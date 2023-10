Fotka dana: Pitanje života i smrti

Nogomet, dakako, u određenom kontekstu može biti važniji od pitanja života i smrti, kao što kaže onaj čuveni citat Billa Shanklyja. Ali taj kontekst može biti jedino sasvim osoban. Tako ga je legendarni Liverpoolov menadžer zapravo i mislio; u emisiji Live at Two na kanalu Granada TV emitiranoj u svibnju 1981. — četiri mjeseca prije nego što je preminuo — Shankly je govorio o tome kako je u nogomet unio cijelog sebe, “svoje srce i dušu, do razine toga da je moja obitelj zbog toga patila”. Rekao je da zbog toga žali i onda izustio: “Netko je rekao da mi je nogomet pitanje života i smrti; ja sam odgovorio: ‘čuj, još mi je važniji od toga’”.

Događaju nam se takve stvari — zadnjih godina, čini se, i sve češće — takve situacije u kojima moramo zastati, duboko se zamisliti i promisliti o tome koliko je možda blesavo to što opsesiramo nad rezultatima nekakvih utakmica, pobjedama i porazima mladića (ili djevojaka) koji zastupaju ‘ono naše’, bilo da se radilo o naciji ili klubu.

Nogomet na osobnom planu može značiti puno, možda i previše, ali on je prije svega simbol ‘normalnog’ svijeta. Svijeta u kojem si možemo priuštiti to da nam toliko znači. Ne svijeta u kojem netko, po svoj prilici potaknut idejama većih od života i smrti, ubija nasumične ljude na ulici. Sinoćnje fotografije navijača s tribina stadiona Roi Baudouin odbljesci su horora koji se ranije te večeri dogodio u Bruxellesu. Majke koje djeci brišu lica obojana u švedske boje, umrljane suzama; odrasli ljudi koji skidaju dresove i presvlače se u crninu; šok, strah, očaj, tupost pogleda i sva ona životna energija, sav navijački zanos i polet, naprosto isisan iz čitavih skupina prijatelja koji su zajedno došli na utakmicu. Bio je to napad na normalan život i normalan svijet. Nažalost, nogomet će, kao njegov simbol, uvijek biti na meti ili povezan s njom.

