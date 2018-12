Max Verstappen: Idiot

Max Verstappen je idiot.

Svakako, nije to baš sve što trebate znati o njemu, a moglo bi se to, uostalom, i pristojnije te ozbiljnom i odgovornom članku primjerenije reći. Recimo nešto kao: fantastično brz, ali pomalo nedostatno sputane mladenačke energije, mladi nizozemski vozač Max Verstappen beskompromisnim stilom vožnje podsjetit će mnoge na sjajnog kolumbijskog vozača Juana Pabla Montoyu, s kojim dijeli i razinu intelektualnih sposobnosti; na sličnoj je razini mirnog i staloženog rješavanja situacija koje se pojavljuju tijekom utrke, uz podjednako montojesknu skuliranost i pristojnost — kako na stazi, tako i izvan nje.

Dakako, Verstappen je i čovjek koji već danas ima vjerojatno najviše obožavatelja u svijetu Formule 1, u dobi od samo 21 godine. Dojam je da je 99 posto tih obožavatelja mlađe od njega — što je upravo sjajno u svijetu u kojem se činilo da mladi više uopće nemaju interesa za ovaj sport — i nesumnjivo će ponetko od njih u komentarima ispod ovog teksta napisati da je autor teksta idiot. Što je pošteno, jer uistinu nije lijepo zvati sportaša koji je tako mlad već toliko postigao i kojeg tako mnogo ljudi obožava idiotom.

Čak i ako to jest.

Kao najmlađi vozač u povijesti debitirao je u Formuli 1, na VN Austrije 2015., u dobi od samo 17 i pol godina — kako je u međuvremenu FIA podigla dobnu granicu na 18, mogao bi ostati i najmlađi u povijesti. Konzekventno, oborio je i rekorde za najmlađeg osvajača utrka, najmlađeg na podiju i najmlađeg pobjednika utrke… Moglo bi se tu još nabrajati, ali ovi su donekle bitni. Ima još dvije godine fore i za skidanje rekorda Sebastiana Vettela, najmlađeg prvaka u povijesti, mada sam osobno dosta skeptičan prema tome da će se Nizozemac (zapravo rođen u Belgiji, odakle mu je i majka, ali odabrao je očevo državljanstvo) ikada okititi naslovom, a onaj sljedeće godine, s Hondinim motorom — mada su čuda ponekad moguća — uistinu se u rangu vjerojatnosti nalazi bok uz bok s Hajdukovom titulom u HNL-u ili pobjedom SDP-a na izborima…

Fascinantno dobar ‘trkaći’ vozač

U listopadu 2013. Max je, nakon uspješne karijere u kartingu, prvi puta sjeo u trkaći automobil Formule Renault. U kolovozu sljedeće godine, tijekom uspješne debitantske sezone u Formuli 3 (završio je treći, iza Estebana Ocona i Toma Blomqvista, čiji je otac Stig — ne, ne onaj Stig — bio svjetski prvak u reliju 1984.) objavljeno je da ga 2015. čeka trkaće mjesto u Formuli 1. Nikada ranije neki vozač nije došao u najviši rang s tako malo iskustva, što i jest jedan od razloga za kasniju promjenu pravila.

Nažalost, nedostatak te škole, brušenja u ekstremno kompetitivnim nižim kategorijama i probijanja kroz njih, jasno se vidio u ponašanju na stazi.

Uvođenje dobnog ograničenja nije jedino pravilo promijenjeno zbog Verstappena. Mnogo je značajniji podatak o tome da je zbog njegovih obrambenih taktika 2016. službeno uvedeno pravilo o zabrani promjena smjera tijekom kočenja.

Sljedeća će sezona biti poseban izazov — Verstappen će se prvi put u karijeri naći u poziciji vođe momčadi

Povijest Formule 1 bila je prepuna agresivnih vozača — kako u napadačkim, tako i u obrambenim potezima — od Giuseppea Farine i Jacka Brabhama do Ayrtona Senne i Michaela Schumachera. Mnogi su bili optuživani za pretjerivanje i nesportske poteze, ali Max je prvi koji je pokazao toliko elementarnog nepoštovanja prema protivnicima na stazi i suštini sporta da su zbog njega morali najosnovnije i najočitije stvari regulirati pravilima. Dakako, ta je agresivnost nemalim dijelom i razlog naglo stečene popularnosti među ljubiteljima utrka, kao i škrgutanja zubima ostalih vozača. Premda su prve dvije sezone, realno, donijele najviše takvih budalaština, ni nakon toga ih nije nedostajalo — svake sezone on ponekom glupošću potvrdi definiciju iz prve rečenice ovog članka.

Ne mora čak ni biti kriv. Zbog sudara s Oconom prokockao je sigurnu pobjedu na ovogodišnjoj VN Brazila. Francuz je opravdano kažnjen, ali Maxova je samoživost itekako pridonijela incidentu, a Lewis Hamilton ga je genijalno izribao nakon utrke. Zapravo mu je rekao “Max, ti si idiot”, samo na (za razliku od nekih) na pristojan i uvijen način.

Dakako, ne smijemo zaboraviti da je dečku tek 21, ali ni to da ima već četiri godine iskustva u najjačoj kategoriji iza sebe. Uostalom, svjedočili smo i primjerima iskusnijih vozača koji su imali sezone pune budalaština i pogrešaka — Hamilton 2011. i Vettel ove godine dobri su primjeri — ali dojam sazrijevanja i odrastanja kod Maxa je, ako uopće, jedva primjetan i nakon četiri sezone.

Sve to ne umanjuje činjenicu da je Verstappen i jedan od najboljih vozača utrka današnjice, sa svim svojim manama.

Ponajprije, fascinantno je dobar ‘trkaći’ vozač, u realnim okolnostima borbe na stazi, s odličnim osjećajem za osvajanje pozicija u prvom krugu, kao i jako dobrim racing paceom, nadoknađujući pritom možda i ponajveći tehnički nedostatak svoje vožnje, brzinu u jednom krugu. Nakon tri godine u vrhunskoj momčadi nema niti jedan pole position, a na kontu su mu samo četiri najbrža kruga utrke i u obje je kategorije bio u popriličnoj sjeni momčadskog kolege, Daniela Ricciarda. Doduše, Australac je sjajan vozač; tijekom prve dvije zajedničke godine, pa i sve do sredine sezone 2018., kada je postalo jasno da neće zadržati mjesto u momčadi za sljedeću, uredno je ‘šamarao’ Maxa i bodovnim saldom. No, ne može se poreći da je klinac na stazi nerijetko, pa makar se to i ne reflektiralo u konačnom plasmanu, ostavljao dojam bržeg vozača u Red Bullovu vozačkom paru.

Nadolazeće zvijezde prijete

Sljedeća će sezona biti poseban izazov — Verstappen će se prvi put u karijeri naći u poziciji vođe momčadi, a uza sebe imati Pierrea Gaslyja, godinu dana stariju nadolazeću zvijezdu željnu dokazivanja. Uz Hondine motore, nad čijom kvalitetom i mogućnostima i dalje visi mnogo upitnika, bit će to pravi izazov za Maxa. Osobno, ne mislim da će se u njemu jako dobro snaći, ali — neovisno o karakternim manjkavostima — on ipak jest vrhunski vozač utrka i mogao bi barem povremeno zabljesnuti u 2019.

Očevu je karijeru već u potpunosti zasjenio i nadmašio.

Jos Verstappen upamćen je ponajprije kao vatreni čovjek Formule 1, ali valja se prisjetiti da se nakon testiranja potkraj 1993. doimao kao sljedeća velika zvijezda Formule 1. Gotovo su ga svi timovi željeli potpisati za sljedeću sezonu, a završio je u Benettonu, uz Michaela Schumachera. Zamijenjen je Johnnyjem Herbertom prije kraja sezone, jer se naprosto pokazao nedostatno brzim za ulogu u vodećoj momčadi. S imalo bi boljim drugim vozačem Benetton iskoristio neiskustvo Williamsova dvojca Damon Hill-David Coulthard i Schumacherovom vozačkom pridodao i momčadski naslov.

Tata Jos ostvario je samo dva treća mjesta (mizerno za bolid čije je zaobilaženje propisa bilo više nalik NASCAR seriji 1960-ih ili izbornim popisima u dijaspori nego najelitnijoj kategoriji utrka) i ostao upamćen kao najslabiji momčadski kolega nekom prvaku još od Hectora Rebaquea u Brabhamu 1981. Do kraja karijere vozio je samo za slabije momčadi i ostao upamćen samo po povremenim budalaštinama na stazi.

Sin je tim budalaštinama pridodao i mnogo višu razinu kvalitete, kao i pobjednički mentalitet, ali određeni neugodni aspekti osobnosti, poput dojma izrazite arogancije, zajednički su i Josu i Maxu.

Hoće li junior uspjeti nadrasti nedostatke i ostvariti onako dubok trag u sportu kakvom se nada vojska sljedbenika? Ili će Charles Leclerc, Gasly, Ocon i ostale nadolazeće zvijezde sustići njegov ‘leteći start’ i pretvoriti ga u prošlost? Ovaj mi se drugi scenarij čini dugoročno vjerojatnijim, a imam i jak razlog zašto mislim da će tako završiti.

Jer, znate, ako to već nisam spomenuo, Max Verstappen je idiot.