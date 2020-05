Što je (zapravo) talent?

Nogometni svijet je 1902. bio vrlo pažljivo birano društvo. Engleska nogometna reprezentacija je te godine odigrala točno tri utakmice, a cijela sezona je trajala ukupno 19 dana, od 3. do 22 ožujka.

Jedan od glavnih likova tog pažljivo odabranog društva bio je Reginald Erskine Foster, koji je 3. ožujka 1902. kao kapetan poveo Englesku u utakmicu protiv Walesa. Foster je inače igrao za Corinthian FC i bio je najbolji igrač svoje momčadi. Novinski izvještaji iz tog doba govore da je igrao desnu spojku i da je imao telepatsku vezu s desnim krilom G. E. Vassallom, s kojim je mogao kombinirati i zatvorenih očiju. To mu je otvorilo put u reprezentaciju, za koju je u prvom gostovanju Nijemaca na Otoku 21. rujna 1901. na White Hart Laneu zabio šest golova u pobjedi Engleza 12:0.

Međutim, utakmica protiv Walesa u kojoj je bio kapetan bila je Fosterova zadnja utakmica u reprezentaciji — barem zadnja utakmica u nogometnoj reprezentaciji, jer već 1903. Foster je bio uspješan u drugom sportu. Nadimak Tip Foster je stekao kao kapetan engleske reprezentacije u kriketu na Ashes Test Series u Australiji, a i dan-danas njegovih 287 iz Sydneyja te 1903. stoji kao važeći rekord na debiju jednog udarača u inningu u meču po Test pravilima, najvišem standardu kriketa.

Do danas je ostala i činjenica da je Foster jedini čovjek koji je bio kapetan Engleske u nogometu i u kriketu. Osim toga, briljirao je i u tenisu i golfu dok je studirao na Oxfordu, a imao je jako dobre rezultate u mačevanju te veslanju, tako da je fakultet predstavljao na raznim regatama. Naprosto je bio rođeni sportaš i njegova motorička sposobnost je bila takva da je bez velikih problema mogao biti vrhunski u većini disciplina tog vremena.

Ono što omogućava da se bogomdani potencijal ostvari ipak je u glavi. Najveći talent je probiti vlastite granice

Doduše, nekoć je sport bio puno manje kompetitivno okruženje nego je danas. Na Olimpijskim igrama 1904. pobjednik maratona je bio Thomas Hick koji je istrčao 40 kilometara za tri sata, 28 minuta i 53 sekunde. Hick je putem kao doping uzimao sulfat strihnina dobiven iz otrova za štakore otopljen u sirovom bjelanjku i to je zalijevao vinjakom, tako da je u cilj ušao s teškim halucinacijama. Međutim, i to je bilo dovoljno za pobjedu jer je bio najbolji od svih 14 atletičara koji su završili utrku. Na Olimpijskim igrama u Riju 2016. maraton je završilo 140 atletičara, a zlatnu medalju je osvojio Eliud Kipchoge koji je stazu istrčao za dva sata, osam minuta i 44 sekunde, točno 1:20:09 manje nego što je to trebalo Hicku, a još 13 atletičara je bilo unutar pet minuta od Kipchogeova vremena.

Ipak, koliko je god sport postao nevjerojatno kompetitivan, čak i danas ima ljudi poput Fostera kojima talent omogućuje da budu vrhunski sportaši u različitim sportovima.

Evolucija kao adut

Jedan od najboljih primjera je Kyler Murray, quarterback kojeg su Arizona Cardinals uzeli prvim pickom na NFL draftu 2019. Dobar je primjer jer je taj isti Murray izabran od Oakland Athleticsa osmim pickom na MLB draftu 2018. Athleticsi nisu imali nikakvu garanciju da će Murray izabrati bejzbol, ali su svejedno potrošili pick prve runde i odlučili riskirati jer potencijal koji su vidjeli nisu mogli propustiti. Rizik se na kraju nije isplatio jer je Murray izabrao football, ali ostaje činjenica da je mogao biti i elitni igrač u bejzbolu, sportu koji ima potpuno drugačiju biomehaniku. Murray je bio toliko motorički savršen da je mogao i jedno i drugo.

U suštini, Murray nije toliko rijedak primjer. Postoji cijela lista igrača koja su u američkim sportovima izabrana na draftu u različitim sportovima.

Kansas City Royals su 1979. na draftu izabrali Dana Marina i Johna Elwaya, koji su kasnije postali Hall of Fame igrači NFL-a i superzvijezde u sasvim drugom sportu. Ništa drugačiji nije Rafael Nadal koji je, uz tenisku karijeru, bio iznimno talentiran nogometaš koji je postignutim golovima obarao rekorde u u omladinskim kategorijama, a na nedavnom ekshibicijskom turniru u golfu je ostvario rezultate s kojima je lakoćom pobijedio profesionalne golfere.

Postoji nešto što je David Epstein nazvao “sportskim genom” i od toga se ne može pobjeći.

Atletskim natjecanjima na duge staze već godinama dominiraju trkači iz Kenije. Epstein je u svojoj knjizi The Sports Gene istražio taj fenomen i došao je do zaključka kako je velika većina tih sportaša iz plemena Kalenjin, uključujući i Kipchogea koji drži svjetski rekord u maratonu i prvi čovjek koji je istrčao dionicu maratona ispod dva sata. Sama Kenija ima 47 milijuna stanovnika, a pleme Kalenjin broji ukupno sedam milijuna ljudi, od čega dio živi u Ugandi i Tanzaniji. U vlastitoj zemlji oni su manjina i tek treća po veličini etnička zajednica, ali po broju medalja višestruko premašuju plemena Bantu i donose preko 80 posto medalja. Zato, kad pomislite da Kenija dominira dugoprugaškim disciplinama, u suštini mislite na jedno pleme koje sustavno dominira.

Očito je onda kako njegovi pripadnici imaju određene genetske predispozicije koje ih čine dominantnima u tim disciplinama. Epstein iz antropoloških i biomehaničkih istraživanja zaključuje kako je to nasljeđe toga što su se razvijali u okruženju visoke nadmorske visine i relativno ravnog reljefa, u klimi koja je vruća i suha. Posljedica toga je da se pleme Kalenjin kroz stoljeća evolucijski prilagodilo okruženju, a iznimno tanki i dugački udovi — zbog kojih im se tijelo lakše hladi — daju im prednost u trčanju na duge staze. Pripadnici plemena Kalenjin naprosto imaju urođenu predispoziciju za te discipline.

Motorika je preduvjet

S obzirom na to da je danas sport razvijen do te mjere kompetitivnosti, gotovo svi vrhunski sportaši imaju genetsku predispoziciju za motoričku superiornost. Zato Nadal može biti uspješan tenisač, ali i talentiran nogometaš i golfer; zato Murray može birati između karijere u footballu i bejzbolu. Jednostavno, njihov fizički kapacitet je debelo iznad prosjeka i oni imaju motoričku osnovu za različite stvari, pitanje je samo koliko će se prilagoditi i specijalizirati se za određeni sport. Odluče li se baviti nekim drugim sportom, velika je vjerojatnost da će i u njemu biti uspješni.

Uostalom, tu je možda dobar primjer i hrvatska bob posada koja je nastupila na Zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake Cityju.

Ivan Šola kao bivši motociklist, Giuliano Koludra, Niki Drpić i Boris Lovrić kao atletičari i Igor Boraska kao veslač su skupili dovoljno bodova i ostvarili su plasman na Olimpijske igre. Jasno je kako bob nije masovni sport i kako konkurencija nije velika, ali i dalje kvalifikacije zahtijevaju proces. Oni su taj proces prošli nakon kraćih priprema, što je nešto što prosječni ljudi ne bi mogli. Skupite petoricu prosječnih Hrvata — premda nitko u posadi, osim Boraske, nije bio vrhunski sportaš u punom smislu te riječi — i dajte im dvostruko više vremena i višestruko bolje uvjete, ali oni taj proces neće moći završiti. Stavite stvarno elitne sportaše u naponu snage i dajte im dovoljno vremena da se pripreme, vjerojatno će konkurirati za medalju.

Kad god pričamo o sportašima, motorička izvrsnost je osnovni preduvjet za sve. Nekad se ta izvrsnost može manifestirati u ‘sirovim’ bazičnim fizičkim osobinama poput visine, snage, izdržljivosti i brzine, nekad je suptilnije skrivena u finu biomehaniku zbog koje igrači bolje odrađuju tehničke elemente, nekad je to brzina obrade podataka koje sportaši percipiraju, ali svi oni su u nečemu debelo iznadprosječni i imaju genetsku predispoziciju koja ih izdvaja od običnih ljudi. Izgledali kao Kipchoge, Usain Bolt ili Luka Modrić, sigurno je da imaju sportski gen i oni bi vjerojatno mogli biti vrlo uspješni i u nekim drugim sportovima. Modrić sigurno ne bi bio dobar košarkaš ni Kipchoge plivač jer nemaju karakteristike za te sportove, ali pronašli bi se u nečemu drugome jer imaju superiorne predispozicije.

U tome koliko će netko uspješno profilirati svoje predispozicije onda do izražaja dolaze okolnosti u kojima se razvija.

Reginald Erskine Foster je bio motorički talentiran i imao je osnovu, ali tu osnovu je nadogradio tako što je odrastao u pravom okruženju. Njegov otac Henry je bio ravnatelj na Malvern Collegeu i to mu je otvorilo priliku da se bavi sportom. Prvo, mogao je jer je bio dovoljno financijski potkovan i imao je dovoljno vremena jer nije morao raditi za život kao oni siromašniji od njega. Drugo, mogao je jer je imao infrastrukturu i na raspolaganju su mu bili tereni za nogomet, kriket, oprema za veslanje, tenis i mačevanje. Treće, bio je okružen izvrsnim sportašima i mogao se razvijati jer je imao natjecateljski podražaj. Uostalom, njegova sestra je predstavljala Englesku na golferskim natjecanjima, a trojica braće igrala nogomet ili kriket u reprezentaciji.

Jedinica i nula koje čine desetku

Međutim, ključni su motivacija i spremnost na žrtvu, pogotovo danas kada je svijet sporta toliko kompetitivan.

Kad čovjeka spojimo na struju visokog napona, strujni udar ga može odbaciti nekoliko metara. Svi smo to vidjeli u filmovima, ali rijetko percipiramo kako tu nema eksplozije i udarnog vala koji nosi tijelo, kao što je kad pukne neka bomba. Taj ‘skok’ koji se događa kod strujnog udara je samo snaga brze kontrakcije naših mišića, neusporedivo veći od onoga koliko inače možemo skočiti. Ukratko, to je puni kapacitet našeg tijela koji inače ne koristimo, jer ograničeni smo svojim mozgom.

Jednako kao što je talent ono što je bogomdano Kipchogeu zbog dugih i tankih nogu, Nadalu zbog koordinacije oko-ruka/noga ili Modriću zbog mogućnosti tehniciranja loptom i obrade podataka koje vidi ispred sebe, tako i talent znači probijati granice koje nam određuje psiha. I to je ono gdje se određuje tko će biti uspješniji među talentiranim ljudima — onaj tko će probiti više granica. To je ono što čini pravi talent.

Prije dvije godine rađena je biomehanička studija nogometnih igrača. Utvrđeno je da je Xavi u svakoj minuti kad je njegova momčad imala posjed lopte okrenuo glavu i bacio pogled preko ramena 16 puta. Dakle, svake četiri sekunde bi pogledao oko sebe kako bi skupio informacije i donio pravu odluku. Xavi nije rođen s tikovima, to je dio treninga i njegove motivacije da mijenja navike i probija granice. Na kraju krajeva, to je razlog zbog kojeg je Xavi igrao na takvoj razini, a cijelo je vrijeme bilo igrača koji su bili brži od njega i s loptom mogli što su htjeli.

Nedavno je Mirko Filipović gostovao u Podcast Inkubatoru; objašnjavajući razlike između sebe i Darka Stošića, zapleo se u objašnjavanje talenta i potencijala. Nije bio baš potpuno jasan i nije dao precizno objašnjenje, ali je u suštini bio u pravu. Postoje neki kapaciteti koje čovjek ima i oni su određeni genetikom zbog koje imamo specifične sposobnosti. To su naši potencijali, njih ima određeni broj ljudi, oni su nam dani i bez njih se ne može uspjeti u profesionalnom sportu. Ali isto tako mora postojati poriv da te kapacitete iskoristimo — nazovite to motivacijom, voljom, gladi, posvećenosti ili kako god želite, ali to je ono što određuje koliko ćemo talenta iskoristiti i taj kapacitet ima još manje ljudi.

Priča se na kraju svede na to da je talent jedinica, a rad je nula. Ako nemate talenta, uzalud je ulagati trud jer nemate na čemu raditi i sve što će vam na kraju ostati je nula. Mislite li da možete sve samo ako dovoljno radite, varate se. Sam talent ne možete izbrisati i on će uvijek ostati tu. Nećete, doduše, imati puno, tek jedinicu, ali opet se možete uhvatiti za nešto i negdje ćete dospjeti. Kad spojite jedinicu od talenta i nulu od rada, onda ćete dobiti desetku i to je ono što čini profesionalnog sportaša.

A kad stvari stavite u tu perspektivu, Epstein je u pravu. Postoji sportski gen, ali ispada da je ključni dio tog gena, ono što omogućava da se bogomdani potencijal ostvari, ipak u glavi. I da je najveći talent probiti vlastite granice. Danas, kad je sport kompetitivniji nego ikad, to je posebno važan dio uspjeha.