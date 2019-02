Pitino i Panathinaikos: Kako se osramoćena američka trenerska ikona snalazi u Ateni

Dva člana košarkaške Kuće slavnih pod stare su dane otišli po izazov u Europu. Prvo je ljetos za Torino potpisao Larry Brown, dugogodišnji NBA trener i osvajač prstena prvaka s Detroit Pistonsima 2004., a potom je krajem prosinca Panathinaikos doveo Ricka Pitina, stručnjaka koji se proslavio u američkoj sveučilišnoj košarci.

Za Browna europska avantura nije dugo trajala. Torino je nizao poraz za porazom, u Eurokupu prvu fazu okončao s 0:10 (izgubio i dvaput od crnogorskog Mornara), a u talijanskom prvenstvu također bio pri dnu te su 78-godišnjem Amerikancu već u prosincu pokazana izlazna vrata.

Zbog njegova je fijaska Pitino, koji je gotovo simultano s Brownovim odlaskom stigao u Grčku, dočekan s nešto većim oprezom.

Eksplozivni Panathinaikosov vlasnik Dimitris Giannakopoulos usred je sezone odlučio otpustiti Xavija Pasquala premda rezultati nisu bili baš toliko loši. Većini navijača Zelenih nije dobro sjeo taj potez jer im je španjolski stručnjak bio pri srcu zato što je, između ostalog, kroz protekle dvije sezone redovito mljeo Olympiacos u domaćem prvenstvu. Za slabiji ulazak u sezonu nisu krivili trenera već prosječni igrački kadar.

Još jedan uteg bio je nedavni skandal na Sveučilištu Louisville, gdje je istraga pokazala da je Pitinov pomoćni trener Andre McGee organizirao seks-zabave za članove košarkaške momčadi i plaćao ih za nastupe. Zbog povrede načela amaterizma Cardinalsima je oduzeta NCAA titula iz 2013., na račun koje je Pitino primljen u Kuću slavnih (jedini osvojio NCAA s dva različita sveučilišta). Digla se velika medijska hajka i Pitino je popio otkaz. Stoga je, osramoćen i ogorčen takvim raspletom, prošlog rujna objavio kraj karijere.

Sve te otegotne okolnosti predstavljale su potencijalni problem za Pitina, ali pokazalo da nije bilo razloga za brigu. On je zapravo idealan trener za uzavrelu sredinu poput OAKA Arene. Mada je već navršio 66., samom pojavom ne izgleda kao da je izašao na dopust iz staračkog doma, što se moglo reći za Browna. Sa svojom gustom, zalizanom frizurom, prepredenim očima i prodornim pogledom više se doima kao da je ispao iz Kuma.

Odgojne mjere

Dojam je još kompletniji kada progovori.

Pitinov je dolazak pravi blagdan za Panathinaikosove kroničar naviknute na protokolarne izjave i stratege zakopčane do grla. Kada je sletio na atenski aerodrom i sa zelenim šalom oko vrata izašao pred novinare, pokazao je da mu niti prekooceanski let nije ubio volju za razgovorom. To i je i razumljivo s obzirom na to da je autor više knjiga o košarkaškoj taktici i motivaciji — Pitino u svojim istupima pokazuje da presice ne odrađuje preko volje, već uistinu voli pričati o košarci, i to konkretno, a ne kroz magluštinu.

No, presice su jedno, a teren drugo. Ni ondje nije razočarao, od prve utakmice pokazao je da je itekako poletan za svoje godine: žestoke gestikulacije, skakanje nakon spornih poteza, rasprave sa sucima i energično, ali u granicama pristojnosti ukazivanje igračima na pogreške tijekom minuta odmora. Može se reći da je svojim angažmanom smjesta osvojio Gate 13, ali i širu euroligašku publiku.

Međutim, dojam je u Ateni manje bitan. Jedino što ga može na duže vrijeme održati u sedlu su rezultati. Nameće se pitanje kako će se pod imperativom instant-uspjeha snaći čovjek koji nikad u karijeri nije preuzeo momčad usred sezone, a najbolje rezultate ostvario kada je dobio mnogo vremena na raspolaganje. Primjerice, u Louisvilleu je proveo 17 godina, na sveučilištu Kentucky osam, a najbolje rezultate ostvario je u drugim polovicama mandata.

Nadalje, premda je riječ o neospornom košarkaškom znalcu i inovatoru, upitno je hoće li se njegove metode uspješno prenijeti na euroligaške parkete, pogotovo kada se uzme u obzir to da se u NBA epizodama u Knicksima i Celticsima nije proslavio. Svoju reputaciju ipak je izgradio u sveučilišnoj košarci, koja je posve drugi svijet u odnosu na profesionalni sport.

Pitinov NCAA mentalitet jasno se vidi u jednoj od prvih izjava.

“Mogao sam doći pred igrače i reći im: ‘Ha, čujte momci, gubite utakmice, morat ću napraviti čistku, zamijeniti neke od vas’. Ne, rekao sam im da moraju igrati čvršće i pogađati bolje, a ja sam tu da im pomognem da napreduju. Oni su bolji igrači nego što su dosad pokazali, ali imaju problema sa samopouzdanjem. Moj je posao da im ga usadim.”

Ovo je tipična izjava za čovjeka kojem na pameti nije samo rezultat, već i odgajanje igrača. Pitino je proveo čitavu vječnost razvijajući talente i zbog toga je spreman povući neke poteze na koje nismo navikli u europskoj košarci. Primjerice, nekidan je Pao u trećoj četvrtini imao 19 razlike protiv Efesa i najednom je krenula velika serija gostiju. Odmah pri njenom početku pozvao je time-out, ali nakon što se Efesova serija još dobrano nastavila nije pozvao novi niti radio izmjene.

Naprosto je ostavio istu petorku da stoji na parketu dok god igrači nisu počeli primjenjivati upute koje im je dao da se izvuku iz rupe. Bila je to odgojna mjera kakvu se zaista rijetko tko usudi potegnuti u europskoj košarci. Srećom, serija se zaustavila na -2 i ovaj put takva lekcija nije Panathinaikos koštala bodova.

Što dalje?

Što se tiče taktike, poručio je da nema čarobni štapić i da stoga neće odmah srušiti sve što je Pasqual izgradio, već da će u njegove postavke postupno uvoditi svoje elemente. Vrlo smo brzo imali priliku na djelu vidjeti weave napad, odnosno akciju s mnogo križanja i uručenja nakon koje se isprovocira mismatch ili otvoren šut.

Međutim, Panathinaikos kao očajna šuterska ekipa (posljednji u ligi s 30,21 posto preciznosti za tri) potonje ne može iskoristiti u dovoljnoj mjeri, stoga je Pitino uveo poseban režim za ispravljanje mana kod tehnike šuta većine pojedinaca. I u tom će se području napredak moći uočiti tek na dulje staze.

Najzanimljivije će biti vidjeti kako će izgledati Pitinov čuveni presing po cijelom terenu. Naznake toga već smo vidjeli u nekoliko navrata, ali pitanje je hoće li taj obrambeni element moći funkcionirati u punom obujmu kada kadar nije sastavljen redom od mladića punih energije, već tu ima i dosta starijih igrača (Nick Calathes, James Gist, Matt Lojeski, Ian Vougioukas, Keith Langford, Nikos Pappas).

Što se tiče rezultata, stanje nije baš ugodno: pod Pitinom je Pao kod kuće sve pobijedio, a u gostima sve izgubio. Nastavi li u tom ritmu, izvjesno je da će propustiti doigravanje: s omjerom 9:12 nalazi se na 11. mjestu, a u posljednjih devet kola čeka još pet gostovanja.

U ovih mjesec dana je Pitino sve šarmirao i osvježio euroligašku scenu, ali daleko od toga da se može uljuljkati. Sa zapaljivim Giannakopoulosom u uredu niti jedan trener na svijetu ne može biti siguran za svoj posao. Bila bi prava šteta da ova priča potraje samo jedno proljeće ako Panathinaikos ne izbori doigravanje.