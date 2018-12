Kapetan Papu

Prvo je bila slika panorame Bergama. Pa onda posveta nesretno stradalim igračima Chapecoensea. Zatim je došla poznata Master League jedanaestorka s popularnog Pro Evolution Soccera, slika kćeri uz likove iz animiranog filma Frozen, poruka podrške ženama… Alejandro Darío Gómez, 29-godišnji Atalantin kapetan poznatiji pod nadimkom Papu, pozornost redovito privlači svojim šegama s kapetanskom vrpcom, ali i prisutnošću na društvenim mrežama. Jednom je prigodom na svoj Instagram profil postavio snimku na kojoj tijekom igre na plaži svog sinčića presječe profesionalnim uklizavanjem kakvog se ne bi posramile ni najveće ‘sjekire’ Serie A.

Također, ima i pjesmu o sebi, Pleši kao Papu, a popularnost koju je dobila donijela mu je zlatnu ploču na zidu povodom prodanih 10.000 primjeraka.

“Možda neću nikada osvojiti Ballon d’Or“, izjavio je tada Gómez, “ali barem imam zlatnu ploču”. Mnogi će u eri društvenih mreža pomisliti kako je to samo nemušta nadoknada manjka nogometnog talenta, ali Papu jednako dobro pleše i na terenu.

‘Rođen u krivo vrijeme’ mantra je za mnoge koji su stasali u argentinskoj nogometnoj kulturi omeđenoj dvojicom genijalaca nogometne igre; s jedne strane tu su desetljeća sjene Diega Maradone, a onda je svjetlo došlo u obliku Lionela Messija. Između njih prodefiliralo je puno sjajnih i talentiranih igrača koji bi sigurno dobili veći prostor svojim nogometnim umijećem, ali je jednostavno fokus uvijek bio više na tome tko će zamijeniti Malog zelenog — a onda i tko je najbliže Messiju. Teško je biti svoj kada vas uvijek gledaju kroz nekog drugog.

Gómez je odrastao u Avellanedi, predgrađu Buenos Airesa, u ulici koja dijeli stadione dvaju velikih rivala: Independientea i Racinga. Upravo će za Maradonu kazati kako cijeni njegovo umijeće i činjenicu da je bio bandiera na terenu, ali da njegov život izvan terena nije ništa čime bi se igrač mogao i trebao hvaliti. Njegovi pravi idoli su Pablo Aimar, Juan Riquelme i “iznad svih” Juan Sebastián Verón. “To je pravi igrač, čovjek, vođa”, opisao ga je Papu.

Umjesto treći put kod Chola, put Ukrajine

Poveznice između Papuova stila i trojice uzora očite su. S jedne strane on je tipični argentinski mađioničar, niskog težišta i brzog trzaja na lopti, ali umjesto da odabere borbu s tim životom u sjeni — s kojim su se hrvala sva trojica njegovih idola, pogotovo Aimar i Riquelme — Gómez je učio od onog koji je stilom sasvim drugačiji. Papu je ključni iskorak napravio u San Lorenzu pod Diegom Simeoneom, kojeg je dočekao i u Cataniji, čiju klupu je Cholo preuzeo samo par mjeseci nakon što je Gómez stigao onamo.

