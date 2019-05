Dim u Zemlji vatre

Tofik Bahramov je u engleskoj nogometnoj povijesti zapamćen kao legenda, makar su ga pogrešno u legendi titulirali kao “onog ruskog suca”. Rođen upravo u Bakuu, Bahramov je bio linijski sudac u finalu Svjetskog prvenstva u Engleskoj 1966. između Engleza i Nijemaca; on je u 11. minuti produžetka uvjerio švicarskog suca Gottfrieda Diensta da se šut Geoffa Hursta od grede odbio iza leđa njemačkog vratara Hansa Tilkowskog. Iako su u pitanju teško procjenjivi centimetri, Dienst je riskirao i priznao taj kontroverzni zgoditak koji je na kraju prelomio utakmicu u korist Engleza i ostao uknjižen kao The Wembley Goal. Bahramov je bio i legenda u Azerbajdžanu, tolika da je nakon njegove smrti 1993. postao prvi sudac u povijesti po kojem je imenovan stadion, u ovom slučaju Nacionalni stadion u Bakuu, ispred kojeg stoji i njegov kip.

No, malo će Arsenalovih i Chelseajevih navijača moći doći do Bakua kako bi prije finala osobno odali počast čovjeku koji je tako značajan za prvi i jedini engleski naslov svjetskog prvaka. Kako se utakmica približava, organizacijski fijasko postaje sve veći.

Prema posljednjim informacijama, navijači obaju klubova su zajedno vratili više od 6.000 ulaznica za utakmicu na Olimpijskom stadionu, od mizernih 12.000 koliko su ukupno dobili. Skupoća i očajna povezanost azerbajdžanske metropole s ostatkom kontinenta u kombinaciji s mizernom distribucijom karata za navijače učinilo je ovo finale jednim od najkontroverznijih u povijesti bez da je lopta uopće krenula s centra. Malo će značiti i isprika UEFA-ina Direktora za natjecanja Giorgia Marchettija, koji je dao pomalo i bizarnu izjavu kako finale između dvaju londonskih klubova “nije bilo očekivano u trenutku dodjele”, ali je spremno obranio odluku da se finale održi u Bakuu. Istom gradu u kojem će se odigrati četiri utakmice Europskog nogometnog prvenstva iduće godine, uključujući i četvrtfinale.

Iako je očito da je ulaganje u sportsku promociju poprilično na tragu političkih ‘subvencija’, nikakve istrage nisu pokrenute

Za sve logističke i infrastrukturalne probleme Bakua kao lokacije održavanja tako velikog sportskog događaja moglo se i moralo znati unaprijed, a zapanjujuće je i da kandidatura nije sadržavala rješenja takvog realnog problema. Ali stvar postaje nekako jasnija ako se sjetimo da je samo tri tjedna prije UEFA-ine službene dodjele organizacije ovog finala razotkrivena jedna od najvećih afera kontroverzne azerbajdžanske vlasti, poznatija i kao “Azerbajdžanska praonica novca”.

Azerbajdžan je država kojom gotovo od same neovisnosti 1991. godine vlada dinastija Alijev; Hejdar Alijev je obnašao predsjedničku dužnost do svoje smrti 2003., nakon čega ga je nasljedio njegov sin İlham, koji je na lanjskim izborima dobio 86 posto glasova za svoj treći mandat na čelu države. Mnoga izvješća koja cure iz te post-sovjetske države na obalama Kaspijskog mora sugeriraju, međutim, da ta velika podrška koju obitelj Alijev uživa nije baš plod njihove dobre veze s narodom, već politika autoritarne vlasti čeličnom rukom, koja uključuje opasno i konstantno zatiranje ljudskih prava i sloboda.

Umivanje imidža kroz sport

Prema izvještaju organizacije Amnesty International, Azerbajdžan je 152. država svijeta od njih 180 uključenih u istraživanje korupcije, dok je prema neprofitnoj organizaciji Reporteri bez granica postavljena na 166. mjesto po slobodi medija. Bilo kakva opozicija je silom ugušena, a dobar dio političkih zatvorenika čine upravo novinari i blogeri koji su se odlučili objektivno pisati. Posljednja neovisna medijska kuća u toj zemlji od gotovo 10 milijuna stanovnika ugašena je 2017., dok su vlasti zbog pritiska međunarodne zajednice tek nedavno odlučili samo ‘dekriminalizirati’ pripadnost seksualnim manjinama, ali izvještaji govore da su progoni nad njima i dalje redoviti. Baš kao i nad raznim religijskim i etničkim manjinskim skupinama.

Takvu je tamnu svakodnevnicu teško uljepšati, ali put postoji i on — pitajte samo arapske zemlje, Kinu pa i Rusiju — vodi kroz sport i kičaste velike događaje.

Obitelj Alijev je toga itekako svjesna; İlham, iako efektivno drži vlast nad čitavim sportom, obnaša i dužnost predsjednika Azerbajdžanskog olimpijskog odbora, dok je njegova žena Mehriban — osim što je i potpredsjednica države — također i predsjednica Nacionalne gimnastičke federacije. Svjesni ogromne društvene uloge koju sport ima, İlham i njegova vlada okrenuli su se takozvanoj ‘sportskoj diplomaciji’, koja osim organizacije podrazumijeva i ekonomsku ekspanziju.

Državno ulaganje u sport prisutno je u ogromnoj mjeri od same neovisnosti. Kada je Azerbajdžanski nogometni savez nakon puča klubova i prekida prvenstva 2002. preuzeo Ramiz Mizoev, direktor tadašnje državne naftne kompanije Ianaga, svoju je politiku po naredbi isključivo podredio nagovaranju državnih firmi na ulaganje u nogomet, a veliki je dio kolača upravo pao na leđa banaka, tvornica i naftnih rafinerija, brojnih u zemlji koja je 20. u svijetu po količini naftnih rezervi.

Iako je azerbajdžanski nogomet i dalje grcao u internim sukobima i korupcijskim skandalima, to masovno ulaganje u nogomet dalo je rezultata, što se očitovalo i sudjelovanjem klubova u europskim natjecanjima. Međutim, tu je tek bio početak priče o sportskoj ekspanziji Azerbajdžana, a puni se gas dodao kada su početkom desetljeća počele u fokus curiti priče o stvarnosti iza blještave petrodolarske fasade.

Iako nije dobio organizaciju Europskog prvenstva 2012., Azerbajdžan je uspio organizirati Svjetsko žensko nogometno prvenstvo do 17 godina, kao i muški Euro 2016. u istoj dobnoj kategoriji. Usto je dobio i Final Four futsal Lige prvaka 2014., od 2016. ima utrku Formule 1, a vrhunac do dobivanja ovog finala Europske lige i utakmica Eura 2020. zasigurno je bila organizacija prvih Europskih igara, svojevrsne kontinentalne Olimpijade, na kojoj je sudjelovalo više od 6.000 sportaša iz 50 zemalja. Azerbajdžan je kao organizator pritom pokrio sve troškove, koji su iznosili gotovo osam milijardi eura.

Ekspanzija ide dalje

Ali diplomacija nije stala tu. Kada je Sepp Blatter 2011. osvojio novi mandat na FIFA-inom čelu, jedan od prvih poteza mu je bio let u Baku, u kojem je zajedno s tadašnjim kolegom iz UEFA-e Michelom Platinijem položio temelj novog Olimpijskog stadiona, upravo ovog na kojem će se održati sutrašnje veliko finale.

“Nogomet spaja ljude”, rekao je Blatter tim povodom. “To je narodni sport i on otvara vrata… Sada je vrijeme da prepoznamo napore ove zemlje koja se sama uzdignula i ostvarila velike stvari”, dodao je pred ponosnom azerbajdžanskom delegacijom. Na njenom čelu je bio Rovnag Abdulajev, koji od 2008. paralelno obnaša dužnosti predsjednika Azerbajdžanskog nogometnog saveza i predsjednika najveće državne naftne kompanije SOCAR, u kojoj je upravo İlham Alijev bio glavna figura do svog formalnog preuzimanja vlasti.

UEFA je sa SOCAR-om 2013. potpisala izdašni četverogodišnji sponzorski ugovor vrijedan čak 80 milijuna eura, čime je azerbajdžanska država praktički postala jedan od osam globalnih sponzora krovne europske nogometne organizacije, a njeno je ime stajalo uz terene na Euru 2016. kao i na svim drugim natjecanjima pod UEFA-inom ingerencijom. Zabavna je trivija i da je jedna od SOCAR-ovih benzinskih postaja locirana odmah do sjedišta UEFA-e u švicarskom Nyonu.

U siječnju 2013. Atlético Madrid je također potpisao dvogodišnji sponzorski ugovor s azerbajdžanskom vladom vrijedan 24 milijuna eura, koji je — osim turističkog slogana “Azerbajdžan: Zemlja vatre” na prsima — podrazumijevao i odlazak momčadi te trenerskog kadra u Baku, kako bi “pomogli širiti nogometno znanje” u zemlji svojih novih poslovnih partnera. Nije ih omela ni kampanja Reportera bez granica pod nazivom Znate li što je Azerbajdžan? posvećena upravo toj poslovnoj suradnji, dapače.

Atléticov predsjednik Enrique Cerezo je pri produženju tog ugovora objasnio kako je on “puno više od klasične poslovne suradnje” i da je njegova vrijednost u “promoviranju imidža Azerbajdžana svijetu kao i bilateralnih odnosa naše dvije zemlje”. S obzirom na to da je taj natpis obišao svijet kada se Atlético sudario s gradskim rivalima iz Real Madrida u finalu Lige prvaka 2014., iznos koji su platili Španjolcima na kraju je ispao i mizeran.

Iza tog ugovora stoji izvjesni Hafiz Mamadov, vlasnik azerbajdžanske Baghlan grupe i još jedna osoba vrlo bliska vladajućem režimu. Nakon što se obogatio zahvaljujući rodbinskim odnosima s bivšim ministrom transporta Zijom Mamadovom, Hafiz je uslugu vratio tako što će postati jedno od najpoznatijih lica azerbajdžanske nogometne ekspanzije. Osim što je u manjoj mjeri ušao u Atléticovu vlasničku strukturu, Hafiz u svojoj imovinskoj kartici ima i dionice Porta te Sheffield Wednesdaya, a vlasnik je i FC Bakua te francuskog drugoligaša Lensa, mada mu ondje i ne cvatu ruže. Navijači su zbog njega i njegova upravljanja bojkotirali utakmice i kupovinu dresova na kojima je također logotip “Zemlje vatre”.

Juventus je postao regionalni promotor Azerbajdžanske međunarodne banke i najavio izgradnju kampa u Bakuu, baš kao i Manchester United, koji je još 2012. potpisao suradnju s azerbajdžanskim teleoperaterom Bakcellom.

Navijači su sporedni

Kada je Aleksandar Čeferin u rujnu 2017. objavio kako će Baku biti domaćin finala ovogodišnjeg izdanja Europske lige, mnogi se jesu začudili, ali malo je tko to povezivao s ogromnom korupcijskom aferom razotkrivenom tek koji tjedan ranije. U njoj je razotkriveno kako je azerbajdžanska vlada preko različitih offshore računa i zapadnjačkih tvrtki prala novac, koji bi onda većim dijelom koristila za potkupljivanje raznih političara i lobista, odlučna da preko njih ispolira svoj globalni imidž i iskoriste to za nove investicije. Jedna od gorućih stvari koje bi rado ispolirala je upravo i armensko-azerbajdžanski rat u Gorskom Karabahu, koji je i razlog zbog kojeg Henrih Mhitarjan, Armenac u Arsenalovu dresu, mora ostati kod kuće u strahu za svoju sigurnost.

“Režim plaća ogromne svote kako bi potkupio europske institucije i utjecao na političare”, naglasila je u svom članku za The Guardian istraživačka novinarka Kadija Ismailova, i sama osuđena na sedam i pol godina zatvora zbog svog rada. “Sve kako bi ublažio kritike zbog kršenja ljudskih prava i tako osigurao nove milijarde od stranih investicija kojima plaćaju privatne megalomanske projekte.” Iako je očito da je ulaganje u sportsku promociju poprilično na tragu ovih političkih ‘subvencija’, nikakve istrage nisu pokrenute, dapače. Potresi na tržištu cijena nafte i pad rublja utjecao je na nova ulaganja, ali ono najbitnije je za dogledno vrijeme već dogovoreno.

Bez obzira na naftne rezerve i velike investicije, obični ljudi u Azerbajdžanu ne mogu se pohvaliti nekim visokim standardom života. Vladajućima je to, čini se, sasvim sporedno — a ako im nije stalo do svojih sugrađana, koji nemaju puno koristi od ‘promotivnih’ aktivnosti kojima se Azerbajdžan bavi, onda je razumljivo da im neće biti puno stalo ni do običnih navijača, bili oni i engleski.