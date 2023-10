Siya Kolisi pjevao je iz svega glasa dok je iz svlačionice kretao prema podiju na Stade de Franceu, gdje ga je drugi put u karijeri čekao trofej svjetskog prvaka. Njegov dres s brojem 6 pritom je evocirao neke davne uspomene svim ljubiteljima ragbija, i to ne samo južnoafričkog. Taj je isti broj na dresu imao i François Pienaar kad je prije 28 godina, tada na Ellis Parku u Johannesburgu, podignuo taj isti trofej nazvan po Williamu Webbu Ellisu. Pienaar je to prvo povijesno slavlje južnoafričke ragbi selekcije popratio riječima koje su naknadno dobile mitološki status, izjavivši da se “Južna Afrika zauvijek promijenila” posljednjim sučevim zviždukom na tom finalu.

Pienaar je tada želio poručiti kako je taj trijumf i pokal podignut pred Nelsonom Mandelom simbol ujedinjenja duboko podijeljenog južnoafričkog društva preko nacionalnog sporta, i momčad koja je, barem privremeno, nadišla te sistemske razlike i otvorenu segregaciju koja i dalje vlada. Pienaar, kao legendarni kapetan sa šesticom na leđima, potomak je europskih kolonijalista koji su uspostavili institucionalizirani rasistički pokret poznat kao Apartheid. I kao takav je, naglašavajući potrebu za izopćenjem takvih ideja iz pozicije bijelog idola nacije, dao svoj zalog borbi.

Kolisi kao nova, mitska šestica zaokružio je utoliko u subotu tok povijesti kao prvi crni kapetan u južnoafričkoj ragbijaškoj povijesti.

Štoviše, ušao je u povijest kao tek drugi kapetan neke ragbi reprezentacije koji je Ellisov pokal podignuo dvaput, i to zaredom. No, dok je ta druga fusnota ona koja ga je uvela u ragbijaške povijesne knjige, njegova je pozadina — baš kao i Pienaarova — ono što je zaista priča za sebe, ona koja opet nadilazi puke sportske gabarite.

Kolisi i reprezentacija daju narodu nadu i primjer da pokušaju napraviti sve što je u njihovoj moći kako bi stvari jednog dana bile drugačije. Ne samo svake četiri godine

“Iskreno, ljudi koji nisu iz Južne Afrike ne znaju što ovo znači za našu zemlju”, rekao je Kolisi nakon finala. “Južna Afrika prolazi kroz toliko toga, i zahvalni smo što možemo ovo donijeti ljudima kod kuće, djeci iz takve zemlje koja se bore svaki dan, i ljudima koji trebaju nadu”.

Kolisi je nadu za preživljavanje i sam dobio kroz ragbi, u danima kada je praktički umirao od gladi u rodnom Zwideu. Bio je dijete tinejdžerskih roditelja o kojem se brinula baka, a ona mu je umrla na rukama kad mu je bilo 10 godina. “Tada se Zwide počeo činiti kao još strašnije mjesto”, opisao je taj srcedrapajući trenutak Kolisi u svojoj hvaljenoj autobiografiji Rise: The Brand New Autobiography.

Uloga ragbija

A Zwide je bio, i dalje jest, uvelike strašno mjesto, pogotovo za klince. Kolisi je pričao kako bi ga prazni želudac toliko bolio dok nije počeo vrištati, a sve što mu je baka mogla dati je čaša vode sa žličicom šećera, jer često nisu imali drugih namirnica. S 12 godina je vidio kako čovjeka kamenuju na smrt pred trošnom kućicom u kojoj su živjeli s još petoro ljudi. Nasilje je bilo dio njegove svakodnevnice, a ono što ga je najviše pogađalo bilo je nasilje nad ženama. Njegova majka Phakama bila je toliko puta prebijena od raznih likova koji su im prolazili kroz život da je jednom prigodom svom polubratu i polusestri pokazao slike kad je bila mlada, a oni je nisu mogli prepoznati. Ona je umrla kad je njemu bilo 15.

Te 1991., kada se Kolisi rodio, Južnoafrička Republika nije bila ni pozvana na Svjetsko prvenstvo uslijed rasističkih kvota koje su podrazumijevale da je ragbi reprezentacija rezervirana isključivo za bijele igrače. No, taj trijumf pred svojim navijačima četiri godine kasnije, kao i barem nominalni zaokret po pitanju rasnih zakona, omogućili su pomake, koliko god spori bili.

Još 1993. se Chester Williams, kao igrač miješane rase, morao presvlačiti u autobusu jer su svlačionice bile rezervirane isključivo za bijelce. Ali pomaci su se događali, a njih je Kolisi nadgledao s nadom da će jednog dana moći uživati njihove plodove. Kao klinac se priključio lokalnoj amaterskoj momčadi zvanoj African Bombers, i tu su ga, na jednom turniru za klince, primijetili ljudi iz prestižne srednjoškolske insititucije Grey u Port Elizabethu, poznate i po tome što je odgojila nekolicinu ragbijaških ikona.

No, ti igrači, poput svjetskog prvaka Mikea Catta, dolazili su još uvijek iz dobrostojećih bjelačkih obitelji. Kad je Kolisi stigao u Grey, gotovo da nije ni znao engleski, već je pričao tamošnjom varijantom Nguni jezika znanom i kao Xhosa. To je značilo i probleme s adaptacijom, i to ne samo u akademskom okruženju. Kao strašno talentiran mladi igrač, Kolisi je istovremeno bio i produkt svog grubog odrastanja i takve se postavke nisu mogle baš promijeniti preko noći.

Inicijalno neuklapanje utapao je i u alkoholu. Isto tako je često bježao nazad u Zwide, kako bi zaigrao u neobaveznom, ali kudikamo opasnijem okruženju sa svojim Bombersima. Tu je igrao i s po 10 godina starijim likovima, štemerima koji nisu štedjeli nikog niti su igrali po pravilima; jednom je prigodom tako ozlijedio zglob, zbog čega puna tri mjeseca nije mogao nastupati za selekciju Eastern Provincea.

Ragbi mu je, međutim, otvorio vidike. Omogućio mu je putovanje po svijetu te je postao zapravo i zajednički jezik u trenucima kad je tek učio propisno pričati engleski. Tu mu je značajno pomagao Eben Etzebeth, najbolji prijatelj još iz razdoblja omladinskih reprezentativnih selekcija. Etzebeth je odrastao u dijametralno suprotnom okruženju, u konzervativnim bjelačkim predgrađima Cape Towna, i to je njihovo prijateljstvo postalo također simbol ujedinjenja kroz ragbi.

Nada i primjer

“Unatoč očitim razlikama uvijek smo se vidjeli samo kao ljudi, i to inicijalno kroz ragbi”, opisao je Kolisi. “Za nas je to naše prijateljstvo uvijek bilo normalna stvar, ali je ono isto tako otvorilo oči mnogim ljudima i pomoglo im da spoznaju kako naprosto treba vidjeti ljude kao ono što uistinu jesu. To bi i trebala biti esencija južnoafričkog društva.”

Njegov je rast kroz selekcije sve više postao značajna stvar sama po sebi. Za seniorsku je selekciju debitirao 2013., da bi odmah na prvoj utakmici protiv Škotske ponio titulu igrača utakmice, ali pravi je probitak doživio kada je reprezentacija bila na dnu.

Te 2017., nakon smjene izbornika Allistera Coetzeea, momčad je bila u ozbiljnom kršu, rezultatskom i moralnom, a Kolisi je preuzeo ulogu vođe i redovno isporučivao rezultat. Godinu dana kasnije, u svibnju 2018., nagrađen je titulom kapetana, što je prvi put u dotad 126 godina dugoj povijesti južnoafričke ragbijaške reprezentacije da je crnac postao kapetan. I ono što je najvažnije, unatoč tome što je i Bryan Habana — bivši reprezentativac također miješane rase — taj trenutak nazvao “monumentalnim za južnoafričko društvo”, Kolisi nije tu titulu zaradio zbog kvota kojima se podizala brojka igrača drugih rasa, već jer je zaista bio primjer na terenu, ali i izvan njega.

Utoliko ni dva osvojena Svjetska prvenstva i sve što takav podvig u ulozi kapetana donosi u smislu ulaska u ragbijašku besmrtnost, nisu najveće Kolisijevo dostignuće. On aktivno ujedinjuje to razoreno društvo koliko god može; njegova fondacija, koju je zajedno sa suprugom Rachel upogonio kao odgovor na krizu uslijed izbijanja pandemije, aktivno pomaže deprivilegiranim ljudima, s naglaskom na one aspekte koje su Siyino djetinjstvo učinile tako mračnim i neizvjesnim, a to su glad i nasilje nad ženama.

Isto tako, zajedno s Fafom du Plessisom, svojim prijateljem i bivšim kapetanom južnoafričke kriket reprezentacije, organizira distribuciju hrane za siromašne u Bonteheuwelu, a postao je i ambasador pri Ujedinjenim Narodima kao primjer sportaša koji iskorištava svoj status za pomoć onima koji pomoć trebaju. A ujedinio je i svoju rasutu obitelj, postavši legalni skrbnik svojoj maloljetnoj polusestri i polubratu koje je tražio u pauzi između reprezentativnih okupljanja tamo 2012.

Naravno da ovaj trijumf neće preko noći promijeniti stvari u tako problematičnom društvu, baš kao što to nije promijenio ni trijumf postignut pod Pienaarom, a ni onaj u Japanu prije četiri godine. Sport, ma koliko god imao tu eskapističku crtu — pogotovo na putu do velikih podviga — nema univerzalnu snagu kojom će obrisati stoljeća sistemski nametnutih razlika i progona.

Kolisi je također i dalje ogromna iznimka, jedan među tko zna koliko tisuća djece kojima se kockice nisu posložile i koji su živjeli i umirali u bijedi. Ali on individualno, kao i reprezentacija koju prevodi, ipak zaista daju narodu nadu i primjer da barem mogu pokušati napraviti sve što je u njihovoj moći kako bi stvari jednog dana bile drugačije.

Ne samo svake četiri godine.