Kult ili odrađivanje posla?

Početak srpnja vrijeme je kad manje-više svi ozbiljni košarkaši još uvijek pune baterije nakon završetka duge i uistinu iscrpljujuće sezone. U doba najvećih ljetnih žega narod se zabavlja prije svega praćenjem sportova na otvorenom: u prvom planu su tenisači i tenisačice na Wimbledonu te biciklisti na Tour de Franceu, a svake druge godine, jasno, i nogometaši na velikim reprezentativnim turnirima. Za one najtvrdokornije košarkaške fanatike u pogonu su tek mladi neafirmirani igrači — bilo na FIBA-inim prvenstvima za mlađe kategorije, bilo u Ljetnoj NBA ligi.

Seniorski reprezentativci regrutirani su samo u iznimnim situacijama, poput aktualne koja će — ne po dobrome — ući u povijest.

Novopečeni izbornik Josip Sesar u Opatiji je okupio šesnaestorku (Borna Kapusta, Lovro Gnjidić, Goran Filipović, Mate Kalajžić, Toni Perković, Roko Badžim, Luka Krajnović, Mateo Drežnjak, Lovro Mazalin, Renato Serdarušić, Roko Prkačin, Dario Drežnjak, Leo Menalo, Danko Branković, Antonio Vranković i Krešimir Ljubičić) koja bi na svojim plećima trebala iznijeti nezahvalnu misiju Irska-Luksemburg u dodatnoj rundi pretkvalifikacija za sljedeći Eurobasket.

S obzirom na sve okolnosti ove reprezentativne akcije, odaziv je iznenađujuće dobar. Naime, situacija je takva da igrači sudjelovanjem u predstojećim okršajima nemaju neke opipljive — ili, ako baš hoćete, nikakve — koristi, a izgubiti mogu mnogo toga. Uza svo dužno poštovanje prema košarkaškim entuzijastima iz Luksemburga i Irske, oni su pripadnici ako već ne potpuno amaterske, onda svakako posve neozbiljne košarke, te se za očekivane pobjede u ogledima s njihovim selekcijama nipošto ne može koristiti uobičajeni termin “slavlje”.

Najmanje što treba Sesaru i svima koji su odabrali biti uključeni u ovaj projekt je privlačenje ikakve vrste pozornosti šire javnosti

Koliko god trubili da se državni dres uvijek nosi s jakim osjećajem ponosa, prilično sam siguran da ponos neće biti osjećaj koji će prevladavati kod igrača tijekom ove akcije; tu će prije svega biti prisutan osjećaj nelagode zbog sunovrata u zadnji ešalon europske košarke, kao i osjećaj straha od mogućnosti senzacionalnog poraza koji bi ih pribio na najistaknutije mjesto stupa srama hrvatske košarke, onog koji već bilježi ionako predugačku listu teških podbačaja. Pored tog strašnog mentalnog bremena, tu je i uvijek prisutna opasnost od ozljeda koje bi mogle biti osobito kobne za igrače koji još uvijek nisu potpisali klupski ugovor za sljedeću sezonu.

Dakle, šesnaestoricu igrača koji su se dali nagovoriti da pristupe svojevrsnom dekanskom roku hrvatske reprezentacije svakako treba pohvaliti za izdvajanje vlastitog vremena, ali to nipošto ne znači da bi trebalo osuditi one koji su Sesaru dali negativan odgovor. “Nogometaši ne biraju hoće li igrati protiv Andore ili Engleske”, povukao je promašenu paralelu pomalo razočarani izbornik nakon što su mu se iz različitih razloga opravdali Ante Toni Žižić, Mario Hezonja, Luka Božić, Dominik Mavra, Luka Šamanić, Karlo Matković, pa čak i Marko Ramljak.

Reprezentaciji treba mir

Možemo na stranu staviti zavidnu uređenost u globalnim nogometnim strukturama vlasti nasuprot kaotičnim odnosima između FIBA-e, Eurolige i NBA lige, gdje svatko vuče na svoju stranu što neumitno uzrokuje devastaciju reprezentativne košarke. Zadržimo se samo na pitanju kulta hrvatske reprezentacije, odnosno izostanku istoga.

Što se to podrazumijeva pod izrazom “kult” u današnje doba? Slikovito bi se moglo definirati kao nešto što svi bezuvjetno vole, cijene i žele biti dio toga, na bilo kakav način.

Samo što ništa u životu ne dolazi bezuvjetno.

“If I cut off your arms and cut off your legs, would you still love me anyway?”, brutalno su sročili legendarni Misfits u svojoj horror-punk baladi Helena. Doista se teško pozivati na kult reprezentacije nakon što se dugi niz godina svesrdno radilo na njegovu urušavanju. Teško je i pobrojati sve kontroverze, veliki dio njih međusobno posve neovisnih, koje su u proteklo vrijeme potresale reprezentaciju — bilo da su vezane samo za pojedine igrače (Božić, Žižić, Hezonja), bilo za generalne prilike poput izbora Sesara za izbornika, odnosno načina na koji je izveden.

No, sve bi se to dalo pomesti pod tepih i kult reprezentacije bio bi itekako živ da je zadovoljen jedan jedini preduvjet — uspjeh. A moramo se složiti da nam je košarkaška reprezentacija postala simbol za neuspjeh. Izabrana vrsta zbilja ima ogromni potencijal za privlačenje pozornosti šire mase navijača, ali frapantni niz podbačaja naprosto je otjerao ljude od reprezentacije te je negdašnja svetinja za mnoge postala prije svega inspiracija za sarkastične pošalice. Koliko je pao interes šire populacije za državnu vrstu surovo su pokazale mizerne brojčice gledatelja na FIBA-inim besplatnim YouTube prijenosima gostovanja u sklopu proteklog ciklusa pretkvalifikacija.

U takvim okolnostima ne čudi što pojedini igrači nemaju dovoljno jaku motivaciju da žrtvuju svoje vrijeme, tijelo i energiju kako bi u post-sezoni po najvećim vrućinama sudjelovali u projektu koji ih, realno, ne privlači. Svoje osobne interese pretpostavili su reprezentativnima i sasvim ih je lako razumjeti.

Najmanje što treba Sesaru i svima koji su odabrali biti uključeni u ovaj projekt je privlačenje ikakve vrste pozornosti šire javnosti, a kamoli pokretanje pričica koga sve i zašto nema te koliko je to opravdano. Ono što je reprezentaciji u ovim teškim trenucima najpotrebnije je posvemašnji mir kako bi uz što manje stresa odradila ovaj nezahvalni posao, jer ova misija je upravo to: odrađivanje posla.

Ne može se čak ni povući klasična usporedba s građenjem kuće od temelja — ovo bi prije bilo isušivanje zemljišta na koje će se kasnije postaviti temelji za reizgradnju kulta hrvatske reprezentacije.