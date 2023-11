Kubo: Tko čeka, dočeka

“Zakon bivših”. Tako je prošlog mjeseca katalonski dnevnik Sport, upozoravao rivale iz Real Madrida na njihova donedavnog igrača. Doduše, nije da im treba neko posebno upozorenje; Takefusa Kubo je pune tri godine, od 2019. do lani, službeno bio na ugovoru kod madridskog velikana, ali je u međuvremenu zabijao isključivo njemu umjesto za njega. U svibnju se našao u naslovima kad je direktno golom sudjelovao u slavlju Real Sociedada nad Madriđanima, da bi se naglo predomislio oko obećanja kako neće slaviti zabije li svom bivšem klubu. Sljedeći put nije zabio, ali je svejedno bio ponajbolji igrač i u La Realovu porazu. Slično je bilo i ovog vikenda, kad je opet bio najbolji igrač svoje momčadi protiv još jednog svog bivšeg kluba, Barcelone.

Omaleni Japanac bio je član talentirane generacije u La Masiji, pomno selektirane među lokalnim, ali i globalnim talentima. Njega su pokupili iz škole nogometa u Kawasaki Frontaleu, nakon što je još 2009. kao osmogodišnjak bio MVP Barcelonina japanskog kampa, na kojem su sudjelovali i po dvije-tri godine stariji klinci. Dvije godine kasnije dogovoreni su uvjeti njegove selidbe u Španjolsku, gdje su ga odmah priključili Barceloninoj U11 selekciji. Ondje je, zajedno s Ansuom Fatijem, trpao do iznemoglosti; već je u prvoj sezoni u La Masiji Kubo postao najbolji strijelac lige s čak 74 gola u 30 utakmica.

Ispalo je, međutim, da je ta generacija talenata sklepana tako što je Barcelona zaobilazila pravilnike koji reguliraju registracije maloljetnih igrača iz inozemstva. Kubo nije bio sporan, ali je Barcelona u sklopu sankcija morala raspustiti dobar dio te ekipe, pogotovo onih klinaca koji nisu imali državljanstvo Europske unije. Za Kubu je to značio povratak u Tokio, i to nakon što je u četiri godine života i školovanja u Barceloni uvelike prigrlio tamošnji način života, uklopivši se više nego solidno u to mediteransko okruženje. Kako nogometno, tako i životno.

Povratak kući nije bio loš. Barcelona je njemu i njegovoj obitelji ionako dala obećanje kako će napraviti sve da ga što prije ponovno dovede, a u FC Tokyju je u rekordnom roku priključen seniorskom sastavu, iako je tek bio navršio 15. I ne samo to, već je odmah krenuo rušiti i rekorde, postavši u istoj sezoni najmlađi debitant u J. League, kao i najmlađi strijelac, nakon što je zabio s 15 godina i 10 mjeseci. Bio je prebrz za starije i čvršće igrače, koji ga nisu uspijevali uloviti kad bi krenuo po loptu ili se njom sjurio kroz njih.

Konačno je pronašao svoje mjesto u zemlji u koju je došao još kao dijete, ali ga je talent nekako uvijek kočio onoliko koliko ga je i gurao

No, Barcelona se s vremenom okrenula drugim klincima i službene ponude za povratak nije bilo ni nakon što je Kubo proveo već četiri godine u Japanu. A onda je Real Madrid nanjušio svoju priliku.

Kao ponajveći azijski talent, a pogotovo kao klinac iz akademije najvećih rivala, Kubo je bio logična i idealna meta. U ljeto 2019. doveden je i priključen prvoj momčadi na ljetnoj turneji po Sjedinjenim Američkim Državama.

Najbolje tek dolazi

Kubo je, međutim, ponovno upao u zamku superkluba. Real možda nije više stremio privlačenju isključivo već etabliranih superzvijezda, ali s nekolicinom takvih u sastavu, i to upravo na pozicijama u veznom redu na kojima bi Kubo mogao igrati, za njega nije bilo mjesta. I opet je morao tražiti prostor za dokazivanje i priliku da natjera odgovrne na razmišljanje oko toga zaslužuje li svoje mjesto. A to znači seljakanje po posudbama.

Kod Unaija Emeryja u Villarealu njegov zaigrani stil nije odgovorao definiranim prohtjevima i stilu igre. U Mallorci, recimo, već nije bilo tako loše.

Iako je s Mallorcom ispao iz lige, Kubo je ondje bio rijetka svijetla točka; tadašnji trener Javier Aguirre, rekao je za njega da ima “groznu frizuru, ali genijalnu igru”. Tijekom te sezone klub je imao itekakve koristi od Kubove popularnosti u domovini: sedam od 10 najgledaniji utakmica La Lige u Japanu bilo je Mallorcinih, a klub je surađivao s ligom kako bi iskoristio taj rast popularnosti, tako da je satnica njegovih utakmica prilagođavana japanskom tržištu. Mallorci je njegova popularnost priskrbila nekolicinu lukrativnih sponzorskih ugovora s japanskog tržišta, uključujući i popularnu tvrtku Konami — poznatu između ostalog i po serijalu videoigara Pro Evolution Soccer — koja je postala generalni klupski sponzor.

Ali dok je sve to zasigurno odgovaralo njegovu bujajućem imidžu, njemu je i dalje bilo najvažnije kako igra. Suprotno stereotipima o narodu goleme radne etike koji se do ekstrema pridržava pravila, japanski je nogomet u posljednje vrijeme iznjedrio nekoliko izrazito kreativnih igrača. Kubo je jedan od njih, kao kreativna ‘široka desetka’ koja voli loptu u nogama i paralelno konstantno traži prostor. Slično kao i kod Barcelone, Kubo je čekao da sada Real da znak kako ga prati, računa na njega i da će mu ponuditi šansu da svoje izbrušene epitete prezentira na jednoj od najvećih pozornica. Ali, slično kao i kod Barcelone, Kubo je još jednom ostao u sjeni, zaboravljen u žrvnju hypea koji iz dana u dan proizvodi nove talente i prodaje nove priče.

Srećom, jedan klub itekako profitira od takvih talenata gurnutih u drugi plan.

Poduži je popis bivših igrača Real Madrida koji su zadnjih godina spasili svoje karijere u Real Sociedadu: od Thea Hernándeza, Diega Llorentea i Asera Illarramendija, pa do vjerojatno i najpoznatijeg ‘uskrsnuća’ u liku Martina Ødegaarda. Japanca je Sociedad otkupio za svega šest i pol milijuna eura, s tim da je Real Madrid tek zadržao pravo na 50 posto profita od buduće prodaje, kao i mogućnost izjednačavanja buduće ponude koju će netko poslati za njega.

Idealno je uskočio u momčad koja je direktnim i kreativnim stilom dogurala do svog prvog plasmana u Ligu prvaka nakon 10 godina, a i u aktualnoj sezoni održava konkurentnost u borbi za prve četiri pozicije. Kubo je tu značajan faktor i nije uopće čudno da, i uz blagi pad kolektivne forme, i dalje slovi za igrača u ponajboljoj formi u La Ligi — uz, naravno, Judea Bellinghama te eventualno Gironina Aleixa Garciu.

Još važnije za njega, konačno je pronašao svoje mjesto u zemlji u koju je došao još kao dijete, ali ga je talent nekako uvijek kočio onoliko koliko ga je i gurao, dovodeći ga do ruba zvjezdanog statusa koji mu jednostavno nisu omogućili propisno razviti. Svoje intervjue daje nasmiješen na fluentnom španjolskom, a publiku na Anoeti zabavlja i šaljivim proslavama golova.

Zakon bivših nekad prođe, a nekad ne. Njemu je to manje važno; on je svoju sretnu sadašnjost napokon dočekao — a, s još uvijek samo 22 godine na leđima, najbolje tek dolazi.