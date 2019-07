NBA superagenti

Kakav bombastičan početak free agencyja! Čim su kazaljke na satu prošle ponoć i otkucale 1. srpnja, krenuo je opći kaos na tržištu slobodnih igrača u kojem se bilo gotovo nemoguće snaći. Trebat će nam dosta vremena za zapamtiti koji igrač je sada u kojoj ekipi, još više da procesuiramo i odvagnemo koliko je koja selidba igrača dobra ili loša za sve uključene.

A sve je zapravo počelo i prije 1. srpnja. Par dana ranije već smo znali za novosti s tržnice i tko je koga i za koju lovu pazario. NBA insajderi s Twittera su nadmašili sami sebe. Tako je službeno otvaranje tržnice slobodnih igrača nastavak te priče u kojoj je prvog dana ugovoreno približno tri milijarde dolara za plaće igrača, što ne iznenađuje s obzirom na to da su se na tržištu pojavile velike zvjerke koje su mahom promijenile ekipe u odnosu na prošlu sezonu.

Kevin Durant je završio u Brooklyn Netsima s Kyriejem Irvingom. Boston Celticsi su doveli Kembu Walkera, Sixersi Ala Horforda, Warriorsi u tradeu D`Angela Russella. Neizvjesna je tek situacija oko Jimmyja Butlera koji je razmijenjen u Miami, ali su dogovori u završnoj fazi obustavljeni do daljnjeg, a čeka se i na odluku Kawhija Leonarda. Neki igrači su potpisali i nove ugovore s momčadima za koje su jučer igrali: Khris Middleton ostaje u Milwaukeeju, Klay Thompson u Warriorsima, Tobias Harris u Sixersima, Nikola Vučević u Orlandu. Bojan Bogdanović je potpisao ugovor s Utah Jazzom, a Mario Hezonja s Portlandom.

Igrače ne zanimaju štreberi. Oni biraju agenta dokazanog u plivanju u bari s krokodilima i nekoga tko je već brojne igrače učinio multimilijunašima

Free agency standardni je predmet i kavanskih i analitičkih rasprava, procjenjivanja tko je bolje prošao, predviđanja kako će ugovor izgledati za par godina, tko je preplaćen, a tko zakinut novim ugovorima. Pritom su nam u fokusu igrači i momčadi, dvije od tri najvažnije strane u igri. Treća strana, ona koja zapravo diktira pravila igre a da to ne znamo ili nismo ni svjesni u kolikoj mjeri, drži se u zaklonu operirajući iz pozadine odakle se širi miris svježe tiskanih dolara, koji su stavljanjem igračeva parafa na ugovor upravo u obliku postotka kapnuli na njihov račun.

NBA agenti te posebno izdvojena kasta među njima — superagenti, često su moćniji od igrača, GM-ova, trenera i vlasnika.

U njihovim su rukama karijere igrača. Oni odlučuju hoće li se njihov klijent priključiti jednoj ili drugoj ekipi i tako donijeti slavu GM-u i bogatstvo vlasniku. Istovremeno, sposobni su kontrolirati i modelirati javno mnijenje jer su upravo oni često famozni izvori (“per sources”) poznatih novinara i NBA insajdera, nalaze se u njihovom uhu puštajući im prave ili lažne informacije kako bi osigurali svom klijentu bolje uvjete i najveću moguću korist.

Što ih čini ‘super’

Imati informaciju koji agent zastupa kojeg igrača znači biti u dobroj poziciji za predvidjeti s koliko novca će igrač biti nagrađen pri potpisivanju novog ugovora u free agencyju, ali isto tako i procijeniti u kojoj bi ekipi igrač mogao završiti. U nekim franšizama superagenti su sive eminencije, utjecajnije ličnosti od predsjednika i generalnih menadžera. Pregovaranje oko novih ugovora nije jedini njihov posao iako su sastanci, dogovori, pregovori i potpisi ono glavno što o mističnim agentima saznajemo iz medija.

No, iza kulisa krije se puno više od toga, brojni detalji s kojima šira javnost nije upoznata.

Nedavno je u javnosti izletjelo ime Richa Paula, trenutno najpoznatijeg NBA superagenta koji je označen kao glavni krivac za kuršlus na relaciji Anthony Davis — New Orleans Pelicans — LA Lakers. Paul je Davisov agent koji je netom prije nego što će AD biti razmijenjen u Lakerse izjavio: “Druge ekipe mogu napraviti trade za Anthonyja, ali on će se ondje zadržati samo godinu dana.” Time je Paul naprasno ohladio sve ostale ekipe od pokušaja da dovedu Davisa, a Lakersima, za koje igra njegov najpoznatiji klijent LeBron James, otvorio put do novog centra pokazavši kolika je moć superagenata u NBA-u.

Paul je nakon djetinjstva provedenog u siromaštvu u Clevelandu sa samohranim ocem u jednosobnom stančiću počeo jeftino otkupljivati a onda preprodavati retro dresove zvijezda američkih sportova. Tako je u Akronu sasvim slučajno naletio na mladog LeBrona koji je postao njegov kupac. Od tada su nerazdvojni. Paul je pekao zanat uz prvog Jamesovog agenta Leona Rosea, da bi se s vremenom i uz pomoć Jamesova utjecaja, osamostalio i pokrenuo svoju agenciju Klutch Sports, koja danas zastupa impresivna imena s jednako impresivnim ugovorima uz Jamesa i Davisa: Draymond Green, Ben Simmons, John Wall, Eric Bledsoe, braća Morris, Tristan Thompson, J.R. Smith…

Koliko je neki superagent doista super, sugeriraju imena koje zastupa i ugovori koje je iskamčio. Što je više All-Star imena i maksimalnih ugovora na lageru, to je reputacija agentima bolja i lakše dolaze do novih klijenata.

Trenutno ime koje figurira kao najmoćnije je Jeff Schwartz s osam All-Star igrača i sedam max ugovora. Njegovi su klijenti, između ostalih, LaMarcus Aldridge, Nikola Jokić, Blake Griffin, Harrison Barnes, Kevin Love, CJ McCollum, Kemba Walker, Khris Middleton i drugi. Nakon Schwartza slijede Mark Bartelstein (Gordon Hayward, Bradley Beal, Jabari Parker), spomenuti Leon Rose (Chris Paul, Devin Booker, Joel Embiid) i Rich Paul, Bill Duffy (Mike Conley, Nikola Vučević, Luka Dončić), Aaron Mintz (Paul George, Reggie Jackson, D`Angelo Russell) i ostali.

“Poput obitelji”

U rukama nekolicine superagenata nalazi se sama igračka krema NBA lige. Njih devetorica glavnih predstavlja četvrtinu lige, a 27 agenata predstavlja polovicu lige. Ostali se moraju zadovoljiti mrvicama; šanse da se probiješ do kaste superagenata su mizerne i brojke to potvrđuju.

Liga je 2016. uvela predavanja i testove koje budući agenti moraju proći, a da bi dobili licencu moraju platiti još 2.500 dolara. Čak 60 posto agenata koji su u zadnje dvije godine dobili licencu nemaju klijenta u NBA ligi. Na draftu iz 2018. tek je sedam agencija zastupalo 24 igrača od 30 odabranih u prvoj rundi; petorica su bili klijenti manjih agencija s nekolicinom NBA igrača, a tek je Mo Bamba, Orlandov šesti pick, imao agenta licenciranog u zadnje dvije godine. Nadalje, od 160 agenata certificiranih u zadnje dvije godine, manje od 10 njih pod svojim okriljem ima NBA igrača.

Svake godine između 20 i 40 novih agenata gubi licencu jer nisu u stanju plaćati njene troškove, odnosno članstvo u udruzi agenata — “Idete li vi kod doktora koji vam kaže da pet godina nije imao pacijenta?”, na slikovit način objašnjava veliki broj izgubljenih licenci predsjednik unije agenata David Foster.

Jednostavno je, igrače ne zanimaju štreberi koji su na testu za certifikat točno odgovorili na svih 50 pitanja i znaju svaku začkoljicu kompliciranog kolektivnog ugovora. Igrači, što je i prirodno, biraju onoga s najboljom reputacijom, dokazanog u plivanju u bari s krokodilima i nekoga tko je već brojne igrače učinio multimilijunašima. Ali sve dok milijuni dolara leže po tlu NBA tržišta i čekaju da ih netko skupi, bit će i novih agenata.

U ožujku 2016. Ben Simmons najavio je izlazak na draft nakon samo jedne sezone na sveučilištu LSU. Osim toga, obznanio je javnosti da će njegove interese u budućnosti zastupati agencija Klutch: “Oni su mi poput obitelji”, izjavio je. Tada javnosti još uvijek nije bila poznata činjenica da je Simmonsova sestra Emily Bush već neko vrijeme bila zaposlena u marketinškom odjelu u Klutchu, što znači da su Paul i ekipa počeli s regrutiranjem mladog Simmonsa dok je još bio u srednjoj školi.

Metode regrutacije

I nije to ništa neuobičajeno. Takve metode čine modus operandi svakog superagenta. Da bi se dokopali što boljeg prospecta spremni su otići daleko, što se tiče zakona ući u sivu zonu, čak povlačiti i protuzakonite poteze. Igra je to u kojoj su dopuštena sva sredstva, od zapošljavanja rodbine, otplaćivanja kredita, financiranja roditelja i AAU ekipa za koje prospecti igraju.

Roditelji su upravo najveća prepreka superagentima pri regrutiranju srednjoškolca ili koledž igrača jer imaju nerealne ciljeve, traže brdo novca i uzimaju ga često od svih agenata koji im nude svoje usluge. Isto rade i igrači, iako im je zakonski strogo zabranjeno uzimati novac, ali to je teško kontrolirati. Zanimljivo je da se po pričama agenata tu ipak ne radi o torbama punim novca, nego o par tisuća dolara koji su dovoljni da privole igrača i roditelje na suradnju s agencijom.

Osim ovih moralno upitnih pristupa, agenti se služe i suptilnijim metodama regrutacije.

Pri regrutiranju prospecata najčešće se fokusiraju na obrađivanje takozvane go-to osobe. To mogu biti roditelj, brat, sestra, ujak, stric ili prijatelj. Uglavnom, radi se o osobi od najvećeg igračeva povjerenja koja ima utjecaj na njega i uz čiju pomoć on donosi odluke. U još uvijek formativnim godinama igrači rijetko sami donose odluke, pa agenti preko treće osobe vrše svoj utjecaj. To može biti dvosjekli mač jer postoje osobe koje žele izvući maksimalnu dobit za igrača, ali i oni dugi koji gledaju kako će samo oni osobno izvući korist (čitaj: novac od agenata).

U regrutiranju mladih igrača agenti se često služe uslugama i svojih klijenata zvjezdanog statusa. Tako uopće nije čudno da NBA All-Star igrač odradi par sastanaka s mladim prospectom, čuje se telefonski s njim ili mu pošalje nekoliko dresova i pari tenisica da bi ga uvjerio da je njegov agent pravi odabir.

Osim klasičnog regrutiranja, agenti poznaju i drugi način pribavljanja novih klijenata — a to je takozvani poaching. Radi se o još jednoj moralno diskutabilnoj aktivnosti u kojoj agenti postaju lovokradice i doslovno vrbuju klijente drugih agenata. Neki agenti su toliko zaštitnički nastrojeni prema vlastitim klijentima da će učiniti sve kako se ne bi pojavljivali na nekim događajima ili trenirali na nekim mjestima gdje postoji opasnost da bi mogli biti vrbovani. Poaching se najčešće događa u zadnjoj godini igračeva ugovora kada se oko njega počinju motati različiti agenti s obećanjima da mu mogu srediti veći ugovor, da imaju bolje veze u ligi i slično.

Iza zastora

Razumljivo je i zašto su agenti koji se brane od poachinga oprezni — izgube li klijenta, ostaju bez provizije. Igrač u svakom momentu može otpustiti svog agenta i odabrati nekog drugog kome će pripasti nagrada od novog ugovora (upravo je to nedavno napravio Kyrie Irving). To se pokušava promijeniti tako da se donese odluka po kojoj će igrač nakon potpisa novog ugovora morati isplatiti bivšeg i novog agenta.

Ovdje vrijedi napomenuti da agenti od igračeva rookie ugovora nemaju prevelike koristi. Većina agenata ne uzima nikakvu proviziju na rookie ugovore ili uzimaju jedan posto; rookieji im služe samo za pokazivanje budućoj draft klasi kako imaju igrača u NBA-u. Agenti se zapravo uvijek klade na šansu da će se igrač dok je u rookie ugovoru etablirati i potpisati lukrativni, drugi ugovor. To je glavni razlog zašto se agenti boje poachinga — uložili su puno toga u igrača, a na kraju bi se moglo dogoditi da ne zarade ništa od njega.

Prema informacijama koje sam uspio istražiti, maksimalna provizija koju agent može uzeti od igrača i njegova ugovora je četiri posto, što je postotak koji je odredilo igračko udruženje. Tu ipak ne ulaze drugi ugovori potpisani sa sponzorima i slično.

Osim što brinu o igračevom (ali i svom) materijalnom probitku agenti se bave i drugim poslovima poput ugovaranja treninga pred draft ili slanja klijenata kod vrhunskih individualnih trenera koje im oni ponekad plaćaju. Tu su i klasična dadiljanja. Agenti često plaćaju dugove klijenata po hotelima i barovima, brinu se plaćaju li redovito alimentaciju da ne bi završili u zatvoru, vade ih iz zatvora kad ondje ipak završe, a neki su i doslovno financijski savjetnici jer kontroliraju rasipništvo igrača.

Početkom ljeta agenti su pod najvećim pritiskom zbog free agencyja koji je, evo, i službeno počeo. Službeni početak je jedno, ali ono što se događa iza zastora nešto drugo. Naime, igrači, ekipe i agenti su debelo u pregovorima, a velika većina poslova je već i završena prije 1. srpnja, kao što smo mogli i vidjeti. Neki agenti idu toliko daleko da tvrde da je 80 posto dealova dogovoreno prije 1. srpnja. Čak i ako nije dogovoreno, vode se pregovori i ozbiljno opipava puls tržišta.

Tri faze dogovaranja

Razlog zašto sve počinje prije 1. srpnja tiče se zakona tržišta. Agenti su svjesni da je u prva tri-četiri dana službenog starta free agencyja najviše novca u opticaju i tu je šansa za dogovoriti bombastičan ugovor za klijenta i tako pokazati mišiće drugim agentima. Tada se najčešće događa da se igrači preplate više nego što vrijede. Od četvrtog do sedmog dana većina ekipa ostaje bez prostora pod salary capom, pa se agenti nadaju tek ostvariti zadovoljavajući ugovor za klijenta. Sve nakon toga je čista borba za novac i tu ekipe najviše profitiraju jer mogu dobiti izvrsnog igrača za nikakvu lovu, barem na jednu godinu.

Dogovaranje novog ugovora za klijenta ide kroz tri etape.

Prva se tiče samog dogovora agenta i igrača pri čemu igrač odlučuje što mu je presudno kod novog ugovora: novac, uloga u momčadi, veličina tržišta, godine ugovora, sistem, pobjeđivanje ili nešto stoto poput vremenskih prilika.

U drugoj fazi agent i igrač istražuju tržište, proučavaju koje ekipe imaju novac, koliko imaju garantiranih ugovora na lageru, kakva je konkurencija u momčadi. Pritom je vrlo važno ući u pregovore s momčadi koja ima gomilu novca za trošenje, čak i ako tvoj klijent ne želi u njoj igrati. To agentu daje dobru startnu pregovaračku poziciju iz koje može lakše ucjenjivati druge momčadi i mahati im pred očima s tom ponudom. U ovoj fazi je također jako bitno procijeniti i realnu vrijednost igrača kako bi se kontrolirala njegova očekivanja.

Treća je faza ona u kojoj sve strane sjedaju za stol i počinje pregovaranje. To je faza u kojoj agent mora biti maksimalno pripremljen. Većina njih u pregovorima oko ugovora koristi analitičke alate poput napredne statistike koja bi trebala potvrditi vrijednost igrača, a tu je i metoda komparacije gdje se agentov klijent uspoređuje s drugim free agentima koji igraju na istoj poziciju, ili se komparira s drugim igračima na svojoj poziciji i njihovim ugovorima.

Agentov je cilj dokazati kako je njegov klijent bolji od konkurencije. Zato je statistička analiza jako bitna — što je bolje napravljena, to su veće šanse za uspjeh u pregovorima. Pritom je vrlo važno da komparacije i statistička analiza budu realni jer se tako povećava šansa za dobiti ugovor blizu traženog. Previsoko postavljeni zahtjevi i nerealne komparacije često rezultiraju propalim pregovorima pa igrači znaju ostati bez ičega. Oni bez novca, a agentima pada reputacija.

Novi trend?

Dvojicu bivših agenata, a danas GM-ova, posebno treba držati na oku u periodu ljetne tržnice. Radi se o Robu Pelinki iz Lakersa i Bobu Myersu iz Golden State Warriorsa. Obojica su svoj zanat pekli u agenciji SFX kod Arna Tellema, još jednog bivšeg superagenta koji danas radi u Detroit Pistonsima.

Dok je bio agent, Pelinka je u svojim redovima imao Kobeja Bryanta, Jamesa Hardena, Kevina Duranta, a Myers od zvučnijih imena Brandona Roya i Tyreka Evansa. Nakon što su se dokazali kao agenti dobili su priliku voditi momčadi. Tu se Myers dokazao izgradnjom dinastije Warriorsa, a Pelinka je, usprkos fijasku prve sezone, na dobrom putu da od Lakersa izgradi silu.

Uspije li Pelinka u tome, mogli bismo uskoro gledati novi trend u ligi po kojem bivši superagenti postaju glavni operativci franšize te više ne vladaju iz sjene nego vidljivo s obje ruke na kormilu. Uloga agenta i GM-a itekako ima svojih sličnosti — počevši od poznavanja NBA lige iznutra, preko poznavanja salary capa i ugovora, sve do razvijenih veza s igračima, trenerima i upravama. Osim toga, bivši agenti a današnji GM-ovi ili predsjednici košarkaških operacija znaju igru, tajne i trikove svojih nekadašnjih kolega jer su i oni nekad bili krokodili u bari.

Agente danas zbog njihove moći da kontroliraju i manipuliraju igrače, franšize i medije prati zao glas. Promatra ih se kroz prizmu spletkaroša kojima su važne jedino zelene novčanice — što je, da se ne lažemo, i istina. Međutim, zar nije isto s igračima i vlasnicima koji su u neprestanoj borbi za svoj dio kolača?

Na agenta treba gledati kao na samo još jednu hijenu koja želi svoj dio plijena. I zato, prije nego Harrisona Barnesa, koji je upravo dobio novi četverogodišnji ugovor u Sacramentu težak 85 milijuna dolara, proglasimo preplaćenim (što i jest), a Kingse budalama (što i jesu), skinimo kapu Jeffu Schwartzu koji je igraču i njegovom potomstvu osigurao budućnost.

Čeka nas još vatrometa u free agencyju u predstojećim danima. Dok pomno budete pratili što se sve događa na tržištu i tko je dobio previše ili premalo novca, ne zaboravite na agente. Njihovi otisci su posvuda.