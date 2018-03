Kako je sin izbjeglica iz Sijera Leonea preko Jay-Z-ja dospio do svog prvog ATP naslova

Za sve u životu postoji prvi put, a neki od tih trenutaka posebno se pamte. Frances Tiafoe je prošlog vikenda odigrao svoje prvo ATP finale, i to u američkom Delray Beachu, gdje je došao s pozivnicom. Nije djelovao niti malo nervozno ili nesigurno u jednom od svojih ‘prvih puta’. Pobijedio je Petera Gojowczyka 6:1,6:4 i tako postao prvi pobjednik Delray Beacha s pozivnicom. Sa samo 20 godina na leđima, Tiafoe je napokon počeo ispunjavati očekivanja koja su unazad par godina stavljena pred njega uz komplimente koje je dobivao od američkih trenera i suigrača koji su ga pratili kroz juniorske godine.

Iako kao junior nije imao niti jedno finale juniorskog Grand Slama (najbolji rezultat mu je bio osvajanje prestižnog Orange Bowla U18 sa samo 15 godina, čime je postao najmlađi osvajač u dugoj povijesti tog juniorskog turnira), bio je drugi junior svijeta već sa 16 godina i zadnje dvije godine juniorskog tenisa nije niti igrao juniorske turnire, već je krenuo u pohod na ATP tour.

Frances i njegov brat blizanac Franklin rođeni su u obitelji koja je 1993. imigrirala u SAD iz Sijera Leonea, bježeći od građanskog rata. Majka je radila kao medicinska sestra, najčešće u noćnim smjenama, a otac ‘na baušteli’ i jednom je prilikom sudjelovao u gradnji teniskog kluba. Nakon što je klub sagrađen, otac je dobio stalni posao kao domar i dobio smještaj u jednom od ureda. Frances je tako doslovno živio u teniskom klubu i od svoje četvrte godine već uzeo reket u ruke. Kako je njihov otac bio uzoran radnik i čovjek velikog srca, klub je dozvolio braći da treniraju besplatno u tom high-class klubu punom imućnih ljudi.

Obitelj Tiafoe odgojila je djecu da cijene situaciju u kojoj su se našla i mogućnosti koje su im se pružile, ali i tenis kao sport. S obzirom na ogromnu želju i količinu talenta koje je Frances posjedovao, ubrzo su se našli razni ljudi koji su bili voljni financirati njegovu karijeru, a nakon zapaženih juniorskih rezultata potpisao ga je slavni reper Jay-Z; on se odlučio iz glazbenog proširiti na sportski biznis i osnovao je tvrtku za sportski menadžment, a Tiafoe je bio jedna od njegovih prvih akvizicija.

Na putu prema Milanu

Na prelasku u seniorske vode nije bilo puno zastajkivanja.

I dok je njegov brat Franklin bio nešto skromnijih mogućnosti i nakon juniorske karijere otišao na koledž, Frances se probijao i napredovao. All-round igrač bez nekog većeg nedostatka, odličnog reterna, velikih fizičkih mogućnosti i velike želje za dokazivanjem tako je preskakao prepreku za preprekom. Već sa 17 godina je završio sezonu na 180. mjestu, da bi u 2016. s 18 već osvajao challengere i ušao u top 100.

Lani je bio jedan od glavnih pretendenata za nastup na NextGenu, pa iako je u jednom trenutku bio čak 60. igrač na svijetu, nastup u Milanu mu je za dlaku pobjegao. Imao je nesreću što se za mjesto u na turniru NextGen utrkivao s pripadnicima jedne od najjačih generacija u povijesti tenisa što se tiče rezultata koje su postizali u tinejdžerskim godinama. Godišta ’96. i ’97. su zaista prepuna talenata i mladih lavova koji grizu kao da im je to zadnje u životu. Također je velika nesreća za Tiafoea bila i činjenica da je triput u prošloj sezoni na velikim turnirima, gdje je s malo pobjeda mogao napraviti veliki iskorak na ATP listi, igrao protiv Rogera Federera, i to u ranim kolima (dvaput prvo i jednom drugo kolo). Svi znamo kakve je uspjehe nizao Federer prošle godine, pa ne čudi da Tiafoe s 19 godina nije mogao baš previše pomrsiti račune velikom Rogeru. Međutim, Tiafoe je ipak ’98 godište i imat će šansu još dvaput igrati u Milanu, a s obzirom na početak ove sezone gotovo sa sigurnošću možemo tvrditi da će se tamo i naći (osim ako ga spriječi ozljeda).

Pretprošlog tjedna je nastupio na prvom ATP turniru održanom u New Yorku i izborio četvrtfinale, svoje prvo u karijeri na ATP razini, a već prošlog tjedna otišao do kraja. Prije New Yorka, zadnju pobjedu na Touru Tiafoe je ostvario prošlog listopada u Antwerpenu, a nakon toga zaredao tri prva kola na ATP turnirima, a na challengerima prvo i drugo kolo. Zaista je bilo teško očekivati da će u Delray Beachu on biti taj koji će podići pehar, i to nakon pobjede nad svojim velikim idolom Juan Martinom Del Potrom, nakon dana u kojem je morao igrati dva meča zbog kiše i u istom danu pobijediti velike konkurente u NextGen društvu, Denisa Shapovalova i polufinalista Hyeona Chunga.

Suze radosnice

Nakon nekoliko godina pod okriljem Jay-Z-ja Tiafoe je shvatio da će teško pratiti razvoj svojih mladih konkurenata, jer reper nije imao dovoljno iskustva ni veza za vođenje takvog posla, pa je Frances odlučio preći u agenciju CAA, koja je relativno mlada u području tenisa, ali iskušana na NBA tržištu i u Hollywoodu. Objektivno gledajući, njegova priča i pripada u Hollywood.

Govor koji je održao u Delray Beachu, kad je na ceremoniji dodjele pehara izjavio kako je mu je nepojmljivo to da sa 20 godina, s porijeklom koje nosi, ne samo da može uzdržavati samog sebe već i pomoći svojoj obitelji, dovoljno govori o tome kako zna što je zapravo stvario. Prilikom odlaska do svog player boxa, kako bi pozdravio svoj tim i roditelje, ispustio je i nekoliko suza.

Tiafoe sada nastavlja ispunjavati predviđanja koja su Amerikanci nagoviještali i s veseljem ćemo pratiti koliko daleko će ga njegova inspirativna priča odvesti.