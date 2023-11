Lokalni dečko

Jedna je navijačka kamera s južne tribine Opus Arene, tik do mjesta s kojeg Kohorta predvodi navijanje, jučer zabilježila trenutak u kojem se Marko Livaja sručio na gol Marka Malenice i u konačnici poentirao za Hajdukovu pobjedu na teškom gostovanju. Ta je snimka pritom zabilježila i zanimljiv detalj na toj sjevernoj tribini iza Maleničina gola; u trenutku kada je lopta ušla u mrežu, barem je pola te tribine, neovisno o torcidašima u kavezu, poskočilo na noge proslaviti gol. Osijek je uoči utakmice poduzeo mnoštvo mjera kako bi ograničio mogućnost švercanja na tribine novog stadiona onih kojima je Hajduk miliji, ali moglo se naslutiti da je takvo stanje već i kad je na Kohortino dozivanje sjevera kao odgovor stigao tek žamor.

Ti su ‘izdajnici’ imali i svog čovjeka na terenu; nosio je broj 6 u gostujućoj ekipi.

Jučerašnju, hm, dobrodošlicu Mihaelu Žaperu u rodni grad očekivano je popratio i poseban fokus domaćih, koji su ga već na predstavljanjupočastili salvama zvižduka i uvreda, a onda i pri svakom njegovom dodiru s loptom. Kohorta je pred ulazom u stadion uoči utakmice distribuirala letke na kojima je stajala poruka “ovo je naš grad i naš klub”, a utakmice protiv Hajduka važne kako bi se mobiliziralo što više ljudi na potvrdu pripadnosti Osijeku.

Priča o Žaperu jučer se poklopila i sa starim poznanicima na terenu. Uostalom, povratnik na Osijekovu klupu Zoran Zekić bio je trener i kad je primijetio Mihaela na tradicionalnom malonogometnom turniru Zimko još tamo 2014. Žaper je tada kao klinac iz akademije dominirao igrajući za ekipu iz svog kvarta, Donji grad, u kojem je rođen i odrastao. Strpljivo i dugo probijao se nakon debija sa 17 godina, dok nije dočekao svoju konkretnu šansu tek na proljeće 2019., kad je upao u prvu Osijekovu ekipu, tvrdeći tada kako “nema ljepšeg doživljaja za nekoga tko je rođen u Osijeku” i tko “od malih nogu navija za klub”.

Vrlo brzo je došao i do statusa kapetana baš zbog činjenice da je Osijek u njemu dobio idealnu priču o lokalnom klincu koji je prošao sve omladinske kategorije na putu do kapetanske trake. Nju je preuzeo od Vedrana Jugovića, koji se u vrijeme Žaperova debija vratio u klub nakon epizode u Južnoj Koreji.

Pod četvrtim Osječaninom, također ponešto kontroverznim Nenadom Bjelicom, Žaper je stigao do statusa jednog od nositelja ekipe, za kojeg su domaći navijači neuvijeno očekivali da se može, tada u otvorenoj borbi za naslov prvaka, dovući i do statusa seniorskog reprezentativca. No, taj poziv nikad nije došao, čak ni kad je s kapetanskom vrpcom Žaper diktirao tempo u Bjeličinu stroju. Ta makar simbolička mogućnost poziva odgnana je, činilo se, i dalje podcjenjivačkim stavom prema Osijekovoj tadašnjoj formi, ali i prema samom klubu.

Reality check

Kad je ovog ljeta konačno razriješena trakavica s njegovim prelaskom u Hajduk, a Osijek ga na koncu ipak pristao prodati rivalu, Žaper je u Splitu predstavljen lijepim i ‘pomirljivim’ videom u kojem su prevladavale snimke Slavonije i Dalmacije s porukom iz pjesme o “dvije sestre blizanke”. Na predstavljanju je vrlo korektno zahvalio Osijeku, naglašavajući kako je potpis za Hajduk “novi izazov” koji za njega nosi “fantastičan osjećaj”, a iz hajdučke navijačke baze su krenula naklapanja kako je Žaper, koji je s Dalmacijom veza obiteljskim porijeklom iz okolice Sinja, u Osijekovim omladinskim kategorijama na treninge znao doći u Hajdukovu dresu.

No, Žaper nije osvjedočeni hajdukovac poput, recimo, Zvonimira Šarlije ili Anthonyja Kalika. Žaper je profesionalac koji stremi iskoraku kakav u Osijeku realno nije mogao dobiti niti kao kapetan. Možda je sličniji Dariju Melnjaku, tom mirnom i radišnom momku koji je u Hajduk stiga na razmjerno mala vrata, a onda se prometnuo u ponajboljeg beka u ligi i našao opet u konkurenciji za A reprezentaciju prije nego što mu se ispriječila ozljeda.

Žaper možda neće dogurati do reprezentacije, ali je procijenio da mu je umjesto unosnije inozemne ponude korisnije nastaviti karijeru u Hajduku, kao sljedećoj stepenici u igračkom razvoju. Tim više što se radi o klubu koji barem simpatizira.

Njegov profesionalni pristup bio je vidljiv i jučer, kad su mu zvižduci i uvrede s tribina predstavljali samo motiv i iz njega izvukli dodatni impuls da bi se dokazao i pokazao; na trenutke je djelovao čak i pomalo drsko, ali to je bila prirodna reakcija na isto tako očekivane provokacije s tribina.

I koliko god Kohorta željela da je Osijek samo njihov grad i njihov klub, pogotovo onda kad u grad dolaze Hajduk ili Dinamo, realnost je ipak takva da će i poneko ‘dijete kluba’ odlučiti isforsirati prelazak u jedan od dvaju nacionalnih velikana, ponajprije zbog daljnjeg napretka u karijeri. Isto tako, unatoč nastojanjima da Opus Arena postane Osijekova nova Tvrđa, i dalje će na dijelovi tribina skakati na gostujuće pogotke. O tome je ovog tjedna pričao i Goričin predsjednik Nenad Črnko, osvrćući se na kontroverzu koju je izazvao Mario Maloča izjavom kako bi želio da Hajduko postane prvak: “Tko god došao igrati za Goricu, nečiji je navijač”, rekao je. “To je normalno. Gorica nema tradiciju. Nemaju tu tradiciju niti Osijek, niti Rijeka”, dodao je u već puno diskutabilnijem tonu.

I dok je suludo, pa i malo bezobrazno Goricu trpati u isti koš s Rijekom i Osijekom po pitanju tradicije i lokalnog identiteta, sinoćnji Žaperov posjet ‘kući’ — u statusu ‘izdajnika’ za jedne, a za druge simbola navijačke pripadnosti nevezano uz onu lokalnu — svojevrsni je reality check. Osijek je i dalje Žaperov grad, ali ne (više) i njegov klub.