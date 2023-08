Fotka dana: Zaboga, Arsenale

Čim je predstavljen, dres je sjeo na volej mnogim komentatorima na društvenim mrežama, kao i fanovima među kojima je mnogo onih koji, blago rečeno, nisu oduševljeni. I sve je to zabavno i smiješno, samo ako niste Arsenalov navijač.

Čekamo vijesti o tome što na novi dres kažu Ray Parlour i Martin Keown.

Arsenal's players rocking their new away kit🔥 pic.twitter.com/6I4jguZc4K

— Thealpha (@thealpha24_) July 18, 2023