momaka nije ni blizu toliko zrela i nije sposobna primjećivati probleme i suptilne odnose među ljudima, zato je nevjerojatno pratiti Matthijsov razvoj koji nije samo igrački. On se već sada razvio u dominantnu ličnost na koju se momčad može osloniti.“

I upravo je to ključno — kao što De Boer kaže, momčad se u svakom trenutku može osloniti na De Ligta. Ne radi se samo o njegovim tehničkim sposobnostima i povjerenju da će sigurno iznijeti loptu i započeti akciju, niti o tome da će dobiti duel i ispravno se postaviti na teren kako bi spriječio suparničku šansu. To će i najveći laik primijetiti nakon što ga gleda samo nekoliko minuta. Nevjerojatna je lakoća kojom De Ligt barata loptom, način na koji bira dodavanja koja se ne čine mogućima ili sigurnost koja isijava iz njega kad odluči da je vrijeme da se pretvori u veznog igrača i povede loptu prema sredini terena. Ove sezone ima 67,2 dodavanja i 91 posto uspješnosti, tri precizne duge lopte i skoro jedno cijelo ključno dodavanje po utakmici.

Kad vidite De Ligta, vrlo brzo zaboravite da je još tinejdžer jer na teren donosi i zrelost, zaraznu sigurnost na koju se momčad može osloniti

Ne radi se ni o njegovim individualnim kvalitetama kao obrambenog igrača. Prilično je pokretan za svojih 188 centimetara visine i ima dobru građu s 90 kilograma na tu visinu. Dovoljno je brz da može igrati visoko i držati ofsajd liniju daleko od svog gola, a dovoljno je jak da bude dominantan u duelima. Ima 1,5 presijecanja po utakmici i 4,6 čišćenja opasnosti, što dovoljno govori o tome koliko se u igri oslanja na inteligenciju naspram fizikalija. No, ako su ove brojke previše apstraktne, u devet kola koliko je Ajax odigrao u Eredivisie primio je ukupno četiri gola, a čak tri od tih su pala u utakmici protiv PSV-a, upravo onoj koju je De Ligt propustio. U sedam uzastopnih utakmica u kojima je De Ligt bio na terenu, Ajax nije primio niti jedan gol.

Kombinacija tehničkih kvaliteta s fizičkim potencijalom i inteligencijom u igri je dragocjena, ali nije toliko nesvakidašnja niti je ono ključno što De Ligta čini toliko uzbudljivim i prototipom stopera za budućnost. Uostalom, od stopera koji izlazi iz nizozemske škole takve se karakteristike nekako i očekuju. Tradicija totalnog nogometa traži totalne igrače i stoperi ovakvog tipa savršeno ulaze u kalup očekivanja.

Najmlađi debitant od 1931.

Najprije se radi o tome što Ajax u njemu ima igrača koji vodi. S De Ligtom na terenu uz sebe ima čovjeka kojeg drugi mogu slušati, onog koji će povikati na starijeg suigrača i mahati rukama kako bi usmjerio momčad. Premda živimo u eri u kojoj sve akcije kreću od braniča i u kojoj nikad nije bilo više prostora koji stoper treba braniti, to je još uvijek najvažniji preduvjet da netko bude zbilja dobar stoper.

Jer koliko je važno biti dominantan u igri, toliko je važan biti dominantan i karakterom, a to je nešto što vas nitko sa strane ne može naučiti.

Međutim, igračko odrastanje uvijek ima svoju cijenu. Ta fina patina stopera koji imponira svojim odlukama i na kojeg se momčad može osloniti De Ligtu nije došla sama od sebe, nešto je tu urođenu sposobnost moralo oblikovati u opipljivu kvalitetu. Tadašnji nizozemski izbornik Danny Blind odlučio je lani pozvati 17-godišnjeg De Ligta i dati mu šansu u prvoj postavi u kvalifikacijskoj utakmici protiv Bugarske koju Nizozemska nije smjela izgubiti kako bi zadržala zdrave šanse za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Tom je odlukom De Ligt je postao najmlađi debitant u reprezentaciji još od Mauka Webera 1931. A takvo bacanje u vatru nije prošlo baš dobro.

U petoj minuti je Spas Delev u nizozemskom kaznenom prostoru uzeo zračni duel 19 centimetara višem De Ligtu i zabio gol. Zapravo, nije Delev toliko dobio duel koliko je De Ligt promašio svijeću napucanu s polovice terena, a bugarski napadač je loptu primio ramenom, izašao pred vratara i rutinski poentirao. Do 20. minute Delev je zabio i drugi gol, također preko de Ligta. Kretanjem bez lopte izvukao ga iz kaznenog prostora, a onda zaobišao poput čunja i pogodio u suprotni kut.

Nizozemska je bila na putu prema ispadanju iz svih kombinacija za plasman u Rusiju, a Blind nije imao izbora i morao je odustati od svog eksperimenta. Na poluvremenu je ostavio De Ligta na klupi jer se bugarska taktika, usprkos tome što je momčad imala pozitivan rezultat, i dalje bazirala na tome da konstantno napadaju stopera čiji se san pretvorio u noćnu moru. Bugari su namirisali krv i bili su nemilosrdni.

Blind je dobio otkaz čim je sletio iz Sofije, kao opomenu što će se dogoditi svima kojima padne na pamet stavljati klince od 17 godina u prvu postavu kvalifikacijskih utakmica, a novi izbornik Dick Advocaat do kraja kvalifikacija De Ligtu nije dao niti minutu. Nakon kvalifikacija je, međutim, nastavio redovito igrati pod Ronaldom Koemanom i s jedva 19 godina ima već 11 nastupa za reprezentaciju. Današnji susret s Benficom u Ligi prvaka bit će mu 78. utakmica za Ajaxovu prvu momčad.

Već vrijedi 50 milijuna eura

Međutim, ono što se u ovoj priči preskače je činjenica koliko je De Ligt upao u psihički nevjerojatno zahtjevnu situaciju. Igrač koji je cijeli život bio dominantan, koji je u omladinskim selekcijama jedva skupio dvoznamenkasti broj poraza i koji je navikao na izvrsnost i pobjede, postao je simbol neuspjeha. Bugari su ga ciljali od prvog napada, a — otkako je najavljen kao mogući starter — jedan priličan dio javnosti je potajno priželjkivao da ne uspije, jer to će dati municiju za nastavak rata u vječito podijeljenoj nizozemskoj javnosti.

I upravo to se dogodilo. De Ligt je bio očiti krivac za bolni poraz koji je označen kao nacionalna sramota, doveden je u pitanje i njegov potencijal i on osobno. Suočio se s pritiskom koji je nevjerojatan i koji bi potencijalno slomio neke od najiskusnijih profesionalca.

Međutim De Ligt nije takav. On je, kao dijete od 17 godina, iz toga cirkusa izašao jači. Izašao je kao prototip stopera za budućnost.

A koliko je važno imati jednog takvog najbolje pokazuje primjer Virgila van Dijka, koji je svojim transferom podigao Liverpool na razinu više. On i De Ligt su izašli iz sličnog inkubatora; tradicija totalnog nogometa daje totalne igrače, stopere koji u svojim kvalitetama spajaju tehnički, fizički i intelektualni aspekt nogometne igre. A kad vidite De Ligta, vrlo brzo zaboravite da je još tinejdžer jer na teren uz sve to donosi i zrelost, zaraznu sigurnost na koju se momčad može osloniti u svakom trenutku.

Strašno je to da će De Ligt, kojeg Transfermarkt već sad procjenjuje na 50 milijuna eura, još napredovati. Njegova će dominacija biti još i veća. Naravno, putem će griješiti, kako je pogriješio i protiv Bugarske, ali to je sastavni dio igračkog razvoja koji De Ligt još uvijek mora proći do kraja. Nije gotov proizvod — on je prototip i ovo što možemo gledati sada je samo naznaka onoga na što možemo računati u budućnosti.