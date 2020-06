Dresovi su bitni

U studenom 2019. Herbert Hainer naslijedio je Ulija Hoeneßa na mjestu Bayernova predsjednika.

“Klanjam se Uliju zbog njegova životnog djela”, rekao je Hainer u pozdravnom govoru na Skupštini članova na kojoj je izrabran odajući počast čovjeku koji je na toj poziciji bio prije njega. “Ono što je Uli napravio za Bayern je izvanredno, FC Bayern München je najbolje organiziran klub na svijetu i velika je čast stajati pred vama. Ono što smatram svojim najvećim zadatkom je uvesti Bayern na azijsko i američko tržište, jer koliko god Bayern bio najveći njemački klub, Njemačka je premalo tržište. Želimo se boriti za europske naslove, želimo zadržati rezultate na terenu jer samo oni nude priliku da ostanemo ovo do čega nas je Uli doveo.”

Hainer je jako dobro znao o čemu govori i nije slučajno naglasio baš Ameriku i Aziju u trećoj rečenici koju je izgovorio kao predsjednik. Nakon što je diplomirao ekonomiju, Hainer je proveo gotovo cijeli svoj profesionalni život u Adidasu, od čega je zadnjih 20-ak godina bio direktor cijele kompanije, tako da je jako dobro shvaćao nogometna tržišta i koliko način na koji distribuiraš dresove u svijet može biti bitan za razvoj kluba.

Uostalom, 2012. je upravo Hainer na sastanku s Liverpoolom odlučio kako Adidas neće obnoviti ugovor s Redsima jer postoji veliki raskorak između onoga što je Liverpool pružao na terenu i onoga što je tražio u pregovorima za produženje ugovora.

Smiješno zvuči za klub koji je osvojio Ligu prvaka, ali najbolji indikator da se Liverpool vratio u društvo najvećih jest to što je potpisao rekordni ugovor s Nikeom

Liverpool je sezonu 2012./13. u kojoj je vodio pregovore s Adidasom na kraju završio kao sedmi. Sezonu prije je bio osmi, onu prije šesti, a onu još prije te sedmi. Cijelo to vrijeme Liverpool je i dalje bio globalno popularan klub i sve to vrijeme je završavao među 10 najbogatijih klubova na svijetu na ljestvici Deloitte Football Money League. Međutim, bio je u lošem nizu rezultata i popularnost je padala. Nazirala se četvrta uzastopna sezona bez Lige prvaka i Adidas se nije želio vezati uz neuspješan klub, barem ne za lovu na kojoj je inzistirao Liverpool, tako da je suradnja prekinuta.

Novac koji klubovi dobivaju od proizvođača opreme može biti ogroman. Manchester United je potpisao ugovor s Adidasom koji klubu donosi 75 milijuna funti godišnje, Manchester City po novom ugovoru s Pumom ima 65 milijuna, Chelseaju Nike daje 60 milijuna funti godišnje, kao i Arsenal od Adidasa. Dresove koje nose United, City ili Chelsea gleda cijeli planet i oni imaju ogromnu marketinšku vrijednost. Međutim, to ne vrijedi za sve klubove u Premier ligi. Novac od TV prava se klubovima dijeli razmjerno ravnopravno, ali do love od dresova je teško doći.

Veliki rade s velikima

Tottenham je po svim mjerilima uspješan klub. Prošle godine je igrao u finalu Lige prvaka, a zadnje tri sezone završio ispred Arsenala i redovito ulazi u Ligu prvaka. Ipak, od Nikea dobije 30 milijuna eura, što je tek pola iznosa koji dobiju Arsenal ili Chelsea. Tih 30 milijuna je još i dobro kad ga usporedimo sa slučajem Stoke Cityja koji je 2015. izašao na tržište i jedina prava ponuda koju je dobio bila je ona od Macrona na iznos od tri milijuna funti.

Liverpool se ipak snašao nakon što mu je Hainer priopćio kako mu nedostaje rezultata da opravda cifru koju želi na ugovoru. Vrlo brzo je potpisan ugovor s Warriorom, američkom markom koja je tražila proboj na europsko tržište i bila je spremna dati triput veći iznos od Adidasa. Nakon što je New Balance kupio Warrior, on je preuzeo ugovor o opskrbljivanju Liverpoola tehničkom opremom.

U međuvremenu se Liverpool i rezultatski oporavio. Prošle sezone je osvojio Ligu prvaka, ove godine će osvojiti Premier ligu nakon 30 godina suše i sve to će napraviti u New Balanceovim dresovima. Međutim, sada Liverpool dokazuje da je Hainer bio u pravu.

Situacija je takva da ugovor s New Balanceom istječe na kraju ove sezone. Trebao je isteći 31. svibnja, ali s obzirom na situaciju s koronavirusom vrijedi do kraja natjecanja. Po ugovoru koji je naslijedio od Warriora i dodatno pojačao aneksima iz 2018. kada je Liverpoolu dao dodatnu ratu i povećao iznos na 50 milijuna funti godišnje, New Balance ima pravo izjednačiti iznos koji ponudi bilo koji konkurent. Međutim, Liverpool ne želi više raditi s New Balanceom i prošle jeseni je podigao tužbu na Visokom sudu u Londonu kako bi poništio spornu stavku ugovora.

Sud je dao za pravo Liverpoolu koji se pozvao na činjenicu da New Balance može ponuditi istu lovu od ugovora, ali ne može ponuditi istu maloprodajnu mrežu koju ima Nike, a to je iznimno važno za klupski brend i druge ugovore. Ukratko, Visoki sud u Londonu je dopustio Liverpoolu da poništi ugovor koji je imao s New Balanceom.

Priča se, na kraju, svede na ono što je dobro poznato — veliki rade s velikima, a mali kupe mrvice koje padnu sa stola.

Povratak među elitu

Nike ima dućan u gotovo svakom većem gradu na svijetu i kao takav će biti puno bolji poligon za razvoj branda. S obzirom na to da će Nike iskeširati oko 70 milijuna funti godišnje i da je to najveći ugovor koji Nike ima s nekim klubom, logično je da će baš Liverpoolov dres biti izložen u svakom dućanu na svijetu i da će tako doći do više ljudi. Čak i ako iz priče izbacite rezultatsku stranu, samo činjenica da će u svakom Nikeovom dućanu u izlogu visjeti Liverpoolov dres daje Redsima neusporedivo bolju poziciju u pregovorima s novim sponzorima i povećava marketinški potencijal.

A to je, na kraju, jedino bitno.

Zbog toga je Hainer u treću rečenicu svog govora kao novi Bayernov predsjednik stavio Aziju i Ameriku; zbog toga je Juventus promijenio grb i stavio logo s kojim će biti poznat djevojčici u Šangaju i millenialu u Mexico Cityju. Današnji nogomet se na vrhunskoj razini svodi na marketinški potencijal i bitna stvar za razvoj kluba je kako distribuira dresove.

Zbog toga je i raskid suradnje s Adidasom bio toliki problem za Liverpool; to je bio udarac na imidž i znak da klub više nije toliko bitan. Uzeo je novac, Warrior je platio visoki iznos i New Balance ga je još podigao, ali dresovi su bitni i za kvalitetu branda nekog kluba je bitno tko ih proizvodi. Kad se Liverpool rezultatski izdigao, prerastao je New Balance, prekinuo je partnerstvo koje je potpisao kad mu nitko drugi nije želio dati tu lovu i odlučio se ponovo igrati s velikim dečkima, pa makar raskid suradnje dobio preko suda.

Oportunizam je, naravno, pravo koje se može iskoristiti. Liverpool nije napravio ništa ilegalno niti su firme sa sportskom opremom išta više od multimilijunskih korporacija koje bi napravile istu stvar klubovima. Uostalom, ni velikim proizvođačima nije stalo do malih momčadi. Osim te nekolicine velikih klubova u ligama Petice, svi ostali dobiju generičke dresove koji se rade tipski i u kojima se može personalizirati dio boja, ali su manje-više isti za cijeli svijet. Klubovi u Hrvatskoj ne mogu od Adidasa ili Nikea dobiti svoj dres; mogu izabrati nešto iz kataloga i nadati se da baš istu stvar neće izabrati netko u Sloveniji, Mađarskoj ili Bosni i Hercegovini.

I to nije ništa novo. Veliki rade s velikima, a mali kupe mrvice koje padnu sa stola jer su u toj priči tek nužni kotačići u većem stroju koji radi isključivo na pogon novca, a Liverpool epizodom s New Balanceom i Nikeom to savršeno opisuje. Smiješno zvuči za klub koji je osvojio Ligu prvaka i koji će ove godine osvojiti Premier ligu, ali najbolji indikator da je Liverpool stvarno došao natrag u društvo najvećih jest to što je potpisao rekordni ugovor s Nikeom i 31. svibnja je bitan datum za Liverpool.