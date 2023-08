Fotka dana: Dobar tek

Christopher Eubanks jedna je od najljepših priča ovogodišnjeg Wimbledona.

Sada 27-godišnjem Amerikancu iz Atlante ovo je prvo sudjelovanje na Wimbledonu, a pobjedom nad petim nositeljem Stefanosom Tsitsipasom i plasmanom u četvrtfinale postao je najstariji debitant u tom rangu natjecanja u All England Clubu.

Nikad Eubanks nije stigao dalje od drugog kola na nekom drugom Grand Slamu; ovu je godinu počeo na 123. mjestu ljestvice i uoči Wimbledona dospio do 43., nakon što je osvojio svoj prvi ATP naslov (Mallorca). Jednom je izjavio kako “mrzi igrati na travi”, ali to ga nije spriječilo da ostvari ovakav veliki i iznenađujući rezultat. Prašio je visoki (201 cm) Chris svoju servis-volej igru tijekom čitavog turnira, udarao one seksi jednoručne bekende i ispalio čak 317 winnera, ali dalje od četvrtfinala nije mogao.

Tu ga je čekao Daniil Medvjedev, kojemu je trebalo pet setova da osigura svoje prvo wimbledonsko polufinale u sedam godina. Nije na kraju bilo puno tuge kod ne više toliko mladog debitanta za kojeg je sad čula i mnogo šira javnost, a on je zacijelo imao prilike slušati o stanovitom boksaču sličnog imena… Bilo je lijepo dok je trajalo, makar je na trenutke bilo i silno frustrirajuće, kao u ovom trenutku kad je u ljutnji zagrizao lopticu…