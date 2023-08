Heroj dana: Radnik i zvijezda

Luka Ivanušec sinoć je nakon utakmice protiv Astane trčao za sucem. Želio se pobrinuti da mu Španjolac Guillermo Cuadra Fernandez preda loptu s kojom je zabio prvi hat trick u svojoj karijeri kako bi je sačuvao za uspomenu.

Kasnije, dajući izjavu za medije, pokazao je ljudsku veličinu sjetivši se bivšeg suigrača kojemu takva vrsta podrške u ovim trenucima sigurno puno znači: “Ovim putem želim Mislavu Oršiću da se što prije oporavi od teške ozljede”, rekao je. “Čuli smo se već, ali i ovim putem mu želim brz oporavak.”

Zauzeo je Ivanušec upravo nekadašnje Oršićevo mjesto na lijevom krilu i, premda je po karakteristikama dosta drugačiji igrač, imao je nekoliko poteza kojima je podsjetio na bivšu Dinamovu hat trick zvijezdu koja sad tek započinje dugotrajni oporavak.

Ali Ivanušec nije igrač poteza; on je to još manje nego Oršić. On je i neumorni radnik čiji je doprinos bitan na kojoj god poziciji igrao i koju god konkretnu ulogu imao. Kad netko zabije tri gola u europskoj pobjedi 4-0, stvarno nema nikakve potrebe objašnjavati zašto je Heroj dana. Međutim, sinoć je Ivanušec uz to imao i još dva šuta, dva ključna dodavanja i jednu kreiranu veliku šansu, tri uspješna driblinga i jedno presječeno suparničko dodavanje; samo su tri od njegova 61 dodavanja bila netočna. Dinamo je dominirao, rasturio je momčad iz Kazahstana i praktički se osigurao pred uzvrat, a Ivanušec je bio njegov heroj.

Pitanje prolaska sad je, realno, već riješeno, ali nije ono Ivanušecova odlaska ili ostanka u Maksimiru. Nakon sinoćnje utakmice, čini se da će o odgovoru na to pitanje ovisiti dosta toga u Dinamovoj sezoni.