Dinamov teatar apsurda

Sve što trebate znati o apsurdnosti posla kojim se bavio Dario Šimić mogli ste zapravo saznati preko intervja koji je nedavno dala Vlatka Peras, predsjednica uprave kluba koji to zapravo i nije; ne samo iz razloga što već zapravo 20 godina funkcionira kao država u državi. Intervju inače nosi naslov Zvat ću Modrića ove zime. Napravit ćemo sve da u Dinamu završi karijeru i on za sobom povlači neka uistinu teška, možda čak i nerazrješiva pitanja.

Na pitanje kako to da se Dinamo tako olako riješio Nike Jankovića dotična je rekla sljedeće: “Često se postavljalo to pitanje, a odgovor je jednostavan”, započela je rezolutno. “Zato što ga trener i sportski sektor nisu vidjeli kao igrača za Dinamo. On je bio na posudbi u Rijeci, raskinuli smo posudbu i na zahtjev i želju trenera i sportskog direktora, da bi mu za dva dana bilo rečeno da ne ide na pripreme. To je domena sportskog sektora.”

Zanimljivo, kad se na drugom mjestu priča o Michaelu Freyu, koji je bio želja tog “sportskog sektora”, Peras kaže sljedeće: “Falio nam je napadač, a sportski sektor se odlučio za Freya, ali on nije došao većinom glasova uprave. Zašto? Zato što smo u tom trenutku imali Sandra Kulenovića”. Kasnije je još našla shodnim postaviti retoričko pitanje — zašto potonji ne bi bio rotacijsko rješenje u HNL-u, pogotovo s obzirom na to koliko je klub u njega uložio? Tako je, dakle, odluka o Jankoviću bila u domeni sportskog sektora, ali odluka o Freyu i Kulenoviću nije bila u domeni sportskog sektora.

Ili, čekajte, ipak jest?

Put do nekog boljeg Dinama je puno duži od onoga što se možda donedavno činilo. Nije mi baš jasno na čemu svoj optimizam temelje pojedini ‘predstavnici navijača’

Hoću reći, možda taj sportski sektor nije bio sportski sektor, nego je ovaj drugi (sportski) sektor bio sportski sektor? Možda je i sportski sektor bio sportski sektor, ali je i ovaj drugi sektor bio sportski sektor? Naravno, kad je u pitanju Modrić, tu se taj sportski sektor ne bi ništa pitao; Peras će nazvati Luku Modrića, jer koliko je god taj sportski sektor zadužen za sportski sektor, toliko on i nije zadužen za sportski sektor. Na kraju krajeva, nije sportski sektor zvao Luku Stojkovića — a očito ga je zbog nečega trebalo nazvati da bi se taj transfer dovršio — nego je to učinio Sergej Jakirović. Pitate li se možda tko je nazvao Arijana Ademija?

“Intenzivno sam razgovarala s Ademijem, ipak ja imam puno utakmica u nogama”, započela je ova nadasve skromna i ponizna gospođa koja će, usput budi rečeno, svoju urnebesno zanimljivu životnu priču te očito povijesno važnu ulogu u klupskoj povijesti jednog dana ovjekovječiti u knjizi koja će, kako kaže, biti lako štivo; ne sumnjamo i jedva čekamo. “Rekla sam mu: ‘Aki, nema problema. Ajde ti nemoj ići u Trabzon i dođi k nama, a Petko ako želi, neka ide.’ I što se dogodilo? Obojica su danas u Dinamu”. Bogami jesu, nema što. Obojica su danas u Dinamu, a da sportski sektor, naravno, nije imao nikakve veze s tim. Pitanje koje se onda nekako samo od sebe nameće je: što će ti uopće taj sportski sektor kad ti već zapravo imaš sportski sektor? Ili, čekaj, sad ga više nemaš?

Čobani s tipkovnicama

Iako je svega tri dana prije razmišljao drugačije, Šimić je na sjednici Izvršnog odbora u utorak predvečer podnio neopozivu ostavku na mjesto člana uprave zaduženog, valjda, za sportski sektor. Postoji više razloga zbog kojih se odlučio na taj potez, ali sve se svodi na onaj jedan temeljni: Šimić se umorio od toga da ima tako veliku odgovornost, a tako malu moć.

Iako je besmisleno ponavljati — jer idioti ostaju idioti — u klub je došao u najgore moguće vrijeme i bio je kompromisno rješenje koje je Mirku Barišiću poslužilo da se održi na vlasti. Kad je tu svoju ulogu ispunio, postalo je jasno da od Barišića neće dobiti bezrezervnu podršku, pa i da će u slučaju rezultatskog neuspjeha snositi odgovornost.

Što je to, doduše, rezultatski neuspjeh za klub koji je do prije pet godina imao neko svoje europsko prokletstvo meni osobno ostaje enigma, gotovo jednaka onoj tko zapravo čini sportski sektor ovog kluba. Također, u to bi li Šimić duže opstao u Dinamu u nekim drugim, normalnijim okolnostima uopće ne želim ulaziti niti mi je to uopće bitno.

Sve u svemu, njega danas više nema i teško je ne primijetiti da je zapravo puno dinamovaca sada valjda konačno došlo na svoje.

Doduše, nije tajna da bi puno njih došli na svoje tek kad bi se Tata ‘vratio’ u Dinamo — kao da je lako voditi klub iz Međugorja — i to je ono što u suštini najviše žalosti. To što se među dinamovcima nakotilo toliko toga površnog, glupog i ciničnog. Ne znam, možda sam ja lud, ali imam dojam da smo o takvima sve donedavno ipak pričali kao o toj nekoj glasnoj manjini; moguće je valjda i da su se čobani u međuvremenu priučili služiti tipkovnicama.

S druge strane, glas Purgera koji koliko-toliko zdravo razmišljaju kao da se sve manje čuje. Upravo je i to jedan od razloga za to da Šimić zapravo nije imao nikakve šanse; ta vjerna vojska ojađenih mamićevaca bila ga je spremna prozvati za bilo što, a svoj su sad već standardni dio posla odradili i pojedini dežurni medijski štakori koji su se svim silama stali upregnuti u dokazivanje koliko je “nesposoban” i “zelen”, iako je to u najmanju ruku upitno, da ne kažemo da nema veze s vezom.

I sve nam to zapravo ukazuje na to da je put do nekog boljeg Dinama puno duži od onoga što se možda donedavno činilo. Nije mi baš jasno na čemu svoj optimizam temelje pojedini ‘predstavnici navijača’ dok pričaju o tome da je samo pitanje vremena kad će se usvojiti sadašnji prijedlog novog Statuta, a koji je ionako opet neka vrsta kompromisa — 28 od 60 predstavnika u Skupštini birali bi članovi kluba. O tome će se raspravljati u studenom na sjednici Izvršnog odbora i već je sada poznato da se Barišić protivi tom prijedlogu koji bi, uostalom, mogao označiti njegov polagani silazak sa scene. Ne znam, ali pomalo je teško povjerovati da je čovjek ulazio u sve te bitke u posljednje vrijeme samo da bi naposljetku pokleknuo pred jednim prijedlogom statuta.

S druge strane, gradska vlast pritišće klub pričom o stadionu, ali je li to dovoljno da bi se nastavio taj proces demokratizacije? Doduše, ona je dosad uglavnom bila samo prividna. Isto kao što je bilo prividno da Šimić treba snositi najveću odgovornost za ono što sad već ionako pretjerano nerealni dinamovci smatraju velikim rezultatskim neuspjehom.