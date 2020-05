Rukomet: Glupi i loši

Ono što uspješnog trenera dijeli od (samo) velikog znalca je socijalna inteligencija. Sposobnost da razumije ljude i da duboko shvaća kontekst društva u kojem radi preduvjet je koji daje smisao svim njegovim znanjima i teoriju pretvara u uspješnu praksu. Bez te sposobnosti trener dugoročno ne može biti uspješan jer ne može razumjeti svijet oko sebe i predvidjeti situacije koje će se dogoditi.

Veselin Vujović jedan je od onih koji razumiju.

“Gotovo sam siguran i znam samo to da će donijeti najgoru i najgluplju moguću odluku”, komentirao je Vujović stanje u rukometu za Sportske novosti. “Sigurno će se odigrati završnica Lige prvaka, ipak je tu novac u igri, a njima je samo to važno. Nije ih briga za igrače, struku. Tko će za koga igrati, hoće li Sander Sagosen igrati za PSG ili za Kiel za koji je potpisao, hoće li Rodrigo Corrales igrati isto za pariški klub ili za Veszprém? Logično je samo to da se sezona poništi, no gotovo sam siguran da će oni sve to uspjeti nekako komercijalizirati i što više uprihoditi.“

EHF, naravno, nije razočarao. Izvršni odbor je u petak, dan nakon Vujovićeve vidovite izjave, donio zaključak po kojem zbog situacije s koronavirusom u lipnju neće biti moguće odigravanje rukometnih utakmica i sukladno tome je donesena odluka da se poništavaju sva ovosezonska natjecanja.U praksi to znači da se neće dovršiti EHF Cup ni u muškoj ni u ženskoj konkurenciji, poništava se Challenge Cup, a reprezentativnih kvalifikacija neće biti. Mjesta na ženskom Europskom prvenstvu 2020. i na muškom Svjetskom prvenstvom 2021. popunit će se po principu plasmana na prethodnim natjecanjima.

Final Four sedam mjeseci nakon što je završila aktualna sezona, s klubovima koji taj nastup nisu izborili na parketu. To je potpuna glupost i teška antireklama

Ipak, nije odgođeno baš sve. EHF je morao biti glup, tako da je odlučio kako će se Final Four rukometne Lige prvaka ipak održati. Neće se održati knockout faza natjecanja, nego će se u Kölnu 28. i 29. prosinca okupiti Barcelona, Paris Saint-Germain, Kiel i Telekom Veszprém kako bi između sebe razigrali za titulu europskog prvaka.

Stvar je, naravno, u novcu. Dvije utakmice kvalifikacija koje je hrvatska ženska reprezentacija trebala igrati ne donose neku bijesnu sumu novca, jednako kao što ne donose dvije utakmice muške reprezentacije Bosne i Hercegovine. EHF je to presjekao, Hrvatska je imala sreće pa su se naše djevojke plasirale na Euro, a BiH nije, pa će njeni reprezentativci ostati kod kuće i neće niti dobiti šansu da pokušaju izboriti Svjetsko prvenstvo iduće godine. U devet mjeseci do natjecanja šefovi kalendara u EHF-u nisu uspjeli naći niti jednu rupu da se odigraju dvije utakmice kvalifikacija i 20 reprezentacija je ostalo bez šanse da se kvalificira na prvenstvo. A istovremeno se našao način kako završiti Ligu prvaka.

Bez zdravog razuma

Final Four Lige prvaka donosi novac, tako da će se on održati bez obzira na sve. Ako treba biti u prosincu, usred sredine iduće sezone, onda će biti tako, sve dok se džepovi mogu napuniti lovom. Ako treba i bez knockout natjecanja, održat će se — i EHF će okupiti četiri najpopularnije momčadi današnjice kako bi to odigrale.

U suštini, to što će se odigrati u Kölnu je pretvaranje Lige prvaka u obično ekshibicijsko natjecanje jer se ovom odlukom postavljaju dva osnovna pitanja o regularnosti natjecanja.

U zadnje četiri godine nitko od današnjih finalista nije osvojio naslov. Kiel tri godine nije uopće ni bio na Final Fouru, a ove godine je u izravnom dvoboju u Ligi prvaka lošiji od Kielcea, s kojim je remizirao doma i izgubio u gostima. Na kraju krajeva, taj isti Kielce je prošle godine izbacio PSG iz Lige prvaka u četvrtfinalu nakon što ga je pomeo s 10 razlike u domaćoj dvorani, bez obzira na to što za PSG igraju Sagosen, Mikkel Hansen, Nikola Karabatić i Uwe Gensheimer.

Ukratko, Liga prvaka ne može biti regularna jer EHF je u pola natjecanja promijenio pravila i oštetio klubove poput Kielcea koji imaju šansu u izravnom dvoboju i ne postoji nikakva garancija da bi ova četvorka došla do završnog turnira. Zapravo, vrlo je izgledno da ne bi svi bili u Kölnu jer nijedan od zadnja turnira nije osvojio prvi favorit — Vardar oba puta, Montpellier i Kielce bili su autsajderi i druge momčadi su imale jači kadar i bolji status na kladionici. Kvragu, taj PSG je u zadnje četiri godine uvijek imao barem trojicu od petorice najboljih igrača na svijetu i uzeo je točno nula naslova — jer kad sve svedete na 60 minuta rukometa, onda su iznenađenja sasvim očekivana stvar.

Drugi razlog zbog kojeg bismo mogli postaviti pitanje regularnosti titule europskog prvaka za sezonu 2019./20. onome tko osvoji turnir u prosincu je i zbog samih igrača koji će biti u glavnim ulogama. Kao što je Vujović rekao, igranje ovogodišnjeg finala Lige prvaka duboko u idućoj sezoni nema smisla ni iz perspektive igračkog kadra i već obavljenih transfera. Sagosen je mjesto na Final Fouru u Kölnu izborio u PSG-ovu dresu, a tada će već biti u Kielu, što nema veze sa zdravim razumom. Čovjek je odigrao 14 utakmica za PSG, odigrat će dvije za Kiel u kojima će odlučiti tko će biti europski kupski prvak za 2020., sedam mjeseci nakon što je sezona završila.

Da je od nekoga drugoga, ovakva odluka bi se mogla opisati sramotnom. No, s obzirom na to da dolazi od EHF-a, to je standard na koji smo navikli. Ovakva odluka je očekivana jer, kao što je to objasnio Vujović, kad god ljudi donose neku odluku možete biti sigurni da će donijeti isključivo najgluplju i najgoru odluku koju je moguće donijeti. Ne treba vam za to kristalna kugla niti trebate biti previše socijalno inteligentni, trebate samo pratiti povijest odluka koje EHF donosi i obrazac će vam se vrlo brzo pokazati — gotovo svaka odluka je najgora moguća.

Najgora po rukomet kao sport, jer svoje džepove neće zaboraviti napuniti.

Autodestrukcija kao standard

Uostalom, mora li rukomet baš uvijek biti najgori od sve ‘djece’? Dok svi drugi sportovi još važu što i kako napraviti, dok sve druge federacije traže neka rješenja, gospoda iz EHF-a su na temelju svog opsežnog epidemiološkog iskustva donijeli definitivnu odluku u kojoj su zaključili da se rukomet u lipnju sigurno neće moći igrati i da treba sve otkazati.

Iz Beča, u kojem EHF stoluje, ne vidi se daleko. Ne vidi se da je ta ista BiH prošle godine skupljala između igrača lovu za plaćanje troškova i da je plasman te družine veseljaka na Euro dao barem malo financijske stabilnosti koja im je ovim putem oduzeta. Ne vidi se borba malih klubova koji su ove sezone uložili u to da se popnu stepenicu više ili da uđu u Europu kako bi oplodili uložena sredstva na višoj razini. Ne vidi se to što je potezom pera Izvršnog obora tim ljudima koji pokreću sport oduzeto; vidi se samo lova koja se može zaraditi završnim turnirom Lige prvaka koji se po svaku cijenu mora održati jer bankovni račun je EHF-u debelo ispred sporta.

Da stvar nije u novcu, zar bi rukomet svake godine igrao veliko natjecanje?

Po okvirnoj računici, Domagoj Duvnjak će iduće sezone odigrati debelo preko 100 utakmica za Kiel. Bundesliga se povećava na 20 klubova, mora igrati Svjetsko prvenstvo, kvalifikacije za Olimpijske igre i same Olimpijske igre za reprezentaciju, a tu je i Liga prvaka. Kako nova sezona, tako i zaključenje ove sezone između Božića i Nove godine, taman tamo kad bi trebao uhvatiti malo zraka i krenuti na pripreme za Svjetsko prvenstvo. Da nije tužno, bilo bi smiješno.

Međutim, to je standard. Rukomet je super, ali nema šanse jer ga vode autodestruktivni ljudi koji koriste svaku priliku da unište sport. Ako mislite da inflacija velikih natjecanja nema smisla i da tako rade samo kako bi ljudima dosadio rukomet, jer nije normalno da se u četiri godine odigra pet elitnih reprezentativnih natjecanja, sjetite se da je i u klupskom rukometu ista stvar. Pobogu, dugo vremena se Final Four Lige prvaka stavljao u termin s finalom nogometne Lige prvaka. Nekome je u EHF-u bilo sasvim logično da sebi za konkurenciju uzmu utakmicu koju prati najviše ljudi na svijetu. Sada je Final Four organiziran u prosincu, sedam mjeseci nakon što je završila aktualna sezona, i to s klubovima koji taj nastup nisu izborili na parketu. To nije presedan, to je potpuna glupost i teška antireklama za cijeli sport.

Ali EHF vas neće iznevjeriti. Kada god postoji prilika da donese odluku, možete se kladiti da će to biti najgluplja i najgora moguća odluka, baš kao što je ova s odigravanjem završnice Lige prvaka, regulana samo u njihovim očima koje ne vide dalje od vlastitog novčanika.