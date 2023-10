Di María: Dobar sin

Postali smo društvo cinika. To je zaključak koji bi, osluškujući društvenu zbilju, barem neki od nas mogli donijeti i vjerojatno ne bi bili daleko od istine. Doduše, netko bi mogao reći i da smo oduvijek bili društvo puno ogorčenih ili možda prikrivenih cinika; bilo je u našoj zapravo kratkoj ljudskoj povijesti razdoblja optimizma, ali možda je i taj cinizam već dobro uvježbani (društveni) obrambeni mehanizam, pogotovo za ‘malog čovjeka’ koji se pred nečim od sebe puno većim i često apstraktnim uobičava osjećati nemoćno. Tu ponajprije možemo pričati o društvenoj nepravdi koju osjeća; bilo da je ona nastala nezakonitim ili koruptivnim djelovanjem ili zakonitom, ali i dalje nepravednom raspodjelom društvenog bogatstva.

Razlika u odnosu na prije možda je i ta što danas imamo internet; imamo alat zahvaljujući kojemu je lakše nego ikad osluškivati tu društvenu zbilju. Više nego ikad pišemo o tome kako diše ta naša ‘javnost’ i vjerojatno nismo daleko od istine kad kažemo da (ponovno) postajemo društvo cinika.

Netko će možda reći da sam šenuo, netko možda samo misli drugačije, ali dosta dobar pokazatelj toga koliko smo cinični postali i još uvijek postajemo jesu nogometni transferi i naše reakcije na njih; u protekla tri do četiri mjeseca svjedočili smo i mnogobrojnim odlascima igrača u Saudijsku Arabiju i kao da se rasplinulo i ono malo iluzije valjda općenito o nogometu ili o nogometu koji smo poznavali.

Kao da je i sam nogomet ušao u svoju posljednju fazu razvoja; fazu u kojoj se konačno u potpunosti ‘odnarodio’ te onu u kojoj smo lišeni svih osjećaja, ujedno i onu u kojoj je ‘zabranjeno’ biti išta osim cinika. Pa, iako je u ovom licemjernom društvu katkad teško ne biti cinik, to je za mnoge i stvar izbora; za mnoge je to onda zapravo i svojevrsno pitanje prkosa. Na kraju krajeva, zašto bismo pored zdravih očiju bili cinični?

Sad je u Benficu stigao kao Bog kojemu se, eto, ljudi klanjaju. I teško je ne primijetiti, taj Bog ima i nešto za ponuditi

“To je mješavina raznih osjećaja”, pokušao je sročiti misli Ángel Di María na dočeku koji mu je u Lisabonu pripremila ta valjda, da sad i sam budem pomalo ciničan, horda slijepih naivaca ili možda zabludnjelih romantika. “Osjećam ih ovdje, svugdje… To je neobjašnjivo”, nastavio je, gestikulirajući nespretno po rukama i tijelu, a želeći valjda reći da ga prolaze trnci.

U nekom normalnijem ili možda samo malo boljem svijetu povratak već pomalo isluženog igrača u svoj voljeni klub bio bi zapravo potpuno normalna ili uobičajena pojava. Sama činjenica da ovaj tekst pišem na ovaj način možda je dokaz da u ovom trenutku stvarno jesmo društvo cinika. Do te mjere da smo valjda prestali vjerovati u to nešto ‘neobjašnjivo’ — ili nešto što se zove ljubav — iako bi mnogi od nas bili u prvim redovima kad bi se u naš voljeni klub vratio kakav lokalni heroj.

Slijepi pored zdravih očiju

Činjenica je, međutim, da distopiju u kojoj je cinizam potpuno dominantno društveno raspoloženje vjerojatno nikad nećemo proživjeti, pa i da u trenucima kad društvo počne gubiti iz vida koje su vrijednosti poželjne, uvijek postoje oni koji vuku u drugom smjeru, koliko god malobrojni bili.

Okej, taj Di María možda će za godinu, dvije ili tri otići u Arabiju, ali bit će to onda kad nogometu više ne bude imao imati praktički ništa za ponuditi. Ili onda kad bude stvarno islužen i zapravo jedino marketinški upotrebljiv. I to je možda i najbitnija stvar koja se previđa; Di Maria ima još dosta toga za ponuditi i to je odlučio podariti svojoj Benfici.

U nju je stigao još 2007., a njegov put do portugalskog giganta bio je krvav i vrijedan divljenja ili u najmanju ruku strahopoštovanja; veliku je ulogu u tom smislu odigrao jedan stari žuti bicikl i njegova majka koja ga je na njemu svakodnevno vozila na treninge u devet kilometara udaljeni Rosario Central, klub u kojem je u konačnici upisao i svoje prve minute.

“Uzbrdo, nizbrdo”, napisao je za The Players’ Tribune. “Kroz opasne kvartove. Po kiši. Po hladnoći. Po mraku. Nije bilo bitno. Moja je majka samo pedalirala.” Njegova je majka samo pedalirala i Ángel to nikad nije zaboravio; danas je on ponovno poput sina koji se želi odužiti svojoj majci.

U Benfici je u prve dvije sezone uvijek plesao na rubu prvih 11 i tek je u trećoj postao jedan od njenih najboljih igrača. U idućim je godinama stekao status zvijezde iz sjene i bila je to uloga u kojoj se praktički najbolje snalazio, iako je često morao ispaštati, katkad i nezasluženo. U Real Madridu je živio u sjeni Cristiana Ronalda, Garetha Balea, pa i Karima Benzeme i Mesuta Özila; u PSG-u su to bili Zlatan Ibrahinmović, Kyllian Mbappé, Neymar, a onda i Lionel Messi; čovjek u čijoj je sjeni bio i u reprezentaciji. Jedini put kad je trebao izaći iz te sjene i potpuno zasjati, Di María to nije uspio; bilo je to u Manchester Unitedu, iako sam uvjeren da se uzroci toga ne kriju u njegovom eventualnom strahu od tog statusa.

Sve u svemu, Di María je danas čovjek koji može mirno spavati. Nemojmo se lagati, postao je to onog trenutka kad je Argentina postala svjetski prvak — a njegov je učinak u finalu, naravno, opet prošao u sjeni Jedinog — i sad je u Benficu stigao kao Bog kojemu se, eto, ljudi klanjaju. I teško je ne primijetiti, taj Bog ima i nešto za ponuditi; dapače, on je stvarno poput sina koji se želi odužiti svojoj majci. U prvih devet utakmica u novom/starom dresu upisao je šest pogodaka i dvije asistencije i uvjerljivo je najbolji Benficin igrač; svojim je pogotkom odlučio i derbi protiv Porta.

Koliko se njegov status izmijenio u odnosu na prije sugerira kratki pogled na statistiku. Di María ima četiri udarca na gol po utakmici, što nije imao ni u jednoj (ligaškoj) sezoni u karijeri, a ima i 46 dodavanja po utakmici; u karijeri je u samo jednoj sezoni imao više, dok je igrao za PSG. Iako su Benficu u utorak od puno težeg poraza od Intera sačuvali samo vratar i sreća, još uvijek ima (minimalne) šanse postati najbolji asistent Lige prvaka u povijesti te na taj način zaokružiti jednu uistinu sjajnu karijeru.

I prosječni bi cinik mogao procijediti da se valjda samo zato, iz tih sebičnih razloga vratio u Benficu, ali prosječni je cinik često slijep pored zdravih očiju. Jer istina je takva da ljubav još uvijek postoji i uvijek će postojati. Di María je samo poput dobrog sina koji se želi odužiti svojoj majci. I nije to zapravo ništa neobjašnjivo.