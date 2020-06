Foden među zvijezdama

Smjena straže, generacije, pa i plana. Takav je dojam u jednom detalju ostavila utakmica između Manchester Cityja i Burnleyja prije tjedan dana.

S jedne strane, tu je David Silva; otkako je još 2010. stigao u City iz Valencije za 30-ak milijuna eura, Silva je nadgledao čitavu klupsku transformaciju pod kapitalom iz Emirata; u trenutku njegova dolaska bio je to još uvijek tek strašno ambiciozan projekt, ali i onaj koji je trebao dokazati da poprima jasnu strukturu koja se ne oslanja na koncept beskrajnog ulupavanja novca u sve što se vlasnicima svidi. Silvi su sada 34 godine i krajem srpnja mu ističe ugovor za koji je jasno da ga više neće produžiti.

On sam je to nazvao “zatvaranjem ciklusa”, i tu je dosta slikovito pogodio čitav razvoj događaja. Utakmica protiv Burnleyja i tih 5:0 nosili su svoju težinu u nastojanjima da City potvrdi svoje drugo mjesto, ali naravno da načelno ona neće ostati bitna u nekom širem, povijesnom pogledu. Međutim, ciklus o kojem priča se mogao vidjeti u dva bitna detalja: prvi je taj da je Silva započeo susret u kojem je od prve minute krenuo i mlađahni Phil Foden, a drugi je da su obojica zabijala. I to da je Foden uvalio dva naspram Silvinog jednog će vrlo vjerojatno ostati trenutak kada je štafeta predana, a smjena straže odrađena.

Vrijeme je za nova lica u Cityju.

To da je klinac iz Stockporta prošao put do idealnog igrača za Guardiolin zahtjevni sustav igre dolazi kao idealna reklama za čitav projekt

Dvije godine nakon što je Silva potpisao za City, plan ljudi iz Abu Dhabi grupe počeo se konkretnije nazirati. Struktura koju su željeli implementirati u klub dobila je najčvršće temelje dolaskom Ferrana Soriana i Txikija Begiristaina, direktorskog dvojca kojima se — naravno, uz Pepa Guardiolu — pripisuju najveće zasluge za stvaranje one čuvene Barcelonine generacije koja je poharala svijet. Guardiola je tu bio samo šlag na torti, ali da privuku njega u cijelu priču trebali su oformiti jasan plan i program. Jedna od bitnih stavki bio je i razvoj talentiranih igrača — doduše, kroz koncept koji su u klubu nazvali glocalisation, a mogao bi se sažeti pod krilaticom “djeluj globalno, misli lokalno” .

U osnovi je cilj tog plana razvijanje globalne mreže klubova preko kojih u Cityju žele dobiti dvije stvari: prva je razvoj Cityjeva brenda preko uspješnog poslovanja tih ‘franšiza’, dok je druga razvoj talenata, od kojih bi najbolji dobili prigodu doći do etabliranja u dresu prve momčadi na Etihadu. Kao premosnica je izgrađen i superluksuzni kompleks City Football Academy, u kojem se taj proces selekcije i razvoja sprovodi do posljednjeg koraka, odnosno eventualnog uključenja u rad s prvom momčadi.

Bez dizanja nosa u nebo

No, koliko god mi pričali o Cityjevu planu i njegovoj realizaciji, činjenica je da je to i dalje klub koji je izgrađen u specifičnoj nogometnoj kulturi kao što je engleska, i u jednom gradu u kojem je povijesno u smislu opipljivog uspjeha postojao samo jedan klub. Stoga je i privlačenje lokalnog talenta u klub jedan od vrlo važnih elementa jačanja brenda, zadnja stavka dokazivanja prednosti nad rivalima iz Uniteda: ako uspjehom privlačimo talentiranu djecu u naš klub, onda njima na drugoj strani grada ne ostaje puno toga.

In comes Phil.

Fodenu je bilo samo osam godina kada je sa šeicima 2008. u klub stigao i Joe Makin, čovjek koji i dan-danas obnaša funkciju koordinatora odjela za praćenje i privlačenje talenata. Kada je došao, prvi mu je zadatak bio oformiti široku grupu skauta čiji bi jedini posao bio lociranje talenata po lokalnim igralištima i travnjacima. Jednom je tako Makin dobio poziv iz Stockporta, grada unutar mančesterske aglomeracije, kako u lokalnom omladinskom klubu Reddish Vulcans igra klinac s nevjerojatnim osjećajem za loptu.

Ono po čemu je Foden stršio od samih početaka je usklađivanje svijesti o svom talentu s razumijevanjem potrebe za temeljitim radom u svrhu punog razvoja. I kada je s nepunih 17 godina dobio priliku putovati s prvom momčadi na pripremnu turneju u SAD, Foden je i dalje dolazio vikendima na terene Vulcansa kako bi pomagao svojim starim trenerima, objašnjavajući klincima što je potrebno za doći na razinu do koje je on došao. I tu je bio ključ njegova proboja kod Guardiole; menadžera kod Fodena nije samo opčinila činjenica da se radi o igraču koji voli loptu i ima teren u malom prstu, već i da je u glavi spreman usvajati upute, bez dizanja nosa u nebo.

Pripreme 2017. bile su znakovite za Cityjev projekt. jer je na njih Guadiola uz Fodena poveo i Brahima Díaza te Jadona Sancha. No, tada je poručio kako “nije siguran” jesu li ovi klinci spremni “igrati na Old Traffordu i Stamford Bridgeu”. Sancho i Foden su dva mjeseca nakon tih priprema otišli za Indiju, gdje su bili glavni oslonac hipertalentirane generacije nacionalne selekcije koja se okitila naslovom svjetskih prvaka u kategoriji do 17 godina. No, Sancho je pušten u Borussiju Dortmund, dok je Foden, koji se iz Indije vratio s nagradom za najboljeg igrača turnira, ostao u klubu i ponizno nastavio raditi na svom razvoju. Nije se žalio na malu minutažu niti tražio da ga Guardiola pošalje na posudbu kako bi stekao iskustvo u seniorskom nogometu.

Brend unutar brenda

Pod svoje ga je na treninzima uzeo baš Silva; njih dvojica provodili su puno vremena zajedno, ali to ne znači nužno kako je Silva dobio zadatak odgojiti vlastitog direktnog nasljednika. Naprosto je Pep želio da Foden od Španjolca i njegova mentorstvadobije perspektivu o tome kako se uklopiti u sustav, a ne da rigidno iskopira njegov stil.

“Igrači koji shvaćaju igru i što im je činiti u svakom trenutku i svakoj akciji mogu igrati bilo gdje”, objasnio je Guardiola. “I Phil je jedan od takvih, pogotovo visoko na terenu. On nije krilo, ali može igrati ondje; uostalom, osvojio je i Svjetsko prvenstvo kao desno krilo i zbog toga može igrati i tu poziciju kao i svaku drugu, ali ja ga volim vidjeti što bliže suparničkom šesnaestercu.”

Razlog je očit: Silva je u gotovo 450 utakmica za City zabio 75 golova, što je zamjetna brojka, ali na generalnu sliku opet ne tolika da se o njemu priča kao o nekakvom istančanom golgeteru. To, na kraju krajeva, nikad nije bila njegova uloga, čak ni prije implementacije u Pepovu viziju pozicijskog nogometa, ali njegova polivalentnost je ono što je menadžer htio nadograditi na Fodenov odlični osjećaj za igru. Silva 2.0?

Možda su one dvije utakmice protiv Dinama u Ligi prvaka bile dobar primjer onoga što Guardiola s Fodenom može dobiti. U prvom susretu je u Manchesteru ušao baš umjesto Silve, koji se prije toga napromašivao, te u kratkom vremenu na terenu hladnokrvno pogodio za konačnih 2:0. Istu stvar je ponovio i u Zagrebu, kada je zabio i asistirao.

Realnost je da razvojni proces Cityjeve akademije nikad neće zaživjeti na način da će os proizvodnje biti više usmjerena ka razvoju talenta umjesto na jačanje globalnog Cityjeva brenda. No, to da je iz vlastitog inkubatora lokalni klinac iz Stockporta prošao put do idealnog igrača za Guardiolin zahtjevni sustav igre dolazi kao idealna reklama za čitav projekt. Foden nije do ovog trenutka došao slučajno, ali jednako je tako one 2017. mogao pratiti Sancha u neku sredinu u kojoj bi vrlo vjerojatno odmah dobio više pažnje i minutaže, čak i u toj tinejdžerskoj dobi. Odlučio se izboriti za svoje mjesto kod ponajboljeg trenera na svijetu, čime je na neki način postao Cityjev brend unutar brenda i simbol procesa koji je začet još Sorianovim i Begiristainovim ulaskom u klub.

Silvi je ostalo još ovih nekoliko utakmica, a Fodenu su vrata startne postave od iduće sezone širom otvorena. Smjena straže je pred izvršenjem.