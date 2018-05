Srce na terenu

Rad na Telesportu može vam donijeti jako puno radosti i zadovoljstva. Radite ono što volite i onako kako želite, bez (auto)cenzure i pritisaka karakterističnih za domaću medijsku scenu, s fantastičnim ljudima koji razmišljaju slično kao i vi i punom potporom medijske kuće u sklopu koje djelujete. Ponekad vam, doduše, može donijeti i onaj tupi osjećaj nemoći pred ljudskom glupošću i zlobom, osjećaj kao da sami gurate Sizifov kamen do vrha brda samo da bi se vratio natrag i prešao preko vas.

A onda, postoje i trenuci u kojima možete osjećati jedino ponos.

Onaj kad vas čuveni The Guardian izabere za svog medijskog partnera u Hrvatskoj nesumnjivo je jedan od takvih.

Možda će vam neskromno zvučati ako kažemo da nam je to bilo i nešto samo po sebi razumljivo. Obećavamo i da nećemo — barem ne nakon ovog tekstića — praviti od toga neki big deal. Ali ne želimo se niti pretvarati da nije, jer jest. Ako ne svima koji ovo čitaju, nama samima svakako.

Uglavnom, zajedno s medijima kao što su France Football, 11 Freunde, El Pais, O Globo, La Nación i, naravno, The Guardian, krećemo u avanturu zvanu The Guardian 2018 World Cup Network. Kao što i ime govori, radi se o medijskoj mreži čiji je začetnik Guardianov nogometni urednik Marcus Christenson, a unutar koje ćemo tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva slobodno i nesmetano razmjenjivati ideje, informacije, autore i tekstove. Sve u cilju što kvalitetnijeg pokrivanja Mundijala — jer tko može biti bolje upućen u specifičnosti i tajne pojedine reprezentacije od novinara koji je iz dana u dan prate? Mreža se stoga sastoji od po jedne medijske organizacije iz svake od nacija-sudionica SP-a; počevši od danas pa do kraja turnira, na Telesportu ćete redovito moći čitati autore iz svih tih zemalja.

Telesport je — kako ljudstvom, tako i budžetom — najmanji od svih tih medija.

To, naravno, ne znači i da će biti najslabiji. Ono što ćemo nastojati raditi bit će, da se poslužimo engleskom frazom — punching above our weight. Osim tekstova iz spomenute mreže — prvi ide već danas — očekujte pojačani angažman naših redovnih autora koji će, kako naš domaći kliše već ide, “ostaviti srce na terenu”. Uključujući povijest i sadašnjost, ali i onaj ruski front, na koji će se neki od njih otputiti. Očekujte i dodatna pojačanja u našoj ekipi, ali to nek zasad još ostane tajna; uglavnom, očekujte da ćemo ovo odraditi apsolutno najbolje što znamo i možemo. Ne za vas — za nas same, jer to volimo i to nas veseli. Također očekujte da ćemo ovo odraditi bez glupih mačo stereotipa i nekritičkog veličanja svega Vatrenog — ali nekako mislimo da to već ionako znate, inače ne biste bili ovdje.

Dobrodošli na Telesport, oslobođeni mundijalski teritorij.