Löwova de-Pep-izacija

Dva mjeseca nakon što je Njemačka doživjela poniženje na Svjetskom prvenstvu, izbornik Joachim Löw i generalni direktor Oliver Bierhoff izašli su pred javnost ponuditi objašnjenja neuspjeha i rezultate analize.

“Moja najveća pogreška je bila u tome što sam vjerovao da možemo proći grupu igrajući dominantan nogomet baziran na posjedu lopte“, objasnio je Löw novinarima u analizi učinjenog. “U zadnjih smo nekoliko godina često igrali na taj način i imali smo velikih uspjeha, ali to je taktika koja donosi visok stupanj rizika. Da bi uspjela, momčad i uvjeti moraju biti savršeni. Priznajem, bilo je pomalo arogantno od mene što sam se toliko držao tog plana igre.“

Arogancija je definitivno bila problem. Međutim, ona se nije manifestirala držanjem plana igre nego držanjem nekih odnosa u momčadi, pri čemu je lojalnost i zahvalnost prema starijim igračima došla do te razine da je plesala na rubu protekcionizma. Nakon što je Toni Kroos prelomio utakmicu protiv Švedske kasnim golom, izgledalo je kako je Njemačka došla u prijelomnu točku koja sama po sebi nameće odgovore kako dalje. Njemačka je u toj utakmici pokazala da ima vrhunski uigranu geometriju i da igrači okupiraju zone terena tako precizno da su gotovo u milimetar točni. Taktički, ako pričamo o figurama ili točkama na taktičkoj ploči, sve je bilo apsolutno u redu.

Međutim, igrači nisu figure i Löwova greška nije bila u tome što se držao krive taktike, nego što je na prave pozicije postavio sasvim krive ljude. Leroy Sané, igrač profila koji je neophodan u taktici za koju se Jogi odlučio, nije niti išao na Svjetsko prvenstvo, a za odlučujuću utakmicu protiv Južne Koreje Löw je u početnu postavu vratio Mesuta Özila i Samija Khediru, iako je iz utakmice sa Švedskom bilo jasno da su oni solidan dio poteškoća s kojima se Njemačka susreće.

I upravo je arogancija još uvijek veliki dio problema. Nakon Svjetskog prvenstva Löw je odlučio potpuno promijeniti taktiku. Kao jedan od prvih poteza kojim je želio dobiti potpuni otklon od prijašnje ideje nogometa, izbornik je odlučio prebaciti Joshuu Kimmicha s pozicije desnog beka na mjesto zadnjeg veznog igrača. S obzirom da je Pep Guardiola u Bayernu prebacio Kimmicha na bočnu poziciju, takva odluka je simbolični početak oštre de-pepizacije njemačkog reprezentativnog nogometa, kidanja svih veza s onim visoko rizičnim planom igre zasnovanim na posjedu koji je Löw označio kao temeljni razlog neuspjeha. I koji je odlučio promijeniti.

Tvrdoglavost i arogancija

Ali nije pomoglo. Usprkos taktičkim promjenama i otklonu u strategiji igre Nizozemska je nalupala Njemačku 3:0, a nakon poraza od Francuske se prvi put u povijesti dogodilo da je Die Mannschaft upisala šest poraza u kalendarskog godini.

Problematična arogancija se očitava u tome što Löw kao razlog za katastrofu još uvijek ne vidi svoje odluke o raspodjeli uloga, nego sustav igre kao takav. Njegov je stav da su procjene o tome koje igrače treba bile točne, da je vukao dobre poteze, ali sustav je takav da sam po sebi ne nudi mogućnost da bude uspješan, usprkos svim medaljama koje su ostvarene u njemu. A ono što se savršeno uklapa u sliku po kojoj Löw ne drži sebe pretjerano odgovornim i ono što jasno priča priču o toj nekoj prisilnoj de-pepizaciji, upravo je Kimmich i prekomanda koju je dobio u sredinu terena.

Iako je u mlađim kategorijama bio vezni igrač i iako ima tehničke i motoričke karakteristike kojima se može efikasno nametnuti u sredini terena, Kimmich se zadnjih godina profilirao kao zaista elitni bočni igrač na prilično deficitarnoj poziciji. I to ne samo pod Guardiolom, jer svoj talent je potvrdio i pod Carlom Ancelottijem i Juppom Heynckesom, a u moru problema u koje je upao Niko Kovač u zadnjih nekoliko utakmica Kimmich je najmanji. I upravo zato premještanje prema sredini terena, za koje je Löw zapeo kako bi se sakrio od svojih loših odluka, ne rješava apsolutno ništa. Dapače, otvara nove probleme jer sad desnu stranu njemačke reprezentacije drže stoper Matthias Ginter na beku, a na krilu Thomas Müller, koji ni u najboljim danima nije bio igrač koji će raditi višak s loptom u nogama.

Tvrdoglavost i arogantan izbor kadra, ne nužno i sama taktička postavka i novi sustav igre, imaju za posljedicu katastrofu koja se dogodila protiv Nizozemske. Katastrofu čije razloge najbolje opisuje ova grafika prosječnih pozicija i broja dodira lopte.

Extreme left sidedness by Germany in last night's 0-3 defeat to Holland.

Löw basically sacrificed the right wing by moving Kimmich to central midfield, but still didn't find the crucial balance between offense and defense.

As is explained in our article.https://t.co/f8WFM56sQz pic.twitter.com/xoEc1i2zyp

— Between The Posts (@BetweenThePosts) October 14, 2018