Osijek: Tko je kriv?

Kad što je Osijek prošlog vikenda izgubio u Koprivnici, Stjepan Tomas djelovao je kao poražen čovjek.

“Momčad je u teškoj mentalnoj blokadi”, zavapio je praznog pogleda, kao da je znao da dalje, barem što se njega tiče, neće ići. “Sve nam je krenulo nizbrdo nakon one utakmice protiv Dinama. U padu smo na rezultatskom, a, sada se pokazuje, i na planu igre”, zaključio je. Istu je misao ponovio i nakon kuvertiranog otkaza.

Naravno da bi onakav poraz kakav je Osijek doživio protiv Dinama bio veliki udarac za bilo koju ekipu. Trener je, međutim, insistirao na trenutku koji se široj javnosti urezao u pamćenje kako bi neuspjeh pokušao svesti na kontrast unutar jedne utakmice — one u kojoj je osijek u prvom dijelu izgledao zaista dobro, ali i u čijem je nastavku upravo Tomas svojim lošim potezima dopustio Dinamu da, uz sreću — ili ‘sreću’ — sa sudačkim odlukama, napravi preokret i dođe do pobjede. Ali to je banaliziranje krize koja u Osijeku ne može stati u jednu utakmicu ili jedno loše poluvrijeme.

Tomasova je momčad samo kolo prije u remiju s Lokomotivom ispustila bodove primivši drugi gol u posljednjem napadu. Na gostovanju kod Istre u kolovozu imala je dva gola prednosti u 60. minuti, a onda je završilo 4:4. Kolo prije toga Osijek je spašavao živu glavu nakon potopa u prvom poluvremenu kod Rudeša. Do tog Dinama, ne računajući čak ni kaotični europski dvomeč protiv Adane, Osijek je od šest kola samo na otvaranju sezone, protiv Slaven Belupa, imao kontrolu utakmice od početka do kraja; čak i ona minimalna pobjeda nad Goricom došla je s više sreće nego pameti.

Vlasnicima zapravo ne smetaju prosvjedi s tribina, čak ni ako traju toliko dugo, jer usmjereni su protiv u suštini marginalnih likova

Ali ako Osijekovu krizu gledamo poput domino-efekta, Tomas je tu realno zadnja pločica u nizu. Ako išta, on je po svom dolasku u travnju barem donekle stabilizirao ekipu za onih završnih pet-šest kola, što je bilo dovoljno za plasman u Europu kao minimalni natjecateljski cilj te sezone. Međutim, Osijek je već dugo u padu i to poniranje traje već čitavu godinu; pogled na osvojene bodove najbolje pokazuje koliko je duboko.

Gledamo li samo kalendarsku 2023., Osijek je od 28 utakmica uspio dobiti svega njih sedam i osvojiti 32 boda. To bi bilo dovoljno tek za osmo mjesto u ligi. Rijeka je, za usporedbu, u isto toliko utakmica došla do 16 pobjeda, koliko ima i Dinamo, dok Gorica ima utakmicu više, ali i tri pobjede više od Osijeka.

Sprženi optimizam

Dobar dio još uvijek aktualnih prvotimaca, onih koji održavaju neki minimalni standard u ofenzivnom dijelu igre, došao je u eri Nenada Bjelice, koji je u Osijeku de facto bio i trener i sportski direktor: radi se o Ramónu Miérezu, Miji Caktašu, Kristijanu Lovriću, Šimi Gržanu. Dok je Osijek sipao milijune eura na dolaske i borio se za sam vrh nitko nije pitao o formalnim zaduženjima i odgovornosti. No, nakon Bjeličina je odlaska Ivica Kulešević kao sportski direktor morao preuzeti veću — bolje rečeno, stvarnu — odgovornost za kadrovsku politiku.

A ona je, čemu okolišati, ispala katastrofalna.

Istina, Osijekovi su gazde postupno kresali budžet, otišao je znatni broj prvotimaca, ali još se nijedan od osmorice ovog ljeta pod Kuleševićem i Tomasom pristiglih igrača nije pokazao kao pojačanje — bilo zato što su stigli na samom kraju prijelaznog roka, bilo zato što se pokazali naprosto lošima. Usto i nositelji osciliraju ili kopne u formi, a momčad općenito već dulje vrijeme djeluje loše posloženo, mentalno i igrački.

I tu stižemo do izvora: vlasnika.

Navijači — koji su od remija s Varaždinom u stanju nekakvog polu-bojkota — sad otkaze Tomasu, a pogotovo Kuleševiću, vide kao svoju pobjedu. Komentar s jedne njihove popularne stranice naglašava kako je “pritisak navijača u jednom dijelu” rezultirao tim odlascima, s tim da “neće nikada saznati je li to u postotku od jedan ili 99 posto”.

I sigurno je to nezadovoljstvo u nekoj mjeri utjecalo na odluke vlasnika, pogotovo zato jer su u vrlo kratkom roku spženi sav onaj optimizam i dobra atmosfera s otvaranja sezone i novog stadiona. Ali i onda su svi ovi objektivni problemi, uključujući odnos uprave i navijača, bili tu. Pa i sam se Kulešević još prije pola godine skandalozno pičkarao s navijačima u Gradskom vrtu, a onda im sarkastično slao poljupce. Nakon još jednog promašaja s trenerom i s prijelaznim rokom prestanak suradnje nije više bio u domeni (manjka) povjerenja nego naprosto mentalne higijene.

Kad kao vlasnik odgovarate praktički sami sebi, onda se kadroviranje često vodi po ključu osobnih odnosa. Lőrinc Mészáros imao je priliku preuzeti Osijek putem bliskog odnosa s Viktorom Orbánom. Ivan Meštrović imao je priliku rukovoditi klubom i projektom novog stadiona jer je blizak s Mészárosem, sve dok u tom procesu svom prijatelju nije prouzročio toliko problema da ga se naprosto morao riješiti. Onda je u to sedlo uskočio Ferenc Sakalj, još jedan Mészárosev prijatelj i suradnik mimo nogometnih voda, a on je za glavnog operativca postavio Vladimira Čohara. Taj je ispao odgovoran i za sukob s Bjelicom, i za sve ovo što se događalo s klubom od Bjeličina odlaska do danas. Čohar je nadgledao puni obujam krize u klubu, i to nakon što je još “skidao kapu” Kuleševiću za odrađene poslove u prijelaznom roku.

Spoznaja za navijače

Bjelica je, sasvim jasno, bio go-to osoba za sportski uspjeh. Toj je priči stigao kraj jer on kao karakter nije mogao funkcionirati upravo s Čoharom, kojeg i iz Turske još uvijek proziva, a ni s ostatkom klupske uprave. Kohorta je još na vrhuncu tog sukoba stala na Bjeličinu stranu, skandirajući i protiv Čohara, pa i protiv Sekelja.

Bjelice već godinu dana nema u klubu. Ovaj drugi dvojac je još tu, a i Kulešević je ostajao sve dosad samo zato jer je gazdama i prijateljima služio svrsi očito važnijoj od rezultata, a to je prodaja igrača za povrat dijela ulaganja. To što navijači mogu samo nagađati koliki je bio njihov upliv u njegovoj smjeni samo po sebi govori kakav je njihov utjecaj na odluke vlasnika i općenito na klub.

Vlasnicima zapravo ne smetaju prosvjedi s tribina, čak ni ako traju toliko dugo, jer usmjereni su protiv u suštini marginalnih likova. To je spoznaja koju bi navijači trebali, ako već dosad nisu shvatili, ponijeti iz ovih posljednjih događanja u klubu. Ako se njihov angažman i pritisak svede samo na njih, uprava će i dalje raditi što god joj u danom trenutku bude oportuno, a Osijekova će ‘nova era’ biti svedena tek na blještavi novi stadion kao njen spomenik samoj sebi.