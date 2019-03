Keïta: Neispunjeno obećanje

U listopadu 2016., točno šest godina nakon što je Fenway Sports Group preuzeo Liverpool, Michael Edwards je potpuno promijenio dotadašnji režim rada.

“Svaki transferni rok pripremamo osam mjeseci unaprijed”, objasnio je inženjer novog Liverpoola proces traženja pojačanja. “Definiramo igrače koji su gladni, koje karakteriziraju kao dobre ljude, a gledamo da uz postojeću kvalitetu imaju još prostora za rast ili su možda loše korišteni u svojim aktualnim klubovima. Kad definiramo ciljeve, idemo ih ostvariti, bez usputnih odvraćanja pozornosti.“

Stvari pod Edwardsovim vodstvom funkcioniraju gotovo savršeno. Od dovođenja Rickieja Lamberta, Christiana Bentekea i Andyja Carrolla čisto zato jer je bilo viška novca i manjka napadača, Liverpool je postao strpljiv i spreman čekati priliku kada će doći do Virgila van Dijka. Ne zato što Jürgen Klopp treba dobrog stopera, nego zato što je s Edwardsom zaključio kako treba baš konkretno Van Dijka. On je označen kao meta i u tom procesu nema usputnih odvraćanja pozornosti, nema utješnih rješenja kojima će gasiti paniku kada nisu došli do cilja u zimskom prijelaznom roku, jer Edwards i Klopp znaju točno što žele. Isto kao što je ciljano išao po Van Dijka, Edwards je doveo Alissona Beckera i Fabinha. Platio ih je, ali znao je točno što kupuje.

Nitko ne spori da Keïta stvarno marljivo radi. Problem je u tome što na terenu izgleda kao da još nije potpuno shvatio što trener traži od njega

Drugi važan dio procesa je naći vrijednost koju drugi nisu vidjeli. Andrew Robertson je igrao amaterski nogomet prije nego što je potpisao za Dundee United i došao u Hull City, s kojim je ispao iz Premier lige. Kao takav i nije bio pretjerano atraktivno rješenje za konkurenciju i vjerojatno bi se s Hullom spustio u Championship da u Liverpoolu nisu imali jasan plan za njega. Jednako kao što su imali plan za Mohameda Salaha, Sadija Manéa i Georginija Wijnalduma, koji su svi došli u Edwardsovoj eri. Nitko od njih nije bio očito rješenje, ali svaki je od njih debelo premašio očekivanja i postao nositelj momčadi.

Problem nastaje kad rješenje koje je naizgled bilo savršeno ne funkcionira. Barem ne još.

Nije izgledao kao dio momčadi

Naby Keïta je bio čovjek iz klase Virgila van Dijka. Klopp ga je označio kao metu, Edwards je radio sve da ga dovede, ali RB Leipzig nije popuštao. Na kraju je Liverpool morao pristati na kompromis i ostaviti Keïtu u Bundesligi još gotovo cijelu sezonu iako je za njega istresao ogromnih 60 milijuna eura.

U teoriji, bio je savršen. U Bundesligi je u 58 utakmica zabio 14 golova i dodao tome 13 asistencija, a profilom se savršeno uklapao u ono što je Klopp trebao. Bio je dinamični playmaker, brz, okretan i jak, sposoban povezivati suigrače dodavanjima i probijati suparničke linije driblingom, smiren u odlukama i potpuno hladan pod pritiskom. Imao je naviku dolaziti u završnice napada, a iza sebe je prilično uspješno iskustvo igranja u sustavima presinga. Ukratko, bio je čovjek koji je trebao riješiti sve probleme koje je Klopp imao u sredini terena, obećanje koje je vrijedilo i čekati i platiti.

Međutim, stvari se nisu rasplele po očekivanjima. Naby Keïta je dosad za Liverpool odigrao tek 1.375 minuta u svim natjecanjima ove sezone, što je tek 38 posto dostupnih minuta. U tom je vremenu upisao samo jednu asistenciju. Prvi put u Edwardsovoj eri obećanje nije ispunjeno i skupo pojačanje ne opravdava potrošeni novac.

“Ja sam netko tko voli odgovoriti na izazov”, izjavio je Keïta za službenu klupsku stranicu. “Nikad ne odustajem i nikad ne prestajem pokušavati, čak iako su stvari malo teže na početku. Ovdje se sve događa brže. Stil igre je agresivniji i intenzitet utakmica je jako visok u odnosu na Njemačku. To je u redu, sad sam dio toga i ovo je liga u kojoj igram. Samo ću nastaviti marljivo raditi jer ništa nije lagano u nogometu, to je posao u kojem moraš raditi marljivo. Svaku utakmicu koju igraš moraš dati sve od sebe.”

Nitko ne spori da Keïta stvarno marljivo radi. Problem je u tome što na terenu izgleda kao da još nije potpuno shvatio što trener traži od njega.

U utakmici protiv Bayerna u Ligi prvaka, u kojoj je silom prilika dobio mjesto startera u veznom redu, Liverpool je stvorio 10 šansi. Međutim, samo su dvije od tih 10 došle iz veznog reda. I naizgled je teško kriviti Keïtu za to. U odigranih 76 minuta imao je odličnu individualnu statistiku: savršena četiri uspjela driblinga iz četiri pokušaja, čak 12 dobivenih duela od 16 u kojima se našao, a skupio je i 30 dodavanja uz jedan blokiran udarac i jednu otklonjenu opasnost. Svoje individualne bitke je dobivao, ali baš u nijednom trenutku nije izgledao kao playmaker koji svojom kreativnošću podiže vrijednost suigrača. Nije izgledao kao dio momčadi i zato nije ispunio obećanje koje nosi i koje je naznačio svojom individualnom statistikom.

Doveden da lomi utakmice

“Naby je nevjerojatno dobar igrač“, rekao je Klopp o svom pojačanju kad su mediji počeli kritizirati manjak njegova doprinosa. “Ponešto svog talenta je već pokazao na startu sezone kad su svi bili uzbuđeni oko njega, a onda je imao malo ozljede, probleme s jezikom i sustavom igre, došao je u novi klub i takve stvari se događaju. Keïta je dugoročni projekt, ima još puno toga u sebi. On je divan igrač, sve je u redu i bit će još bolje.”

Klopp je svjestan da igrači moraju proći period adaptacije, a zna i to da pojačanja koja Edwards dovodi imaju kategoriju u kojoj pokazuju još prostora za razvoj. Na to računa i u ovom slučaju. Međutim, Keita je plaćen masnu lovu i jedan dio razloga zašto je doveden jest da naprosto rješava utakmice kao što je bila jučerašnja protiv Evertona, utakmice u kojima Liverpool ne može sebi dopustiti prosipanje bodova. Klopp je izašao s veznim redom u kojem su bili Jordan Henderson, Wijnaldum i Fabinho, a tu nedostaje kreacije. S Robertom Firminom na klupi, Klopp je trebao igrača koji može stvoriti višak, nekoga tko može biti playmaker i driblingom probiti liniju.

Naby Keïta je u teoriji trebao biti taj čovjek. On je doveden da lomi ovakve utakmice u kojima se odlučuje prvenstvo, a jedna asistencija u cijeloj sezoni nije dovoljna da ispuni obećanje koje nosi.