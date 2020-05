Dobri vojnik Son

Ako postoji jedan igrač na planetu koji je u ovom cijelom kaosu našao i nešto pozitivno, onda je to Son Heung-Min.

U njegovoj Južnoj Koreji odsluženje obaveznog jednomjesečnog vojnog roka više je od puke formalnosti, pogotovo kada ste sportaš. Odaziv je ključan za tu bitnu društvenu tradiciju, vječno pospješenu neprekidnim zastrašivanjem obnove ratnog stanja sa Sjevernom Korejom; ako se sportaši koje mladi idoliziraju disciplinirano odreknu svojih skupo plaćenih obaveza na Zapadu kako bi došli služiti svojoj zemlji unutar dobne granice postavljene na 28 godina, onda ne postoji prepreka ni za koga.

Doduše, to je ‘svojevoljno’ odazivanje uvjetovano ogromnim dijelom i potencijalnom društvenom stigmatizacijom u suprotnom slučaju. Primjer Park Chu-younga, bivšeg Monacova napadača koji je iskorištavao prebivalište u Kneževini da odgađa odsluženje vojnog roka učinilo ga je veoma nepopularnim kod kuće, iako se svakako namjeravao odazvati, samo nešto kasnije. Ipak, svejedno se morao javno ispričati naciji zbog toga.

S druge strane, Sonov ‘ispraćaj’ u vojsku kojim su se punile naslovnice sportskih rubrika samo je pospješio njegov ionako već omiljen status, pogotovo u Aziji. Njegov vječni dječački smješak i vedar, skromni duh uklapa se u stereotipizaciju “poniznih Azijata”, a u općem, nogometnom smislu Son je svakako veliko osvježenje u industriji koja je sve više percipirana kao poligon uobraženih i razmaženih bogataša. Ti se stereotipi u ogromnoj količini slučajeva koriste tek kao izlike za otrcane fore ili paravan za ksenofobiju, ali u Sonovu slučaju neke od dominantnih društvenih normi definiraju njegovu ličnost, kao i nogometnu vještinu.

Njegov otac Son Woong-jung također je bio profesionalni nogometaš u domovini i sina je od najranije dobi usmjeravao prema važnosti discipliniranog pristupa ciljevima. Možda je pomalo ružno reći da je od sina radio projekt s jedinim ciljem da postane izvanserijski nogometaš, ali to ne bi bilo daleko od istine. Kad je Sonu bilo samo 10 godina, njegov je otac naložio njemu i starijem bratu Heung-yunu, da čak četiri sata bez prestanka tehniciraju s loptama. Son je kasnije u intervjuu priznao da je nakon odrađena tri sata bez da mu je lopta pala na tlo “vidio tri lopte”, dok je “pod bio crven” zbog krvavih očiju od naprezanja. Bio je to uvod u spartansku disciplinu; za mnoge bi to bilo na rubu zlostavljanja djeteta, ali Son otvoreno kaže da se i “danas rado prisjete te anegdote”.

Takva je naprosto kulturološka tradicija u Koreji, snažno usmjerena prema čvrstvo održavanju obiteljskih odnosa, pri čemu su stvari postavljene na prilično patrijarhalnom principu: otac se na neki način smatra odgovornim za dojam koji obitelj ostavlja prema van i to mora osigurati kroz svoju zaštitničku ulogu, kao i kroz disciplinu.

“Često udaram sinove”

Iako je trenirao Sonovu školsku momčad, otac je sinovima branio sudjelovanje u utakmicama sve do njihove 14. godine, u strahu da se njihov mišićni sustav ne razvije krivo te da zbog toga riskiraju prerani kraj igračke karijere, što se dogodilo njemu. Woong-jung je usprkos tome tražio više od vlastitog sina nego od svih ostalih, a važan dio vježbi i tu je bilo tehniciranje. Kad bi Sonu pala lopta na tlo, tjerao je i sve igrače da počinju ispočetka.

Kad je talentiranom mladiću s 16 godina stigao poziv iz Njemačke — točnije, iz HSV-a — bio je toliko uzbuđen prigodom za veliki proboj u Europu da je momentalno odlučio napustiti školu nakon sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu do 17 godina. Selidba na drugi kraj svijeta obično znači i odvajanje od obitelji, ali to za Sona nije bio slučaj.

Po dolasku u akademiju hamburškog kluba Son je upijao svaki detalj koji su mu prenosili treneri, ali na gotovo svakom treningu je bio i njegov otac, s kojim bi nakon toga odrađivao još i dodatne individualne vježbe, najčešće iz tehničke domene. I nisu te seanse prolazile bez pokoje ‘odgojno-obrazovne’ pljuske.

“Često udaram sinove jer je to ponekad potrebno”, priznao je stari otvoreno. “Znam da Europljani to ne razumiju, ali iz južnokorejske perspektive je shvatljivo da roditelji moraju odrađivati tu praksu.”

Son je napredovao munjevitom brzinom. Prvi profesionalni ugovor s HSV-om potpisao je na svoj 18. rođendan, a službenim prvijencem protiv Kölna postao je i najmlađi HSV-ov strijelac u Bundesligi. Sjajne igre su mu donijele i novi veliki transfer, ovaj put u Bayer Leverkusen, koji je za njega u ljeto 2013. izdvojio 10 milijuna eura, što je u tom trenutku bio najveći iznos koji su Apotekari izdvojili za neko pojačanje u povijesti. Zatim je nakon dvije sezone ondje preselio u Tottenham.

Ali nikako se nije mogao osloboditi obiteljske, odnosno očeve sjene.

Iako u domovini ima status pop superstara kojeg fanovi dočekuju na aerodromu i koji ne može nesmetano hodati ulicom, a i po Engleskoj ga zaustavljaju, traže autogram ili selfie, Son i dalje živi s roditeljima u trosobnom stanu u londonskom Hampsteadu. Bio je u dugim vezama s korejskom pop-zvijezdom Bang Min-ah i glumicom Yoo So-young, ali o braku ne razmišlja. Točnije, ne smije.

“Moj otac tvrdi da ti, kada se oženiš, broj 1 postaju žena i dijete, a tek onda nogomet, i ja se s tim slažem”, kaže Son. “Želim biti siguran da nogomet bude broj 1 dok igram na top nivou. Kada se umiroviš, ili kada već navršiš 33 ili 34, i dalje možeš imati dug život s obitelji”.

U vojsku po predah

Sve te godine stege i praćenja očevih uputa oblikovale su Sona u igrača kakvog znamo i volimo; njegove tehničke kvalitete svrstavaju ga zaista među najelitnije individualce u Premier ligi, a spada i u tek 18 posto nogometaša koji mogu podjednako dobro igrati sa obje noge. Sve je to neupitno plod rada s različitim trenerima, ali i dana provedenih vježbajući tehniku, pucanje i dodavanje s ocem koji nije trpio pogreške.

No, Sonny — kako ga zovu u Engleskoj — s vremena na vrijeme daje naznake pucanja.

Naravno, svima prvo na pamet pada incident s Evertonovim Andréom Gomesom, koji se nakon kontakta sa Sonom teško ozljedio. Taj slučaj, međutim, nikako ne može ući u kategoriju namjernih prekršaja, pošto i ponovljena snimka sugerira da je zapravo bila više riječ o nesreći pri kojoj je Son čistim manevrom tek izbacio Gomesa iz ravnoteže, a njegova neutješna reakcija nakon što je shvatio intenzitet ozljede obišla je svijet i podebljala Sonov kredibilitet dobričine..

Međutim, upravo radi toga se i nekako prešućuje činjenica da je Son u žaru borbe prečesto sklon ‘zamračivanju’ i da je nakon onog incidenta krajem 2019., kada je iz čista mira s tla nogom u prsa gađao Chelseajeva Antonija Rüdigera, postao tek drugi igrač u premierligaškoj povijesti koji je u jednoj sezoni zaradio tri izravna isključenja. Bilo je tu i slučajeva kada je prolazio nekažnjeno za svoje grubosti, poput namjernog gaženja West Hamova Roberta Snodgrassa prošlog proljeća. Samo par dana nakon toga je isključen zbog udaranja Jeffersona Lerme iz Bournemoutha.

Zanimljivo je notirati da je dobar dio ovih situacija stigao u trenucima kada su on i momčad bili pod dodatnim pritiskom uslijed negativnog rezultatskog niza, što dodatno sugerira da tako nagli izljevi bijesa od čovjeka koji je s razlogom portretiran kao jedan od najdobroćudnijih elitnih igrača nisu baš slučajni.

Istraživanja potvrđuju ono što se da i naslutiti — da djeca koja su odrasla pod čvrstom disciplinom, unutar koje se nije prezalo ni od čestog fizičkog nasilja, u odrasloj dobi pokazuju veću sklonost depresivnim epizodama, kao i iznenadnim nasilnim ispadima uslijed stresnih situacija. Utoliko je ono što je Son senior pripisivao kulturološkim razlikama koje Europljani ne shvaćaju zapravo širok problem, skriven iza društvenih normi i praksi. Neki će ga opravdavati i na temelju toga što je sinu zaista pomogao pri izgradnji karijere, ali pitanje je kakve su točno nuspojave takvog ponašanja.

Ovo odsluživanje trotjedne vojne obuke ponudit će stoga Sonu rijetku prigodu da se barem nakratko odvoji od utjecaja obitelji. Na stegu i disciplinu ionako je već naviknut.