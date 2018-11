“Kako to mislite, nemate trenera za spavanje?” Ako su mogli Fergie i Cristiano…

Vaš rezultat iznosi 58 posto, pisalo je u pdf dokumentu koji je pristigao mailom. “Vrhunske profesionalce treniramo tako da postignu 70 posto”, pisalo je nadalje. Bio je to rezultat testa o kvaliteti sna koji sam riješio za potrebe ovog teksta, odnosno kako bih ga eventualno baš time započeo. Doduše, ne mogu reći da me nije uopće intrigiralo. Naravno da nisam vrhunski sportaš, ali sam amater koji dan uoči utakmice brije na profesionalni mod. Da ne duljim previše, iako nije loš, valjalo bi na tom rezultatu poraditi. Jer nije ugodno kada noć prije utakmice spavate takoreći otvorenih očiju, prilično površno, probudite se u 6.30, srčete kavu i budete zombi do prvog sučeva zvižduka, a potom i slomite kljuku jer ste u jedan zračni duel ušli prilično mekano i beskrvno…

Bilo kako bilo, taj je besplatni test samo prvi korak u “redefiniranju vašeg pristupa snu i oporavku”, prevedimo to tako. Drugi je taj da se upecate i kupite knjigu San, autora Nicka Littlehalesa, zapravo “trenera za spavanje” i osobe zbog koje uopće postoji stranica na kojoj sam riješio spomenuti test — koji je, usput budi rečeno, prilično nedefiniran, da ne kažem glup.

Da je dobar i kvalitetan san izuzetno bitan za svakog vrhunskog sportaša nekako se nameće samo od sebe. To je onako, kad razmislite, zapravo sasvim logično. Pa nije li i nama običnim smrtnicima ugodno kad se probudimo svježi ili puni iznutra, recimo to tako? Iako, čini mi se da nas je takvih prilično malo i možda je vrijeme da i mi ‘amateri’ kupimo tu knjigu…

Garry Pallister, stoper Manchester Uniteda u 1990-ima, imao je tu jednu jedinu manu koja ga je podsjećala da je i on baš poput nas, obični smrtnik. Garryja je kronično bolio donji dio leđa i nikakav tretman klupskog fizioterapeuta nije mu osobito pomagao, pa se spominjala i ona uvijek zadnja od svih opcija: operacija. Da je to prilično pretjerana i nepotrebna ideja ubrzo će shvatiti nitko drugi nego Littlehales.

“Sir Alex Ferguson uvijek je bio ispred svoga vremena”, reći će jednom prilikom ovaj bivši profesionalni golfer koji je o važnosti sna razmišljao slično kao i ja, s time što je on to shvaćao prije 20-ak godina. A nije mu odmoglo niti to što je tada bio direktor marketinga u kompaniji koja je prodavala namještaj, smještenoj nedaleko od Manchestera, u Oldhamu. Odvažan da vlastite ideje plasira na nova tržišta Littlehales je pomalo nadobudno poslao pismo Fergusonu.

Spavaći profili i čarobni napitak

“Da se radilo o bilo kojem drugom menadžeru, pismo bi vjerojatno završilo u smeću”, lijepo je to sročio. Nije bio nikakav bauk to što je Littlehales shvatio kako Pallister spava na prilično lošem i tvrdom madracu.

“Ja sam samo otvorio vrata”, skromno će reći ovaj marketinški lisac koji će ubrzo preuređivati spavaće sobe Fergieju, Ryanu Giggsu i ostatku družine. “U to su me vrijeme smatrali nekakvim ekscentrikom i nije bilo lako naći zajednički jezik sa svim tim igračima”, priča i dodaje kako je potom svoju spiku prodao i Arsenalu. Littlehales je praktički preko noći postao trener za spavanje i engleska reprezentacija ga je angažirala već za Svjetsko prvenstvo 1998., kao i za Euro 2004., kada je izrađivao “spavaće profile” za svakog igrača. Doduše, tako su ga prozvali otočki mediji za koje možemo reći da su uvijek nemilosrdni, a katkad i duhoviti — zajebavali su ga tada da uspavljuje igrače čitajući im priče za laku noć.

Ipak, za nekakav trenutak kada je Littlehales uistinu postao stručnjak za spavanje logično bi bilo uzeti onaj kad je iza njega stala legitimacija u vidu znanstvenog zvanja ili slično. Nije baš najjasnije kad se to dogodilo, ali možemo pretpostaviti kako raznorazni elitni nogometni klubovi, biciklistički timovi, olimpijci te na kraju krajeva Cristiano Ronaldo ne bi tražili njegove usluge da se radi o kakvom šamanu.

U čemu je onda kvaka?

Kako piše u onom pdf dokumentu, tj. mojem osobnom spavaćem profilu, važno je prepoznati sedam ključnih faktora u spavanju i oporavku. Prvi i najvažniji jest da ste svjesni što je cirkadijalni ritam, tj. da se prilagođavate dnevnom biološkom ritmu i svjetlosnim promjenama, lučenju hormona te promjenama u tjelesnoj temperaturi.

Nisu džabe na minulom Svjetskom nogometnom prvenstvu najviše od svih u grupnoj fazi proputovali Egipćani — ujedno i najopasniji suparnici domaćinima. A osobito spremni na ogromnu kilometražu i potencijalni manjak sna tijekom prvenstva bili su Meksikanci. Osim što su imali pojedinačno dizajnirane sobe, svaku su večer ispijali litre i litre napitka od trešnje i višnje, voća koje spada među rijetke prirodne izvore melatonina, tzv. “hormona spavanja”. Da bi taj čarobni napitak imao što bolji učinak, Meksikanci su pribjegli izbjegavanju korištenja mobitela, tableta i drugih uređaja nekih sat i pol prije počinka. Naime, svjetlo koje takvi uređaji emitiraju upravo sprječava lučenje melatonina.

Eddie Howe sada bolje spava

“Postoje različiti tipovi spavača”, ističe Littlehales važnost drugog faktora, odnosno to jeste li jutarnji tip ili noćni, kao što je to ubojiti Sergio Agüero. Littlehales je surađivao s Kunom te otkrio kako nerijetko objeduje kasno navečer, što je u španjolskoj i argentinskoj kulturi uobičajeno. No, omaleni i nabijeni Argentinac ionako je loše spavao. Naime, zbog svojih se debelih i snažnih bedara nije mogao udobno namjestiti te je smatrao kako je krivi položaj pri spavanju možebitni uzrok njegovih učestalih ozljeda u preponama. Srećom pa je u njegovoj kući temperatura uvijek bila ugodnih 16 do 18 Celzijevih stupnjeva, nešto što svi stručnjaci za spavanje preporučuju, kao i to da bismo trebali spavati u položaju fetusa.

Možda i najrevolucionarniji element u Littlehalesovoj formuli jest to da o procesu spavanja ne valja razmišljati u satima već u ciklusima, s time da jedan ciklus, tijekom kojeg prolazimo kroz fazu oporavka, traje 90 minuta.

Dobro je to shvatio James Milner, koji bi do duboko u noć običavao igrati Xbox, naelektriziran poslije večernjeg termina u Ligi prvaka. Dnevno je poželjno odraditi pet takvih ciklusa, pa je James ono što bi noću propustio mogao nadoknaditi u trening centru svog tadašnjeg kluba, Cityja, gdje se nalaze posebno izrađene spavaonice. Sličnu infrastukturu ima i Swansea City, a posebno su u Bournemouthu zagrizli za svakojake proizvode koji omogućavaju lakši san.

“Otkad ih nosim bolje spavam!”, kao u kakvoj reklami reći će njihov trener Eddie Howe, misleći na specijalno izrađene naočale koje ga štite od stimulirajućeg svjetla što emitiraju mobiteli i ina oprema. Takvi proizvodi i oprema za spavanje danas su sve učestaliji u svijetu sporta, kao i raznorazni ‘trikovi’ koji vas tjeraju na miran san. Pa, opet, i 20-ak godina nakon pionirskog pothvata Littlehalesa čini se da u području vrhunskog sporta znanost o spavanju nije niti blizu toga da ispuni svoj potencijal. “Poanta je da je to još jedan sitni faktor koji može utjecati na rezultat”, pojašnjava Litlehales.

Eksperiment s Granitom Xhakom

Kako potencijala još uvijek ima dobro sugerira američki sport, koji je posebice ‘slab’ na raznorazne statistike, analize i detalje.

Još se u sezoni 2008./2009. događalo da košarkaši Portland Trail Blazersa tijekom serija gostovanja i učestalih promjena vremenskih zona dnevno spavaju tek dva do tri sata, a za pretpostaviti je kako puno drugačije nije bilo niti s ostalim ekipama. Teorija po kojoj je vrijeme odmora trebalo iskoristiti u avionu naprosto nije pila vodu.

Dvije godine kasnije, vodeća američka stručnjakinja u ovom području, Cheri Mah — koja je, između ostalog, radila s šampionskim Golden State Warriorsima — provela je istraživanje na Sveučilištu Stanford. Tamošnji su košarkaši u određenom vremenskom razdoblju spavali nekih 110 minuta više u odnosu na prethodni period. Pokazalo se kako je tih otprilike 10 sati sna dnevno polučilo bolji šut s linije slobodnih bacanja te bolji šut za tricu, i to za nešto više od devet posto. Usto su rezultate poboljšali i u području sprintanja, tj. na kratkim dionicama. A prije nego li složite sljedeći NBA tiket, možda bi vam bilo najbolje da konzultirate dotičnu stručnjakinju — naime, 2016. godine Mah je na temelju procjene rizika od umora predvidjela pobjednike u 29 od 42 NBA susreta, a prošle sezone taj je postotak još više podigla: 42 od 54.

“Svoje klijente tretiramo kao pacijente”, izjavio je jednom prilikom Paul Winsper, osoba koja je radila s nekoliko klubova iz Premier lige te je danas zamjenik direktora jednog poznatog proizvođača sportske opreme. Ta je tvrtka nedavno radila svojevrsni eksperiment, a pokusni kunić bio je Arsenalov veznjak Granit Xhaka. Osim što je nosio spomenute naočale, Švicarac se pokrivao poplunom koji regulira tjelesnu temperaturu, spavao je u mekanoj i vrlo udobnoj pidžami od 200 dolara, a s njime je spavao i uređaj koji blokira bilo kakve zvukove. Naravno, i on otad spava kao top.

“Sportašima želimo ukazati na važnost kvalitetnog i pravodobnog sna. Moraju shvatiti da je oporavak jednako važan kao i sam trening”, reći će Winsper, u trenutku kad mi u podsvijesti već neko vrijeme nešto titra, želeći izaći na površinu. Što bi na ovo sve rekao naš kultni sportski novinar Zvonimir Magdić, koji je prošlog tjedna usnuo svoj posljednji san? Kako bi, pobogu, ispijao šampanjac te tijekom cijele noći ćaskao s igračima kao što su Ferenc Puskás ili Alfredo di Stéfano, da su ovi kojim slučajem morali odraditi pet ciklusa? Kako bi u kasnu noćnu uru nabasao na Diega Maradonu da je ovaj bio zabarikadiran u svoju špilju za spavanje? I nekako sam siguran da bi naš Amigo samo odmahnuo rukom i promrmljao nešto u stilu — pa, dobro, jeste li vi normalni? U to što bi mu odgovorio pak, nisam baš siguran…