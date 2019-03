Sezona od dva poteza

Prvo novinarsko pitanje koje je dočekalo Lebrona Jamesa nakon nedjeljnog susreta Lakersa i Knicksa bilo je što je htio u zadnjem napadu. “Dobru šansu za šut”, rekao je James. Zatim mu nije preostalo ništa drugo nego pošteno pohvaliti takmaca koji ga je nadmudrio u zadnjim sekundama utakmice te je dodao: “And great D by Mario. That’s it.”

‘D’ je, naravno, defense, a Mario je Hezonja koji je u zadnjem napadu Lakersa pri rezultatu 124:123 za Knickse spustio rampu Jamesu, uz doslovni poguranac u leđa od DeAndrea Jordana. Nije to bila idealna Jamesova solo akcija. Krenuo je na lijevi ulaz, nije se uspio odvojiti od Hezonje i ispustio je loptu u padu kada je izgubio dribling. Hezonja je zaslužio LeBronove pohvale jer ga je hrabro preuzeo na centru i pratio poput sjene bez faula, sve do reketa uz blokadu kao točku na i.

Hezonja je postao heroj ulice, barem na jedan dan ili jedan sat. Svijet je u par minuta obišla snimka na kojoj Dubrovčanin blokira velikog LeBrona i svojoj momčadi osigurava pobjedu. Na Hezonjinom otoku, gdje živi nas par preostalih sljedbenika njegovog lika i djela koji još uvijek vjerujemo da od njega može biti NBA igrač, otvoren je šampanjac i nazdravilo se, a na otoku su se pojavili i neki novi stanovnici. Tako malo je potrebno da Hez opet bude u modi.

U teoriji može igrati tri pozicije i popunjavati više rola. U praksi ne može ništa

Utakmica protiv Lakersa bila je Hezonjina prva nakon gotovo mjesec dana pauze zbog ozljede, a blokada nad Jamesom njegova tek sedma u sezoni. Iako je to bio njegov najvažniji potez na utakmici, Mario je i bez nje zaslužio visoku ocjenu za prikazano u 37 minuta na parketu. Ubacio je 17 poena uz šut iz igre 4/8, slobodna bacanja 8/8, osam skokova, asist i dvije ukradene lopte.

Cijelu utakmicu je odigrao na poziciji visokog krila i u napadu se vrlo racionalno fokusirao na odrađivanje prljavog posla. Postavljao je blokove, jako dobro se otvarao bez lopte i čekao je na trici. Kad bi dobio šansu igrati s njom, mogli smo vidjeti ohrabrujuće momente u kojima Hezonja koristi lijevi ulaz i vodi loptu lijevom rukom koja mu je ranije često služila samo da ponese vrećice iz supermarketa. Da u njemu još uvijek ima dosta lucidnosti potvrdio je i ovim lebronovskim metcima za šutere na trici.

Pošteni pristup

Usprkos vrlo efikasnih 17 poena, Hezonja je u ovoj utakmici ipak dominirao defenzivno. Vrlo vjerojatno kao nikada ranije u karijeri. Mariov trud i zalaganje s ove utakmice sigurno su veliki plus u bilježnici trenera Knicksa Davida Fizdalea. Iako je uzeo samo osam lopti u napadu, iako je znalo proći i po pet-šest posjeda zaredom bez da se spoji s loptom u napadu, Hez je ostao obrambeno fokusiran. Aktivan u obrani, fizički je hrabro parirao Jamesu i ostalim igračima LA-a u momentima jedan-na-jedan i nije griješio u rotacijama.

Osim ovih, vrijedi istaknuti još dva detalja gdje je impresionirao, a to su defenzivna tranzicija i obrana u clutch trenutcima. Hezonja je nekoliko puta sam-samcat povratnim trkom zaustavio kontru Lakersa, a zbog blokade ćemo možda preskočiti sve dobro što je Hez napravio u nekoliko uzastopnih defenzivnih posjeda prije nje, počevši od borbe za loptu, preko sjajnih lateralnih kretnji protiv Jamesa do izvrsnih izlazaka Lebronu na šut. Blokada zato nije došla slučajno, nego je Hezonja od košarkaških bogova nagrađen za pravi i pošteni pristup tijekom cijele večeri.

Isti ti bogovi dali su mu košarkaški talent, fizikalije i atleticizam idealne za igranje u NBA-u, ali one nikada nisu upogonjene na pravi način, niti je Hezonja opravdao pedigre petog picka na draftu. I zato, koliko god nam je bilo drago zbog blokade i vraćene vjere u njegovu karijeru, pa barem za jedan dan ili jedan sat, toliko smo bili i potišteni jer blokada nad Jamesom i slični potezi nisu trebali biti puke slučajnosti u Hezonjinoj karijeri nego pravilo iz večeri u večer.

Očekivali smo da stvari krenu nabolje u četvrtoj Hezovoj sezoni u NBA ligi kada je već trebao sazrijeti kao igrač i osoba. Napustio je Orlando koji je kočio njegov razvoj kao što je kočio i razvoj Victora Oladipa i Tobiasa Harrisa. U Magicu su ga šaltali s pozicije na poziciju, iz role u rolu, što je kod igrača izazvalo nesigurnost iako on to nikad neće priznati.

Knicksi nisu oličenje funkcionalnosti, ali kad su prošlog ljeta zadržali salary cap fleksibilnost, zaposlili dobrog trenera i najavili razvoj mladih talenata činili su se kao dobra platforma za Hezonjin razvoj. Knicksi su se, između ostalog odlučili za smjer second drafta, odnosno, potpisivali su igrače koji su nekoć bili visoki pickovi, ali se nikada nisu razvili do kraja, baš poput Hezonje, Noaha Vonleha i Emmanuela Mudiaya.

Nažalost, od ove trojice Hezonja jedini nije iskoristio šansu. Njegove šuterske brojke su kriminalne: 39 posto šut iz igre, 28 posto za tricu, 48 posto true shooting percentage. Realizacija oko obruča mu je na 52 posto što je jedan od najlošijih učinaka među krilima, a isto je i s tricom. Ta trica najviše bode u oči jer je u ligu došao kao vrhunski šuter koji je u zadnjoj sezoni u Barceloni u španjolskom prvenstvu tricu realizirao s gotovo 40 posto uspjeha. Tek 30 posto catch and shoot realizacije i samo 22 posto kada šutira iz driblinga premalo su za igrača koji bi se trebao oslanjati na tricu.

Iracionalno samopouzdanje

Knicksi su najgora momčad lige sa samo 14 pobjeda i Hezonja nije jedini koji je zapeo u razvoju. Njihovi pickovi sa zadnja dva drafta Frank Ntilikina i Kevin Knox nisu napravili specijalan iskorak ni oduševili, ali su mlađi od Hezonje i imaju vremena. Hezonji sat otkucava i ekipe neće još dugo biti lude za njegovim potencijalom samo zato jer je bio visoki izbor na draftu.

Problem je u tome što Hezonja danas nema nijednu vještinu koja bi natjerala nekog GM-a da mu da novac i uloži u njega. Šut ga je izdao, obrana mu je uvijek bila lošija strana igre, kontroli lopte se nikada nije naučio, nema definiranu poziciju. Njegova igra prečesto frustrira, odluke su redovito bolno pogrešne, a pogreške u igri prečesto početničke. Kada se, nakon rampe Jamesu, otrijeznimo od slavlja — to je gola realnost. Dečko koji u teoriji može igrati tri pozicije i popunjavati više rola na parketu u praksi ne može ništa.

Cijela Hezonjina sezona u Knicksima stane u dva highlighta: blokada na Jamesu uz get that garbage outta here pogled nakon toga; i koračanje preko Giannisa Antetokounmpa nakon zakucavanja. I dok je imao itekakvo pokriće za pogled prema Jamesu, protiv Bucksa i Giannisa je utakmicu završio sa dva poena na kontu za 12 minuta igre. To ga nije spriječilo da nakon utakmice izjavi: “Ako se bojiš, ovo nije za tebe. Ne želim nikoga omalovažavati, ali ako osjećaš strah ovo nije mjesto za tebe, New York nije grad za tebe i ova momčad nije za tebe.”

Reče čovjek koji troši 7,4 lopte po utakmici da bi u prosjeku zabijao 7,8 poena. U sličnom tonu je bio i nakon Lakersa. Oglasio se na Twitteru i napisao iznad svoje slike Made for New York. Neka uživa u svojih pet minuta nakon sezone pune frustracija. Ali to vam je Hezonja. Čovjek iracionalnog samopouzdanja. Kurčeviti tip koji bi na pitanje o pet najboljih NBA igrača, listu počeo s “Hezonja” i onda nabrojao preostalu četvoricu. I bio potpuno uvjeren u to. Lik koji je nakon možda i najboljeg Dunk Contesta u povijesti All-Stara izjavio da je sutradan na treningu ponovio sve ono što je pobjednik Zach LaVine izveo.

Tko zna, možda su kompetitivnost i iracionalno samopouzdanje posljednja uporišta Hezonje kao NBA igrača. Tko zna, možda je to zbog nečega dobro i možda mu da snagu da vrati karijeru na pravi put i razvije se u igrača za kojeg su stanovnici Hezonjinog otoka vjerovali da će se razviti. Ne pitajte me hoće li se to dogoditi, kad i u kojoj momčadi. Ovo nije takav tekst. Ja se samo nadam da spuštanje rampe Jamesu neće biti epitaf na nadgrobnom spomeniku jedne košarkaške karijere.