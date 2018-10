Nezaustavljiva sila

Postoji jedna pjesma omiljene mi grupe Mogwai nazvana The Lord Is Out Of Control — odnosno, njen remix koji je grupa snimila u suradnji s njemačkim producentom i pijanistom Nilsom Frahmom.

Instrumentalna je to stvar, predivno strukturirana izmjenama njegovih klavirskih dionica i Mogwaijevih intenzivnih elektronsko-gitarskih vrhunaca. U kombinaciji to zbilja ostavi osjećaj kako je to soundtrack pojavljivanja neke nadnaravne sile, od prvotne zapanjenosti njenom pojavom pa sve do manifestacije njene kaotičnosti.

Takav osjećaj čovjek dobije dok gleda Lionela Messija, pogotovo kad odigra utakmicu poput one protiv Tottenhama na Wembleyju. Taj put od primanja lopte do onih njegovih eksplozivnih i nezaustavljivih promjena smjera može se idealno uglazbiti ovom stvari. A i poruka je jednaka: Njegovo Veličanstvo tada izgubi kontrolu. Odnosno, on je uspostavlja za sebe dok ruši suparničku strukturu, graciozno donoseći kaos na terenu. Dva pogotka tek su prijeko potreban konkretni učinak koji će samo pomoći izvući njegovu sinoćnju predstavu iz memorije.

“Nismo izgubili od momčadi zvane Barcelona”, zavapio je uz blagi pokušaj spina nakon sinoćnjeg poraza Mauricio Pochettino. “Izgubili smo od čovjeka zvanog Lionel Messi; a nije nikakva sramota izgubiti od takvog velikana”, zaključio je.

Na neki način je to i spočitavanje rada kolege mu Ernesta Valverdea, čija je Barcelona sinoć odigrala možda i ponajbolju utakmicu otkako je on na čelu njene struke. Možda to jest skretanje pozornosti uslijed prvog stresnog perioda Argentinca na Tottenhamovoj klupi, ali ima nešto u tome da jedan takav strateg — koji favorizira izgradnju sustava kroz ideju momčadi kao živog tkiva — svede sve na samo jednog čovjeka. Ta njegova izjava podosta podsjeća i na onu Joséa Mourinha otprije par sezona, kada je kao Chelseajev menadžer također balansirao između učinka Barcelone kao momčadi i Lionela Messija kao njenog integralnog dijela.

“Jedna stvar je momčad, dok je nešto drugo momčad s Messijem”, pričao je Mourinho. “Kada čovjek analizira ekipu, onda mora znati da taj dečko sve radi drugačije.”

Deus ex machina

Ove izjave prodiru u srž dogme kako niti jedan igrač nije veći od kolektiva i da je upravo to ono što nogomet čini posebnim. Oslonjen na znanju iskorištavanja prostora, cilj je u nogometu da momčad točno zna kako stvarati višak na određenom dijelu terena i kako se do toga dovesti. Nogomet je u pravilu više od same snage rostera na raspolaganju; imati bolje igrače svakako pomaže doći do rezultata, ali puno više je u tome kakvu strukturu oni tvore i kako ih inteligentno postaviti na terenu da iskoriste prostor. Poput kakvog organizma, uvriježeno je da unutar nogometnog tkiva niti jedan organ ne može preživjeti samostalno, isključen iz sustava.

Lionel Messi vs. Tottenham.

Forget the popularity contests, forget the shiny individual trophies, forget the artificial attempts to contrive an equilibrium that doesn't exist.

Lionel Andrés Messi Cuccittini will remain the greatest of all time. pic.twitter.com/IFPDOpufza

