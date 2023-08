Heroj dana: Vrime je

U roku od svega nekoliko minuta vijest je bila svugdje. Polakomili su se za njom, razumljivo, svi željni lakih klikova i sigurnih lajkova, podijelili su je mnogi na društvenim mrežama i niste mogli od nje pobjeći. Osvojivši Wimbledon u mješovitim parovima s Ukrajinkom Ljudmilom Kičenok, Mate Pavić je na kraju svog pobjedničkog govora pogledao u smjeru Ivana Perišića na tribinama i poručio: “Ivane, vrime je…”

Time je instantno privukao pozornost domaće javnosti, jer sasvim sigurno dio onih koji su jučer klikali i lajkali inače ne bi ni primijetili da je Pavić osvojio još jedan Grand Slam. Ne bi, jer ovo mu je već šesti put — sa šestom različitim partnericom ili partnerom — i takvo što je postalo praktički ‘normalno’; javnost takve vijesti prihvaća zdravo za gotovo, pogotovo kad su u pitanju parovi koje i dobar dio same teniske publike prati samo površno.

Mate Pavić je, dakle, ponovno osvojio Wimbledon — prvi put je to učinio prije dvije godine s Nikolom Mektićem — i sad ima i dvije te ‘kante’, uz po dvije za US Open i Australiju; jedino (još) nema Roland Garros, gdje je dosad u čak četiri navrata gubio u finalu. Ostvario je najveće postignuće koje u svom poslu uopće može ostvariti (uz, hajde, u ovom kontekstu i olimpijsku medalju koju također ima, i to onu zlatnu osvojenu prije dvije godine s Mektićem; e da, osvojio je i Davis Cup s Hrvatskom prije pet godina…) i svejedno je maksimalnu pozornost u Hrvatskoj dobio tek nečime što s onime što radi nema nikakve veze.

Ali ima veze sa strašću.

Pavić to sigurno nije učinio kako bi skrenuo dodatnu pozornost na sebe. Naprosto je reagirao spontano i kao navijač. On je vrhunski sportaš, osvojio je 35 naslova na ATP Touru i svjetska je ikona dubla, ali po pitanju voljenog nogometnog kluba nije ništa drugačiji od bilo kojeg hajdukovca na ovom svijetu.

Takvu strast, koja vam i u najvećem trenutku karijere gura još nešto drugo na pamet, morate voljeti i cijeniti.