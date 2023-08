Nogometna Pepeljuga

Situacija je u Amsterdamu djelovala kao da je u pitanju nekakav skeč, trolanje. Dok je nogometna javnost čekala da se obistine naklapanja, tobože čvrsta, koja su maltene već smjestila Josipa Šutala u Ajaxov dres, na Johan Cruijff Areni je iza zastora uistinu izašao hrvatski stoper. No, bilo je to sasvim neočekivano lice, koje vjerojatno i dalje dobar dio pratitelja u Hrvatskoj ne raspoznaje olako.

Jakov Medić je, dakle, senzacionalno postao tek peti Hrvat u povijesti koji je obukao dres nizozemskog velikana, potpisavši čak petogodišnji ugovor.

“Ovo je nevjerojatan osjećaj, i dalje ne mogu vjerovati”, osupnut je bio i sam Medić na predstavljanju. “Rekao sam si da idem ako je moguće. Imao sam težak početak karijere, ali uvijek sam vjerovao u sebe. Sada mogu živjeti svoj san i ispisati povijest”, u dahu je nastavio.

Reći da je početak karijere za njega bio težak čak je i ublažena verzija priče. Kako bi se bolje ilustrirao taj njegov put dovoljno je kazati kako je Medić prije šest godina, kao već gotovo punoljetan, bio dio kampa u organizaciji Nogometnog sindikata za igrače koji nemaju ugovor. Cilj te inicijative je pružiti podršku mladićima koji se muče s prelaskom u profesionalni nogomet, kao i onima koji su ostali bez ugovora i imaju problema pronaći novi angažman; Medić je tog ljeta završio kao slobodan igrač, i to nakon samo jednog ulaska s klupe u drugoligašu Lučkom. Rezultat svega je da mu je ugovor ponudio trećeligaški Vinogradar, čiju je ponudu i prihvatio, pošto očito drugih nije imao.

Dok je njegov rast privukao pozornost i, eto, Ajaxa, u Hrvatskoj je Medić čitav ovaj period i dalje bio više kao nekakva bizarna fusnota

Doduše, posljednju juniorsku sezonu odigrao je Medić u Istri, u kojoj je čak doživio i seniorski debi, ali na njemu je sve i ostalo. Svoj 20. rođendan je dočekao kao igrač Nürnbergove druge momčadi, što se i dalje činila kao premija od angažmana, iako se radilo o četvrtoligaškoj ekipi; polusezonu prije toga izgubio je, naime, nakon što mu je propala proba u Dinamu iz Minska. Sve ovo treba naglasiti baš zato što Medić zaista nije imao lagan put, jer kada ste već dobrano zagazili u svoje dvadesete, a vrhunac dometa vam je njemačka amaterska liga — makar kao dio druge momčadi nešto stabilnijeg bivšeg prvoligaša — obično krenu tapšanja i suptilne sugestije kako je bolje potražiti neki ‘konkretni’ posao.

Medić, međutim, nije odustajao; njegova priča na prvu podosta podsjeća na onu Josipa Juranovića. I Jura je svojedobno, kao 18-godišnjak iz zagrebačke Dubrave, nastupao na amaterskom turniru za igrače bez ugovora. Tada su ljudi, barem oni koji su uopće popratili kratki TV prilog o projektu, sa simpatijama slušali kako dečec priča o želji da “jednom zaigra za repku”, znajući da je to pusta tlapnja uzbuđenog klinca. No, postala je to bajka, priča o nogometnoj Pepeljugi, baš kao što sada postaje i ova Medićeva.

Zna u obrani, zna u napadu

Priča je u Medićevom slučaju drugačija kroz činjenicu da je Juranović nakon tog sudjelovanja u projektu Nike Chance svoju priliku jako brzo dobio i iskoristio u Hajduku, što je ipak — bez obzira na stanje kluba u tom trenutku — automatski i onda bila velika odskočna daska. Medić je svoj prvi konkretniji kontinuitet u seniorskom nogometu dobio sa 22 godine, i to u dresu Wehena u trećoj njemačkoj ligi. No, i to je bio početak, a Medić je znao da u njemu ima nešto što ga i dalje gura ka nogometu, i da je i ta treća liga konačno nekakav korak naprijed u konkretnom smjeru.

Srećom, nije pogriješio.

U takvom okruženju, prvo što pomaže su fizičke karakteristike. Medić ima 193 centimetra visine i sigurno da mu takva statura kao stoperu pomaže, pogotovo u nižim ligama. No, kada je privukao pažnju St. Paulija, koji ga je — baš kao i Ajax sada — doveo kao jeftino, a potencijalno zanimljivo low risk pojačanje, Medić se pokazao i kao igrač koji zna balansirati fiziku s postavljanjem. Svoju prvu drugoligašku sezonu probio se u St. Paulijevu momčad koja se borila za vrh i profilirao se kao igrač koji se ne libi ući u duel, ali i koji je bio na pragu top 10 igrača 2. Bundeslige po broju presječenih lopti.

Također, u Wehenu je u 36 nastupa zabio više nego solidnih pet golova, ali još interesantnije je to da je imao je i šest asistencija; takav napadački učinak ponovio je i lani, i to kao na kraju treći klupski strijelac u svim natjecanjima, s ukupno čak šest golova. Medić zna u obrani, ali i u napadu, iskoristiti svoju visinu i snagu. Ajax je to primijetio, ali primijetio je i činjenicu da je u obje sezone u St. Pauliju bio i među najboljim dodavačima iz zadnje linije; lani je u tom aspektu bio treći igrač lige po postotku točnih dodavanja (88 posto uspješnosti), kao i općenito po broju točnih dodavanja, njih čak 1.676.

Takve brojke u ligi koja je renomeom ispred niza ozbiljnih prvih nacionalnih liga svakako su ozbiljan indikator nečije kvalitete. Medić je dobio prigodu iz sjene i iskoristio je u potpunosti; St. Pauli je ozbiljan klub koji pretendira na povratak u Bundesligu i kojem je u posljednje dvije sezone — baš one u kojima je Jakov zauzeo mjesto stožernog igrača u obrani — taj cilj za dlaku izmicao.

Ali dok je taj njegov rast privukao pozornost i, eto, Ajaxa, u Hrvatskoj je Medić čitav ovaj period i dalje bio više kao nekakva bizarna fusnota, neki tamo lik koji očito igra dobro, ali u kojeg se i dalje nema povjerenja da je u pitanju zaista ozbiljan igrač. Kao da se i dalje u njemu ocrtava prvenstveno priča o dečku koji se mučio dobiti ugovor i u hrvatskim drugoligašima, a ne o onome koji je postao ozbiljan igrač u ozbiljnoj ligi.

Nepredvidiv nogomet

Sada se ta percepcija, logično, preko noći mijenja. Doduše, i sada ima onih koji tvrde kako je Ajax uzeo Medića više jer je rodbinski povezan s Dariom Šimićem, koji mu je ujak. Ako išta, taj trivijalni podatak samo dokazuje u kojoj je mjeri Jakov sam prošao taj svoj trnovit put, jer da je itko treći imao upliv u njegovu karijeru, on gotovo sigurno ne bi čekao do 22. rođendana da zaigra ‘ozbiljan’ seniorski nogomet po prvi put u životu.

Takav kasni procvat ostavio ga je i bez nastupa za neku od mlađih selekcija hrvatske reprezentacije; njegove brojke lani, primjerice, nisu ništa bile lošije od onih koje je Mario Vušković u istoj toj Cvajti pružao u dresu gradskog rivala iz Hamburga, dapače. Vušković je, naravno, kao tri godine mlađi igrač, postao jedan od glavnih igrača mlade reprezentacije, s budućnošću koja je do ove nesretne suspenzije podrazumijevala i rast do razine seniorske reprezentacije i ostvarenja nekog velikog transfera. Baš ovakvog kakvog je sada, potpuno neočekivano, ostvario sam Medić.

I taj mali kontrast dvaju gradskih rivala daje uvid u to koliko je i dalje prekrasno nepredvidiv nogomet i koliko svejedno može dati priliku nekom mimo svih očekivanja, pogotovo ako je taj netko zasluži svojim radom. Jakov ju je, baš kao i Juranović, itekako zaslužio. On je, doduše, i u najtežim trenucima kao zagrebački dečko sanjao da jednom obuče Dinamov dres, baš kao što je u onom prilogu s Nove TV Juranović izazivao simpatije ‘nerealnim’ željama o dresu reprezentacije.

I dok i dalje nije nemoguće da će se to jednog dana dogoditi, Mediću bi sada bilo najbolje poželjeti da ipak ovu svoju priču o nogometnoj Pepeljugi okruni i kakvim nastupom za seniorsku reprezentaciju, jer bi to značilo da je uspio i na ovoj najvišoj razini. Sada je, konačno, dobio priliku sanjati.