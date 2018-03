Kapetane, tribali bi doma

Ponekad se dobrim ljudima događaju loše stvari. Ponekad dobri ljudi rade loše stvari. Ponekad su ljudi koji se čine dobrima zapravo loši.

U koju ćete od ovih kategorija staviti Luku Modrića ovisi o vašem osobnom gledištu. Uostalom, o tome kakva je osoba kapetan hrvatske nogometne reprezentacije nismo ni pozvani suditi ako ga ne poznamo osobno. No, tu govorimo o dojmu, a ne o činjenicama. Činjenica je, s druge strane, da on jest kapetan i činjenica je također da mu se – u najmanju ruku – događa nešto loše.

Možda se na prvu ne čini tako – jer u ovoj zemlji smo doživjeli već toliko toga da ne samo djelovanje, već i sam pojam ‘pravne države’ odavno ne shvaćamo ozbiljno – ali to što je Županijsko državno odvjetništvo pred Općinskim sudom u Osijeku podiglo optužnicu protiv Modrića zapravo je, što bi Amerikanci rekli, game-changer.

Modrić nije više samo osumnjičen za davanje lažnog iskaza, on je za to kazneno djelo sada i optužen. Što znači da njegova situacija iz ‘ha-ha-ha ne sjeća se’ zabave za mase prelazi u službeni i vrlo ozbiljni slučaj. Iz laičke u pravnu sferu. Premda se i dosad po svemu objavljenom u medijima o Modrićevim iskazima činilo sasvim izvjesnim da nije govorio istinu bilo pred USKOK-om, bilo pred sudom, sada to više nije samo vaše mišljenje, nešto što vi ‘znate’; sada je to službeni stav pravne poluge države, koja navodi kako se okrivljenika tereti da je pred sudom „svjesno neistinito iskazao“ činjenice koje je prethodnim iskazom potvrdio.

To je sada, dakle, službeno mišljenje jedne državne institucije, doneseno nakon istražnog postupka i uvida u dokumente, a ne tek nešto što ste olako ispalili na osnovi medijskih izvještaja. Što onda za sobom povlači i to da vas nitko nema pravo više prozivati „mrziteljem“ i „sudionikom linča“ ako potencirate taj slučaj.

Slon je u prostoriji i ne možemo se više pretvarati da ga ne vidimo.

A postajat će samo još gore, jer Modrić će se sada morati pojavljivati na sudu ne više samo kao svjedok, nego kao okrivljenik. I bez obzira na to kako završio proces, dokaže li mu se krivnja ili ne, šteta je već počinjena: njegova uloga u Slučaju Godot, „Ne sjećam se“ i sada optužnica za krivokletstvo zauvijek će ostati mrlje na njegovoj karijeri, a kratkoročnija je posljedica stavljanje ogromnog dodatnog psihološkog pritiska na kapetana reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji. No, DORH se na takve stvari nije obazirao, makar će neki možda reći da je cijela stvar samo predstava za javnost – postoje, ipak, i važnije stvari od nogometa i reprezentacije.

To što su kapetanu smjesta podršku i vjeru u njegovu nedužnost pružili Hrvatski nogometni savez te njegov bivši čelnik i prvooptuženi u slučaju u kojem je Modrić navodno lažno svjedočio, nesumnjivo je medvjeđa usluga. Ni HNS, ni Zdravko Mamić nemaju potrebnu vjerodostojnost niti moralnu težinu da bi njihova podrška i vjera kapetanu donijela išta pozitivnog. Najprije zbog toga što su u očitom sukobu interesa. Onda i zato što je HNS-ova mantra o presumpciji nevinosti samo mrtvo slovo na papiru budući da, primjerice, ne poštuje njenu drugu stranu te ne vidi problem u tome da i dalje u svojim redovima drži i pravomoćno osuđene osobe – da ne nižemo sad još jednom sve druge primjere upitne etike saveza. O tome zašto riječi lažova poput Mamića – a mnoge njegove ranije laži su isplivale tijekom ovog procesa, neke je i sam javno priznao – nema nikakvu moralnu težinu, nije potrebno posebno razglabati.

Davanjem svoje podrške oni su kapetana još jednom simbolički ‘uzeli’ na svoju stranu; stranu koja je izrazito omražena i prezrena i kojoj malo tko još išta vjeruje. Treba, također, primijetiti i to da Modriću ni sada, kao ni neposredno nakon njegova spornog svjedočenja kad je bio izložen „medijskom linču“, kako su neki to nazvali, suigrači iz reprezentacije takvu javnu podršku nisu dali.

Kad HNS kaže da je „duboko uvjeren u ispravnost iskaza Luke Modrića“ zbog njegova uvijek „uzornog“ ponašanja, zbog toga što je „karakterna“ i „iznimno odgovorna“ osoba te „najuspješniji hrvatski nogometaš u povijesti“, to ne znači baš ništa.

Kao što ne znači ništa ni to vjerujete li osobno da je Luka nedužan i da ga sramotno progone ili pak da je kriv i da treba u zatvor. Jer ponekad se dobrim ljudima događaju loše stvari, ponekad dobri ljudi rade loše stvari, a ponekad su ljudi koji se čine dobrima zapravo loši. Mi možemo biti „duboko uvjereni“ u bilo koju od tih verzija, ali sada Modrićev slučaj nije više u sferi javnih naklapanja nego sudstva – koje se vodi hladnim činjenicama, a ne vjerovanjima ili dojmom.

U međuvremenu, kapetana u njegovoj rodnoj Dalmaciji opet masovno vrijeđaju na utakmici koja s njim nema nikakve veze. Drugdje mu možda neće vikati „govno maleno“, ali za vjerovati je da dobar broj ljudi smatra kako je takve uvrede zaslužio, bili oni pravu ili ne. Mislite da će se takav stav promijeniti jednom kad mu počne suđenje? Da će se promijeniti ako potvrdi svoju nevinost? Ako odvede Hrvatsku do velikog rezultata na Svjetskom prvenstvu?

Neće, jer šteta je već počinjena.

Modrić je – usprkos svojoj neprikosnovenoj povijesnoj ostavštini nogometnog velikana – doma zauvijek obilježen najprije kao „Mamićev bankomat“, onda kao Kapetan koji se ne sjeća, a sada i kao Kapetan kojemu se sudi, a podršku mu pružaju HNS i Zdravko Mamić. Kapetan ove godine navršava 33 i polako bi tribao doma, odnosno zaključiti karijeru – a ‘doma’ će ga mnogi dočekati hladnije nego u osječkoj sudnici.