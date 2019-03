Sébastien Haller: Svjetionik

Dugo su Nijemci bježali od realnosti o svom nogometu. Nakon reprezentativnog neuspjeha prošlog ljeta u Rusiji negativni je trend nastavljen ispadanjem klubova u osmini finala Lige prvaka. Dok su Schalke i Borussia Dortmund ispali praktički bez ispaljenog metka od Manchester Cityja i Tottenhama , neuspjeh je puno teže pao Bayernu, koji će ljeto morati uložiti znatna sredstava kako bi održao korak s europskom klupskom elitom. Posebno razočaravajući je podatak da zbog tih ishoda Bundesliga prvi puta poslije 11 godine neće imati predstavnika u četvrtfinalu Lige prvaka. Uračunavši u tu jednadžbu ispadanje Bayer Leverkusena od Krasnodara, Eintracht Frankfurt je jedini preostali njemački klub u Europi ove sezone.

Nakon odlaska Nike Kovača u Bayern, njegov nasljednik Adi Hütter uspio je povezati redove i nadograditi rad svog prethodnika. Luka Jović je golovima postao jedan od najtraženijih igrača na svijetu, Ante Rebić se mijenja na korist kluba i reprezentacije, ali njihov kolega u napadu Sébastien Haller je zapravo taj oko se gradi način igre.

Eintracht nema financijsku moć konkurirati onim najboljima, stoga se okrenuo nekoj varijaciji Moneyballa u pokušaju da ostvari rezultate iznad očekivanih. Pritom često traže igrače s vrhunskom nogometnom izobrazbom, kao što su bivši polaznici poznatih akademija — a među takvima je Haller, nogometno odrastao na terenima AJ Auxerrea, gdje su prije njega stasali Eric Cantona, Philippe Mexès i Bacary Sagna. Haller je ondje proveo svoj juniorski staž, a paralelno je razvijao svoje vještine na ulicama Ris-Orangisa, gradića u blizini Pariza. Većinu stanovništva u tom mjestu čine imigranti, a 30 posto stanovništa živi u socijalnim stanovima. I onda nije čudno, koliko god se radilo o klišeju, da se nogomet ondje doživljava kao zlatna prilika za uspon na društvenoj ljestvici.

Kada su zatvoreni svi putevi prema naprijed, Haller postaje Eintrachtov svjetionik. On je trenutno igrač s daleko najviše duela u Bundesligi

Haller je pokazivao potencijal u omladinskim kategorijama; igrao je i za Francusku u svim selekcijama od U16 naviše te do svoje 21. godine skupio i 50-ak ligaških nastupa za Auxerreovu seniorsku momčad, ali ključni dio njegova razvoja odigrao se u Nizozemskoj — najprije je u zimu 2015. stigao na posudbu u FC Utrecht, a zatim ondje ostao još dvije pune sezone. Utrecht ga je Auxerreu platio tek 750.000 eura i ondje je, pod vodstvom današnjeg Ajaxova trenera Erika ten Haga, postao najbolji igrač i strijelac momčadi.

U ljeto 2017. Eintracht je njegovim dovođenjem srušio vlastiti rekord u visini plaćene odštete, izdvojivši sedam milijuna eura. Zbog osobnih razloga, odnosno rođenja djeteta, Haller je odbio financijski značajno bolju kinesku ponudu, a transfer u Njemačku pretvoriti će se u obostrano zadovoljstvo.

Godinu i pol kasnije, Transfermarkt ga procjenjuje na 40 milijuna.

I fizikalije i vještina

Kada je trener Hütter stigao iz švicarskih Young Boysa, kojima je sezonu prije donio prvi naslov prvaka od 1986., ubrzo je — nakon prvih šest kola — shvatio da je umjesto mijenjanja sustava bolje pokušati nadograditi postojeći i Orlovi su borbu za opstanak zamijenili onom za europska mjesta. Kao kod Kovača, manjak talenta nadomješten je većom dozom agresije, ali Hütter je dodavanjem rizika, odnosno ubacivanjem trećeg napadača, Kovačev rad doveo na višu razinu.

Ni danas Eintracht ne komplicira kada ima loptu u nogama, samo jedan igrač ima više od 50 dodavanja po utakmici. Ako loptu ne ispucava Kevin Trapp, igrač s najviše točnih dugih lopti u ligi, to je najčešće Makoto Hasebe — središnji stoper u formaciji 3-4-1-2 čiji je zadatak što prije prebaciti loptu bliže suparničkom golu.Kada su zatvoreni svi putevi prema naprijed, Haller postaje Eintrachtov svjetionik. On je trenutno igrač s daleko najviše duela u Bundesligi — u 26 bundesligaških kola skupio je ih 269, što je čak 62 više od drugoplasiranog Yussufa Poulsena iz Leipziga.

Hallerova posebnost, razlog zašto on nije običan visoki igrač koji može dobiti zračni duel, sposobnost je da po osvojenom duelu vrlo brzo može izbaciti suigrača u gol priliku. Ove je sezone u prvenstvu skupio devet asistencija i 29 kreiranih prilika, što ga čini Eintrachtovim prvim asistentom i trećim u ligi. Jedini je igrač u Bundesligi koji se nalazi među prvih pet i po golovima i po asistencijama, a ukupno u svim natjecanjima bilježi 19 golova i 12 asista u 36 nastupa. Njegova fizička superiornost i vještine naučene na ulicama Ris-Orangisa daju dodatnu dimenziju Eintrachovu napadu te oslobađaju Jovićev i Rebićev talent.

S vremenom su suparnici prilagodili svoje obrambene formacije i počeli se uže postavljati, okružujući Hallera većim brojem igrača. No, Hütter je uspio pronaći način kako to preokrenuti u svoju korist. Njegov Eintracht je u vrhu ljestvica samo po tri statistička pokazatelja: ima najviše osvojenih zračnih duela te sprintova, a drugi je po broju ukupno osvojenih duela. Konkretno, to znači da u slučaju izgubljenog zračnog duela ili lopte na suparničkoj polovici Eintracht ima spremnu brzu reakciju kako bi u što kraćem roku vratio posjed. Suparnička obrana mora odlučiti hoće li ostaviti više prostora u sredini, pri čemu jedan od trojca Haller-Jović-Rebić vrlo često završi ispred vratara s loptom u nogama, ili će se fokusirati na branjenje centralnih zona i ostaviti prostora Eintrachtovim visoko postavljenim bočnim igračima.

U ispunjenju potencijala napadačkog trojca koji je ove sezone isporučio već 50 golova utjecao je ulazak četvrtog — Filipa Kostića, koji je u međuvremenu postao drugi asistent ekipe. On je važan jer Hallerova fizička dominacija kroz skok igru ponovno dolazi do izražaja kroz ubačaje. Haller je svih svojih 14 prvenstvenih golova zabio iz šesnaesterca.

Iduće sezone u Ligi prvaka?

Sve nabrojano nije dosad bilo dovoljno da privuče pažnju francuskog izbornika Didiera Deschampsa.

Iako je Haller poslije Kyliana Mbappéa najučinkovitiji Francuz u ligama Petice po broju golova i asistencija, Deschamps se odlučio pozvati samo jednog klasičnog napadača — Olivera Girouda. Usprkos činjenici da Haller preko majke ima mogućnost igrati za reprezentaciju Obale Bjelokosti, njegova želja uvijek je bila igranje za reprezentaciju zemlje u kojoj je rođen i odrastao. Da bi taj poziv sigurno došao, Haller će morati biti racionalniji u igri jer ponekad odugovlači s loptom u nogama, a ostaje pitanje kako bi se snašao u sustavu koji mu nije podređen. Zato se, usprkos sjajnim igrama, ne čini još spremnim preuzeti važnu ulogu u klubovima koji njegove usluge mogu platiti — pogotovo ne u kontekstu Premier lige, gdje je dopušteno vrijeme na lopti sasvim minimalno.

Do kraja sezone Haller bi si mogao još podići cijenu, osobito ako Eintracht prođe Benficu i ode još dalje u Europskoj ligi. No, za njega će biti važnije ispraviti nedostatke u igri.

Budući da će Jović vrlo vjerojatno otići, klupska blagajna bit će puna i, uspije li klub zadržati ostale važne igrače, ambicije će porasti. Postoji realna šansa i da će se iduće sezone u Frankfurtu igrati Liga prvaka. Zato Hallerov ostanak još jednu sezonu ne bi bio loš potez, jer time bi dobio vremena u kontekstu koji mu odgovara pridodati nove elemente svojoj igri, kao što je to ove sezone napravio Rebić. Ako je suditi prema dosadašnjim odlukama, kao što je odlazak u Eredivisie ili odbijanje Kine u korist Eintrachta, čini se da Haller i ljudi koji vode njegovu karijeru znaju što rade.

Kao što on zna na terenu. Bez njegova doprinosa Eintracht ne bi imao ovako uspješnu sezonu niti bi Luka Jović dobio priliku posvađati Barcelonu, Bayern i Real Madrid.