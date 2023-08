Fotka dana: Livaja show

Izraz na licu Marka Livaje u trenutku kad je shvatio da mu je Antun Marković skinuo udarac s bijele točke bio je, vjerujemo, sličan izrazu koji se ukazao na licima mnogih Hajdukovih navijača kad su vidjeli krpu na Sjeveru, onu kojom je Torcida izrazila podršku Bad Blue Boysima.

Donedavno bi zadnje što bi svi očekivali, uključujući i samog Livaju, bilo to da će najboljem igraču lige izvođenje jedanaesteraca postati problem. Također, zadnje što Hajdukov navijač očekuje od Torcide je vidjeti takvu — bolje rečeno, tako sročenu — poruku.

Ipak, do drugog poluvremena na Poljudu oporavili su se i oni i on. Navijanje na punom Poljudu ponovno je došlo na svoje, a Livaja je zaigrao kao luđak, pokušavajući se valjda iskupiti za zapucani penal — ili možda samo frustriran time što je dotad već lako mogao imati dva gola na kontu, a nije imao nijedan, budući da mu je rani gol poništen zbog prekršaja u napadu. Stoga je u nastavku zabio druga dva, od kojih je drugi, u malu mrežicu, bio posebno impresivan. Sofascore mu je i pored neiskorištenog jedanaesterca dodijelio ocjenu 9.3, a pucao je ukupno čak sedam puta u toj utakmici, čega se ne bi postidio ni Kristijan Lovrić u svojim zlatnim goričkim danima. Bio je to pravi Livaja show.

A to je Hajdukovu navijaču uoči uzvrata s PAOK-om i najvažnije. O penalima i krpama možemo i neki drugi put.