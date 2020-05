Klinci iz Alkmaara

Nakon što je nizozemski premijer Mark Rutte sa svojim kabinetom još u travnju donio odluku da nogometa u Nizozemskoj neće biti najmanje do rujna, ljudima koji vode Eredivisie nije preostalo ništa osim da obustave prvenstvo i natjecanje ostave nedovršenim. Prvi susjedi Nijemci će Bundesligu nastaviti ovog vikenda, a Nizozemci su Rutteovom odlukom ostali bez prvaka.

Drugog izbora za zaključenje priče naprosto nije bilo. Ajax i AZ Alkmaar su nakon 25 odigranih kola imali po 56 bodova na vrhu tablice; Ajax je imao bolju ukupnu gol razliku, ali oba međusobna susreta je pobijedio AZ. Uostalom, zaključivanje nedovršene tablice u ovakvim slučajevima nije pošteno rješenje zbog toga što ždrijeb može itekako utjecati na konačan plasman.

Najbolji primjer je Brighton & Hove Albion, koji je 15. na ljestvici Premier lige s dva boda viška u odnosu na Bournemouth u zoni ispadanja. Međutim, do kraja sezone Brighton treba odigrati devet utakmica, ali u njima se mora sastati s tri najbolje momčadi. Dakle, tri od tih devet utakmica igra protiv Liverpoola, Manchester Cityja i Leicestera, a dodatne dvije protiv Manchester Uniteda i Arsenala. Za usporedbu, West Ham je dva boda ispod Brightona i ima jednako bodova kao Bournemouth koji trenutno ispada iz lige, ali je West Ham sve svoje utakmice protiv tri najbolje momčadi već odradio i u devet preostalih na rasporedu ima one protiv zadnjeg Norwicha, predzadnje Aston Ville i 17. Watforda, koji ima isti broj bodova kao West Ham i Bournemouth. U ovom slučaju su dva boda prednosti koja Brighton ima dobrim dijelom posljedica povoljnog rasporeda.

Sličan je primjer u HNL-u, gdje su Rijeka, Lokomotiva i Hajduk trenutno unutar dva boda razlike u borbi za drugo mjesto koje ove sezone vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka.

“Što nas razlikuje? Mi ne kupujemo uspjeh, mi ga stvaramo“

Iako se HNL igra četverokružno pa su stvari nešto drugačije, Lokomotiva je u zadnjih pet kola igrala protiv svih pet momčadi iz donjeg dijela ljestvice, Hajduk i Rijeka su imali međusobni dvoboj, a u dva od četiri druga susreta su igrali protiv Dinama i Osijeka. Dakle, dok je Lokomotiva imala nula utakmica protiv gornjeg dijela, Hajduk i Rijeka su u posljednjih pet utakmica odigrali tri derbija, onih koje Lokomotiva treba odraditi jer u iduće tri utakmice je po rasporedu imala Dinamo, Rijeku i Hajduk. Sve to nam pokazuje da je itekako bitno kada je prvenstvo zaustavljeno.

Upravo zbog toga je Eredivisie prekinuta bez da se pokušalo doći do prvaka. Iako su imali isti broj bodova, Ajax će izravno u Ligu prvaka, AZ u kvalifikacije, ali prvenstvo je službeno poništeno premda je odigrana većina utakmica. Kad je na vrhu bodovno stanje toliko izjednačeno, raspored suparnika naprosto igra ogroman utjecaj na rasplet događaja i pošteno je svima pružiti jednake uvjete. S obzirom da nogometa neće biti do rujna, Eredivisie ove godine neće imati prvaka.

Novac je samo jedan od resursa

S obzirom na 34 osvojena naslova u vitrinama, Ajaxu je takva odluka pala puno lakše nego AZ Alkmaaru, koji je lovio svoj tek treći naslov prvaka. AZ je svjestan trenutka i prilike koja se otvorila i teško da će se ponoviti.

Jezgru momčadi čine iznimno mladi igrači. Kapetanu Teunu Koopmeinersu su 22 godine, najboljem strijelcu Myronu Boaduu 19, a najboljem asistentu Calvinu Stengsu 21. U nekim drugačijim okolnostima, to bi značilo da vrijeme radi za AZ i da će biti još dovoljno prilika da se takva momčad bori za naslov prvaka. Međutim, realnost je takva da AZ ne može zadržati tako talentirane igrače na duži period vremena i da se svaka prilika mora iskoristiti. AZ nema resurse kojima može zadržati sve te igrače i samo je pitanje vremena kada će otići u jače klubove koji im mogu ponuditi više novca.

Okrutno, ali takav je nogometni hranidbeni lanac. AZ financijski ne može parirati niti najvećim klubovima u Nizozemskoj koji imaju višestruko veće budžete, dok je smiješno uspoređivati njegove financije s klubovima iz liga Petice. U tom okruženju, oni su hrana za velike.

Stvari donekle mijenja činjenica da su Koopmeiners, Boadu i Stengs odreda izdanci AZ-ove akademije. Zapravo, dvije trećine igrača u prvoj momčadi koji su ove sezone upisali minutažu u prvenstvu su dečki iz omladinskog pogona, što uključuje sedam standardnih prvotimaca.

“Svaka generacija je drugačija, sve se vrti oko talenta i individualnosti”, ispričao je Adamu Bateu za Sky Sports direktor akademije Paul Brandenburg, koji je 2015. preuzeo uzde nakon što je godinama radio u pogonu. “Naša vizija učenja se bazira na tome da budemo velikodušni s našim vremenom kad vidimo talent. Uvjereni smo da će se naš program pobrinuti da se talentirani igrači razviju i uzdignu na razinu prve momčadi.“

Akademija je postala središnja točka kluba, ona je postala centar strategije razvoja cijelog projekta i AZ je u nju sistemski ulagao sve što je imao. Da, to je bio novac, ali puno je važnije koliko je vremena, truda i znanja bilo uloženo da se stvori takav sustav.

To je onaj dio koji većina hrvatskih klubova nije shvatila. Novac je važan, ali on je samo jedan od resursa koji ti treba da bi stvorio uspješan sustav rada.

Uložiti vrijeme u talente

Prošle godine je MLS franšiza Houston Dynamo pokrenula projekt Soccer Starts at Home u kojem je krenula razvijati i usavršavati procese u vlastitoj akademiji. Napravili su istraživanje i shvatili da je novac skoro pa uzaludno ulupan. Imali su dobru financijsku podršku, razvili su infrastrukturu, omogućili vlastitim trenerima tehničko usavršavanje i edukaciju kod najboljih europskih stručnjaka, prekopirali kurikulume drugih škola nogometa i razvili ono što su smatrali poželjnom strukturom rada.

Problem je bio u tome što taj sistem nije davao nikakve rezultate, jer u lokalnoj zajednici nije bilo nogometne kulture koja ga treba podržavati. Ukratko, sve se urušavalo jer se nogomet svodio na pet sati tjednog treninga i bio je nešto umjetno. Soccer Starts at Home je program koji u svojoj osnovi ima upravo ono što su naučili od AZ Alkmaara.

Tereni, oprema i sve drugo su samo pomoćni alati u procesu stvaranja igrača. Ti alati su potrebni, ali prvi je preduvjet da uložite vrijeme u to dijete i da mu ponudite resurse koji ne počinju na treningu nego već u kući, jer posao akademije nogometnog kluba je maksimizirati potencijal koji djeca imaju tako što ga sustavno razvijaju. Osnova rada većine naših klubova — ali i onih vani, jer nisu oni u velikom postotku ništa bolji — jest stvaranje okruženja u kojem najbolji prežive i na taj način filtriraju najtalentiranije i najspremnije za seniorski nogomet bez da pati rezultat, dok svi drugi otpadaju.

AZ je do dvije trećine vlastitih igrača u prvoj momčadi došao kroz ulaganje vremena u talente.

“Postoji put za sve mlade igrače u AZ Alkmaaru i oni mogu vidjeti kako smo razvijali igrače prošlih godina”, ispričao je Brandenburg. “Ako žele uspjeti, uspješne priče su doslovno svugdje oko njih i zato se trudimo da ih predstavimo tako da se djeca mogu povezati s njima. To nam definitivno pomaže u regrutiranju talentiranih igrača. S druge strane, uzbudljivo je vidjeti koliko se može uspjeti s vlastitim igračima. Pojačanja koja daje naša akademija zato svaki put moraju biti bolja kako bi klub napredovao. To je naš posao, mi se moramo pobrinuti da svaka iduća generacija bude dostojna trenutne i da se naša priča može razvijati.“

Jedan od načina kako se u klubu brinu za to da rade konstantan napredak je usmjerenost na analizu podataka i na data science. Ajax, PSV i Feyenoord imaju tri-četiri puta veće budžete i AZ mora razmišljati drugačije, logičnije kako bi se nosio s njima.

“Što nas razlikuje? Mi ne kupujemo uspjeh, mi ga stvaramo“, objasnio je situaciju Marijn Beuker, koji u klubu nosi titulu Head of Performance & Development, prezentirajući prošle godine analitički sustav koji AZ koristi na World Football Summitu. “Mi vjerujemo u stvaranje razlike kroz viziju, programe, činjenice, znanje i osoblje unutar kluba koje je sposobno odgovoriti izazovu. Naš posao je znati kako će nogomet izgledati za 10 godina i spremiti se za to.“

Nadići iluziju

To je suština. Kad ovisite o vlastitoj akademiji — a AZ ovisi jer postotak minuta koje su odigrali igrači iz njegova pogona je najviši u Europi — onda zapravo radite 10 godina unaprijed. Ono što danas radite u pionirima ili kadetima će se u prvoj momčadi manifestirati tek za šest, sedam ili osam godina. Zato morate znati za što spremate igrače koje razvijate. Da biste to znali, morate razmišljati izvan okvira koji nameću svi ostali. Borite li se po njihovim pravilima, ključno će uvijek biti to što Ajax, PSV i Feyenoord imaju neusporedivo veće budžete.

Upravo zato je AZ 17. svibnja 2014. kao direktora kluba zaposlio Roberta Eenhoorna, bivšeg igrača bejzbola koji je godinu dana kasnije doveo Billyja Beanea kao savjetnika. Gospodin Moneyball osobno bio je dio tima koji je za zadatak imao stvoriti sustav u kojem će AZ imati objektivni alat za evaluaciju igrača u vlastitoj akademiji kako se ne bi dogodilo da talentirani igrači prođu nezapaženi zbog preferenci nekog trenera ili bilo kojeg drugog individualca. To je ono čime se AZ ponosi — treneri će naći načina kako svakome od svojih igrača posvetiti dovoljno vremena, a da bi im pomogli stvorili su alate koji će taj proces stvaranja igrača dodatno optimizirati kroz analitiku i data science.

Kao posljedica tog sustava za koji su se odlučili i kojem su podredili sve, prema kojem su dovodili ljude koji mogu odgovoriti tom izazovu, AZ Alkmaar se našao u situaciji da se ove sezone bori za naslov prvaka, tek treći put u povijesti.

Ta mogućnost je silom prilika pobjegla i u klubu su svjesni da, koliko god dobro radili, nije za očekivati da svake godine izbace toliko dobre igrače u prvu momčad i da nije realno očekivati kako će moći zadržati takvu razinu. Šteta je što se ovako sve završilo jer momčadi poput AZ Alkmaara moraju iskoristiti svoje šanse prije nego ih velike momčadi očerupaju. Ali dok god postoji sustav i dok je on prioritet, AZ se ima pravo nadati da osvajanje naslova nije samo iluzija jer tu iluziju sistemski nadilazi.