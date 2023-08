Ne biti cool

“Jedina istinska valuta u ovom bankrotiranom svijetu”, kazao je Philip Seymour Hoffman glumeći legendarnog rock-kritičara Lestera Bangsa u filmu Almost Famous Camerona Crowea, “ono je što dijeliš s nekim kad više nisi cool”. U filmu to kaže mladom novinaru Williamu Milleru koji je dobio priliku vidjeti svijet rock and rolla iznutra; kaže mu to kao opomenu, dodavši da će sve ljude koji su u nekom trenutku cool i popularni sresti kad neminovno budu “na putu u prosječnost”.

David de Gea već je neko vrijeme na putu u prosječnost i očito je došao trenutak da i sebi prizna kako odavno više nije onaj cool klinac na vrhuncu slave.

Šest je dana prošlo otkako mu je i službeno istekao ugovor s Manchester Unitedom, klubom za koji je u 12 dugih godina odigrao 545 utakmica. Još ga samo 14 u tom pogledu dijeli — ili je dijelilo — od dostizanja Waynea Rooneyja na šestom mjestu igrača s najviše nastupa za klub, što dovoljno govori o tome koliki je trag ostavio u jednom od najvećih klubova na svijetu. Međutim, problem je taj što je De Gea postao Unitedov simbol u periodu u kojem je klub izgubio svoj identitet na terenu. I sad, kad ga donekle i vraća, on je postao relikt, a samim tim i teret tog ‘novog’ Uniteda.

Kad je Alex Ferguson one 2011. tražio zamjenu za Edwina van der Sara koji je odlazio u mirovinu, izbor je pao na De Geu. Nije, doduše, djelovao kao materijal za nadomještanje jedne takve figure u tada ponajboljem klubu na svijetu, pogotovo zato jer mu je bilo tek 20 godina. Međutim, Sir Alex je imao vjeru i viziju u kojem će smjeru ići njegova karijera u jednom takvom uhodanom sustavu.

De Gea je s vremenom postao lice Unitedovih posrtaja i srozavanja

Priča kaže da je legendarni Škot samo jednom u svom 27 godina dugom mandatu na Old Traffordu namjerno propustio voditi utakmicu; onda kad je odletio za Madrid da osobno pogleda De Geu u srazu Atlética i Valencije, zbog čega je propustio Unitedov sraz u Liga kupu protiv Scunthorpea. Ferguson ga je odveo nakon toga na večeru, uvjerivši ga u svoj plan za njega i otvaranjem ljetnog prijelaznog roka stvar je definitivno bila potvrđena.

Poveznica De Gee i Fergusona postala je još čvršća kada je United 2013. osvojio svoju oproštajnu titulu sa starim liscem na klupi, a s mladim golmanom na vratima. Tadaje stigla i konačna potvrda De Gee kao cool klinca u čije se sposobnosti da donosi prevagu na najvišoj razini ne sumnja. Sir Alex se povukao, ali malo je tko sumnjao u to da United ima vratara za idućih 15 godina, onoga koji će svojim talentom osigurati da momčad lakše prebrodi tranziciju u novu eru. Postojale su razne dvojbe oko Unitedove budućnosti — nitko tada, naravno, nije mogao predvidjeti u kolikoj će se mjeri one i obistiniti — ali oko De Gee su one bile minimalne. I tako je neko vrijeme i ostalo.

Simbol sunovrata

De Gea je Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. dočekao na svom vrhuncu, iako je United tu sezonu, prvu nakon Fergusona, završio na sedmom mjestu. No, De Gea je te godine dobio i nagradu koja nosi ime Sir Matta Busbyja za Unitedova igrača godine, kao prvi golman dobitnik te počasti otkako se dodjeljuje.

Istovremeno se, baš na tom Mundijalu, profilirala budućnost golmanske pozicije s Manuelom Neuerom kao njenim naslovnim licem. Evolucija je, kako to već zna biti u nogometu došla naizgled iznenada.

U valu krize u koju je United upao De Gea je bio rijetka konstanta; ne samo da je u sezonama koje su uslijedile postao prvi koji je Busbyjevu nagradu osvojio četiri puta — triput zaredom — nego je i dalje bio vjerojatno najbolji golman Premier lige. Od šampionske 2013. pet puta se našao u najboljoj momčadi sezone, od čega četiri puta u nizu, i bio je to dokaz njegova statusa u dobu kad je United rapidno gubi svoj, ali postavljalo se pitanje je li to zbog toga što je United s vremenom više krenuo improvizirati i spašavati što se spasiti može, ili zato jer je on zaista i dalje među trojicom ili petoricom najboljih na svijetu.

Nijedan od Unitedovih trenera, barem do Ralfa Rangnicka, nije ni pretjerano pokušavao riskirati s visoko postavljenom obrambenom linijom. Najbolja ilustracija zamućene percepcije oko De Geina statusa došla je baš u Rangnickovo vrijeme: United je tu sezonu 2021./2022. završio na šestom mjestu, s čak 57 primljenih golova; on je pritom bio treći vratar po broju obrana u Premier ligi, ali mu je postotak uspješnih obrana pao ispod 70 posto, što je značilo i 12. mjesto u tom pogledu. De Gea je postao golman kojeg i dalje izvlače dobri refleksi, ali u klubu koji dopušta previše šansi svojim suparnicima. Istovremeno, a to je već poznata priča, taj golman ne nudi opciju razigravanja iz zadnje linije, a nema ni autoritet nad ostatkom momčadi. Svako dodavanje natrag golmanu pod suparničkim pritiskom bilo je povod za paniku.

Nakon što se Phil Jones konačno oprostio od Uniteda, De Gea je postao jedini preostali igrač u klubu koji zna kako je to osvojiti Premier ligu i činilo se da mu to čini više štete nego koristi. Ostao je — figurativno, a katkad i doslovno — ukopan na mjestu.

De Gea je s vremenom postao lice Unitedovih posrtaja i srozavanja, iako je i dalje bilo onih koji su bili spremni zažmiriti na jedno oko na račun njegova statusa nekoć cool klinca. Taj je imidž — kako za njega, tako i za United općenito — nakon nekog vremena postao isfuran, pojelo ga je vrijeme. United je nastavio gubiti ideju i smjer u kojem bi se trebao kretati, prečesto je pokušavao tek minimalizirati štetu, a De Gea je postao svojevrsni simbol takve dekadencije i sunovrata.

Tek je Erik ten Hag zaista presjekao status quo i zaista zapeo u pokušaju definiranja novog Unitedova stila igre, pa je stoga on bio i taj koji je dugogodišnjem prvom golmanu poručio da treba preispitati svoju sadašnjost i budućnost.

De Gea više nije cool, odavno.

Trenutačno nema ugovor ni s kime; United ga, po svemu sudeći, više ne treba i ne želi — barem ne u ulozi na kakvu je navikao — a odavno je izgubio i mjesto u španjolskoj reprezentaciji, za koju je zadnji put nastupio prije skoro tri godine. Sad su mu 32 godine, što za golmana i nije puno, a i dalje ima iznimno dobre reflekse i jako dobru sposobnost pozicioniranja, posebno na gol crti, što je dovoljno da nađe svoje mjesto pod suncem na respektabilnoj nogometnoj razini, pa iako to značilo pristajanje na put u prosječnost.