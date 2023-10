Novi Portugal

Još 3. rujna 1929. američki je Dow Jones imao rekordnu vrijednost. Za ilustraciju, tih je godina Radio Corporation of America bila tvrtka koja je u američkom društvu imala sličan status onom koji Apple ima danas. Radio je bio najveći masovni medij, preko njega se najbrže dolazilo do informacija i preko njega se dolazilo do brze zabave. Ljudima nije bio apstraktan i bili su spremni uložiti novac u RCA, koja je proizvodila radio prijamnike.

RCA-ove su dionice narasle s 85 dolara, koliko su koštale na početku 1928., do 490 dolara sredinom 1929. Ljudi su ulagali i cijena je rasla. Postojali su jasni indikatori da beskonačni rast nije održiv, ali ulaganja su povećavana. Zarada od prodaje jednih dionica ulagana je u nove, dizali su se krediti, kupovali su se vrijednosni papiri i svaki dolar koji se mogao naći pokušavao se dodatno oploditi ulaganjem u dionice.

U rujnu 1929. balon je dosegao vrhunac, a već u listopadu je burza u New Yorku doživjela krah. Od kraja 1929. do sredine 1930. prosječne plaće koje su američki radnici dobivali pale su za 60 posto. Tvrtke su propadale, nezaposlenost je otišla na rekordne razine, a prihodi od poljoprivrede se prepolovili. S obzirom na to da su američke banke bili glavni investitori u Europu i da su Amerikanci bili glavni partneri u industrijalizaciji koja se dogodila nakon Prvog svjetskog rata, kriza je ubrzo postala globalna i osjetila se u cijeloj Europi.

Zato se jedini kvalifikacijski proces za prvo Svjetsko prvenstvo 1930. godine svodio na to mogu li zainteresirani sudionici pronaći dovoljno novca da isfinanciraju put do Urugvaja. Svijet je bio u krizi, do Južne Amerike se putovalo parobrodom između 15 i 20 dana, troškovi su bili ogromni i zainteresiranih nije bilo. Zadnji rok za prijavu na natjecanje bio je 28. veljače i nijedna prekooceanska zemlja nije se bila prijavila za sudjelovanje. Jules Rimet i Henri Delaunay tada su počeli lobirati po Europi i na kraju su uspjeli nagovoriti Belgiju, Francusku, Rumunjsku i Jugoslaviju.

Rimetu i Delaunayju nije ni palo na pamet pozvati Portugal.

Iz današnje perspektive to zvuči neobično, ali Portugal je dugo vremena bio nogometni patuljak. Na prvo Svjetsko prvenstvo nije ni pozvan, na drugo, treće, četvrto, peto, šesto i sedmo nije se ni kvalificirao, a onda se pojavio Eusébio. S njim se Portugal plasirao na Svjetsko prvenstvo 1966. u Engleskoj, ondje je osvojio brončanu medalju i to je više-manje bilo to. Portugal se ponovo nije kvalificirao na SP 1970. u Meksiku, ni 1974. u Njemačku, ni 1978. u Argentinu, a ni 1982. u Španjolsku. Onda se plasirao na Mundijal 1986. u Meksiku, gdje je zapeo u grupi i Portugalaca ponovo nije bilo sve do 2002. Kad se podvuče crta, prije nego što je Luís Figo došao do samog zenita svoje nogometne karijere, Portugal je na Svjetskom prvenstvu bio samo dvaput — one 1966. s Eusébijom i 1986. kao potpuni prolaznik.

Samo Cristiano stariji od 30

Od 2002. — bolje rečeno, od 2000. kad je Zinédine Zidane zlatnim golom u 117. minuti polufinala Europskog prvenstva presudio Portugalu — sasvim je druga priča. Portugal je od tada dio svih svjetskih i europskih prvenstava. Osvojena je zlatna medalju na Euru 2016. i srebro 2004. na domaćem terenu, osvojena je Liga nacija, uz još po jedno europsko i svjetsko polufinale. Nakon godina i godina neuspjeha, Portugal se pretvorio u jednog od divova europskog nogometa.

Međutim, Portugal je u pravilu igrao ružan nogomet. Bez obzira na Cristiana Ronalda, Figa, Deca i čitavu seriju genijalnih napadački orijentiranih igrača, treneri su prvo gledali prema obrani.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih je portugalska javnost tako mirno primala takav pristup bila je činjenica da su Portugalci u reprezentativnom nogometu tolike godine bili nogometni patuljci i ljudi su bili naviknuti na to. Portugal je godinama igrao defenzivno, a Fernando Santos, Paulo Bento, pa i Luiz Felipe Scolari nastavili su u istom smjeru, samo s boljim igračima koji su individualnom kvalitetom mogli nositi teret kreacije šansi.

Roberto Martínez odlučio se za drugačiju filozofiju.

Martínez je preuzeo Portugal u siječnju i dosad je odradio sedam utakmica. U tih sedam utakmica upisao je sedam čistih pobjeda, a njegova je momčad zabila 27 golova. Stoji da je Martínezov Portugal igrao protiv Luksemburga kojem je zabio šest i devet komada, kao i to da nije testiran protiv najboljih europskih reprezentacija, ali utakmica protiv Slovačke dobra je ilustracija zaokreta u pristupu.

Portugal je samo u prvom poluvremenu imao 72 posto lopte u nogama, 16 udaraca i 27 ulazaka s loptom u suparnički kazneni prostor. Romb u kojem Rafael Leão i Bernardo Silva zauzimaju široke pozicije izgledao je logično, uredno i prilično uigrano. Bekovima je bilo savršeno jasno što u kojoj fazi igre trebaju raditi i trebaju li puniti sredinu da se osiguraju od kontre ili im je slobodan koridor da se priključe napadu, a Cristiano Ronaldo i Gonçalo Ramos jako su se dobro nadopunjavali naprijed.

Osim toga, Cristiano Ronaldo je protiv Slovačke bio jedini igrač iz prve postave koji je stariji od 30 godina. Martínez je odlučio graditi neki novi Portugal.

Ne može se poreći da je Santos bio rezultatski uspješan. Iza sebe je ostavio europsko zlato i Ligu nacija, ali Portugal je često izgledao kao momčad koja ne želi loptu jer ne zna što bi napravila s njom. Rana faza Martínezova mandata sugerira da se paradigma promijenila. Portugal ima niz talentiranih tehničara i prirodno je da se igra gradi na posjedu lopte. Znao je Santos zabiti šest komada Švicarskoj iako je imao manji posjed lopte nego suparnik, ali znao je izgledati i potpuno izgubljen protiv Maroka u utakmici u kojoj nije znao kako prenijeti loptu do suparničkog kaznenog prostora. Igračima kakve Portugal ima u sredini terena potrebno je dati strukturu unutar koje mogu maksimizirati svoj talent.

Znači li to da će Portugal u Martínezovu mandatu imati još bolje rezultate nego u prethodnim godinama? Pa ne nužno. Kod rezultata na turnirskim natjecanjima bitna je sreća i često se stvari svedu na jednu loptu koja se može odbiti na jednu ili na drugu stranu. Ali Portugal će pod Martínezom igrati atraktivnije, ofenzivnije, agresivnije i zanimljivije. Za to ima igrače i to je logičniji način da ih se koristi od konstantnog čekanja.

To je počela tražiti i sama portugalska javnost, svjesna da je Portugal postao div, da je postavljen novi standard uspješnosti u kojem nitko više nije zadovoljan samo plasmanom i da su se njegovi izbornici odavno trebali odlučiti na napadački pristup.