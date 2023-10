Futsal Dinamo: Sve je dobro

Kako je bilo na Futsal Dinamu?

Da bismo odgovorili na ovo pitanje, prvo bi trebalo razjasniti što uopće ono podrazumijeva. Futsal Dinamo neće ove sezone igrati Elitnu rundu Lige prvaka, ali to nije nikakva tragedija. Ili barem ne bi trebala biti. Vjerojatno nećemo pogriješiti ako kažemo da se ispalo zbog vjerojatno najgore 84 sekunde u klupskoj povijesti. Naravno, pričam o onom traumatičnom i zapravo nestvarnom otvaranju utakmice s Lubawom koje se događa valjda jednom u 100, ili možda čak i jednom u 1.000 utakmica. Bila je to teško objašnjiva crna rupa — ni trener ni sami igrači ne mogu je objasniti — i u nekoj internoj analizi vjerojatno će se više pričati o tome, ili se već pričalo, nego li o, recimo, onoj stativi Filipa Novaka. Dinamo je katastrofalno otvorio utakmicu protiv najjačeg suparnika u skupini i to ga je u suštini koštalo prolaska.

Na kraju krajeva, bio je to premijerni nastup kluba u Ligi prvaka i stvarno se ne može reći da su navijači i članovi ostali razočarani. Pa ipak, sve to ne daje nam odgovor na spomenuto pitanje i u tome je zapravo i poanta; bila bi pritom obična laž kad bismo rekli da je taj rezultat sasvim nebitan, ali kad je u pitanju Futsal Dinamo, on stvarno nije toliko bitan. Neki vjerojatno već razumiju o čemu pričam, ali zašto to kažem?

Zato što je Futsal Dinamo sad već postao praktički sinonim za najbolju atmosferu u gradu i to je njegova najveća pobjeda.

To je Futsal Dinamo; on je inat i prkos ravnodušju i cinizmu i to je u suštini njegov nepresušni izvor energije

Doduše, u petak sam protiv Titograda očekivao malo više — bez obzira na to što više nije bilo šansi za prolaz — ali utakmica protiv Lubawe, koja će tako ionako zaslužiti svoj legendarni status u klupskoj povijesti, u tom je smislu opet bila fantastična. Ne znam, ali bojim se pomisliti što bi se točno dogodilo u dvorani da je Novak dao taj gol za 8-8, a siguran sam i da bi onda i protiv Titograda dvorana bila ispunjena. To se nažalost nije dogodilo, ali kažem, to i nije toliko bitno.

Uostalom, vjerojatno je samo pitanje vremena kad će Dinamo igrati Elitnu rundu, a dobar pokazatelj toga je i slaganje kadra za ovu sezonu. Dinamo je zadržao na okupu većinu momčadi i sve nositelje igre i nije se upuštao u neke megalomanske ili financijski zahtjevne i dubiozne poslove. Zamjenu za Zvonimira Šućura, od kojeg se možda i malo više očekivalo, pronašao je u starom znancu Mihovilu Prgometu, a u klub je stigao i povremeni hrvatski reprezentativac, 23-godišnji Nikola Gudasić. Neki domaći mlađi dečki nisu se uspjeli nametnuti i napustili su klub (Kiko Dragaš Selaković i Luka Bjelić), ali u prvu su ekipu prometnuta opet sad već dva bivša juniora i svakako se nije odustalo od strategije oslanjanja na Školu futsala.

Drugačije i ne može biti

Na kraju krajeva, Dinamo je već osvojio Superkup, a u prvenstvu je u samom vrhu i ponovno je jedan od najvećih, ako ne i najveći favorit za naslov. U tom je smislu, naravno, rezultat bitan. On je bitan jer bez njega ne bi bilo ni (više) tih ‘velikih’ utakmica, ali ovotjedni nastup u Ligi prvaka opet se ne može okarakterizirati kao neuspjeh. Ne može baš i zato što nemali broj dinamovaca na Futsal Dinamo dolazi upravo zbog atmosfere.

Bilo je i u prošlosti velikih utakmica i sjajnih atmosfera, ali taj okršaj s Olmissumom kao da je bio svojevrsna prekretnica; nisam siguran da je Zagreb takvo nešto doživio u dugo godina, a bio je to i, htjeli mi to priznati ili ne, na neki način konačni obračun s ravnodušjem. Bila je to atmosfera koja se nikad neće zaboraviti, a pitanje “Kako je bilo na Futsal Dinamu?” sada podrazumijeva upravo i tu atmosferu.

Naravno, možemo pričati o tome da klub vjerojatno nikad neće imati punu dvoranu u svakoj utakmici, ali on ima jezgru od oko 1.000 odanih navijača, što je za hrvatske prilike te s obzirom na popularnost sporta sasvim pristojna brojka. Ono što sada ima jest i tu svojevrsnu ‘rezervu’ koja željno iščekuje te veće utakmice i praktički je spremna napuniti dvoranu. Upravo zbog onoga što će se događati na tribinama.

To je, doduše, u petak po mom sudu ipak trebalo biti malo bolje, ali stvari se mogu sagledati i iz drugog kuta; bez obzira na to što više nije bilo šansi za prolaz, tribine su u Ciboni bile pristojno popunjene i to je već neki dokaz da se ipak ne radi samo o nekoj jednokratnoj euforiji. Na kraju je onda možda bilo i bolje da se nije išlo u Arenu, ali kako god da okrenete, to po meni nije nešto za čime treba žaliti. Neka je slobodno pune Aleksandra Prijović i njoj slični, a neka Futsal Dinamo svoju povijest piše u nekim drugim dvoranama.

I netko će možda reći da se ovaj tjedan ta povijest nije pisala, ali taj netko vjerojatno se odao ravnodušju ili cinizmu ili je možda prodao dušu vragu. Taj netko vjerojatno ni ne razumije ovaj tekst, a u suštini onda ne razumije ni ovo gore pitanje. Kako je bilo? Pa bilo je dobro jer drugačije i ne može biti. To je Futsal Dinamo i to je nešto što se ne smije promijeniti; ili se barem ne bi smjelo promijeniti zbog nekih sasvim krivih ili u najmanju ruku nesportskih razloga. Utakmica protiv Lubawe u tom je smislu samo još jedan dokaz; jest, moglo se sve pretvoriti u svojevrsnu rezultatsku katastrofu, ali nekako sam uvjeren da bi se i tada pronašlo načina da bude dobro. Ako ništa drugo, čisto iz inata i prkosa jer, na kraju krajeva, ovaj je klub začet na inatu i prkosu.

I zato nije bitno što je Futsal Dinamo ispao iz Lige prvaka; bitno je da je još jednom bilo dobro, a posve sam siguran da će u dogledno vrijeme ponovno biti dobro. Jer to je Futsal Dinamo; on je inat i prkos ravnodušju i cinizmu i to je u suštini njegov nepresušni izvor energije. Na kraju krajeva, jebeš i tu Ligu prvaka. Bit će još prilike.